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 Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД. Инфографика

Нацполиция задержала группу, которая специализировалась на разжигании межнациональной розни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

По информации МВД Украины, ОПГ (группа 1) осуществляла нападения на иностранные организации, дипломатических учреждения и памятники архитектуры с целью подрыва дружеских отношений Украины с иностранными партнерами, в частности, США, Венгрией, Израилем и Польшей.


Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 01
Группа 1:

ЭПИЗОД 1. 19 ноября 2016, Черновцы - злоумышленники осквернили Центральную синагогу, путем нанесения антисемитских надписей на главный фасад.


Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 02

ЭПИЗОД 2. 21 декабря 2016, г. Умань - злоумышленники проникли на могилу цадика Нахмана и бросили свиную голову со свастикой.


Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 03
ЭПИЗОД 3. 8 июня 2017, Киев - совершены хулиганские действия на территории посольства США, путем подрыва гранаты.


Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 04

ЭПИЗОД 4. 30 июня 2017, Львов - злоумышленники пытались поджечь синагогу и написали на стенах антисемитские призывы.

Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 05

ЭПИЗОД 5. 10 июля 2017, Луцк - преступники бросили взрывное устройство в сторону консульства Польши.

Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 06

ЭПИЗОД 6. 24 августа 2017, г.. Киев - взрыв гранаты на улице Михаила Грушевского, ранены две женщины.

Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 07

ЭПИЗОД 7. 24 августа 2017, г.. Киев - злоумышленники облили краской памятник воинам АТО.

Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 08

ЭПИЗОД 8. 21 сентября 2017, г.. Умань - подрыв гранаты, в результате чего пострадали граждане Государства Израиль. Граната попала в помещение, где спали паломники. Пострадал 13-летний мальчик Зриан Шломо.

Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 09

Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 10

ЭПИЗОД 9. Задержание преступников помогло предотвратить в осуществлении очередного террористического акта - подрыва памятника венгерскому народу на Верецком перевале. После задержания подозреваемые дали показания, благодаря которым были установлены координатор и заказчик указанных преступлений

Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 11


Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержание опасных преступников: организатор ОПГ входил в группу влияния экс-нардепов от ПР, - Антон Геращенко. ВИДЕО

Также сообщается, что в результате следственных действий было установлено, что все эти преступления совершили 1. Сергей Б. 1981 г.р. 2. Борис М. 3. Лицо установлено, входившие в состав преступной группы, которая, кроме указанных преступлений, а также осуществляла рейдерские захваты.

Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 12

1 октября 2017 г. подозреваемые были задержаны полицией, изъято оружие и гранаты.

Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 13

Отмечается, что личность координатора преступной группы, отдававшего приказы на совершение терактов, установлена: "Координатор является соратником криминального авторитета - лидера ОПГ "Торпеды", который в марте 2017 участвовал в захвате "Черкассыоблэнерго", а в период Революции Достоинства в 2014 году привозил "титушек" на "Антимайдан" по заданию приспешников Виктора Януковича - народного депутата Олийныка и "губернатора" Черкасской области Тулуба. Организаторы терактов установлены - Владимир Олийнык и Сергей Тулуб. Координатор группы - установлен".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержание опасных преступников: организатор ОПГ входил в группу влияния экс-нардепов от ПР, - Антон Геращенко. ВИДЕО

Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 14Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 15Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 16Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 17Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 18
Группа 2.

"В июле 2017 года в полицию Донецкой области поступила информация о том, что представители спецслужб Российской Федерации планируют осуществить перемещение оружия и взрывчатки на территорию, подконтрольную Украины с целью совершения терактов на одной из электроподстанций Донецкой области в Покровском районе, питающей один из участков железнодорожных путей", - сказано в сообщении.

Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 19

Проведенными мероприятиями установлено лицо "перевозчика". Так, после пересечения КПВВ был задержан гражданин Украины, который зарегистрирован и проживает в г. Макеевка. При осмотре его автомобиля обнаружены и изъяты взрывчатые вещества в количестве около 5 кг, электродетонатор, мобильный телефон и кустарно произведенное средство для приведения в действие взрывного устройства.

Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 20

Так, 24 июля 2017 в Одессе по ул. Жуковского взорвался автомобиль "ВАЗ 2101". Взрывное устройство сработало на заднем левом пассажирском сиденье, эквивалент 600 гр. тротила. 24 июля 2017 23-летний мужчина был задержан при выезде из города Мариуполь Донецкой области по направлению к территории "ДНР".

Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 21

Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД 22

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о разоблачении преступной группировки, которая причастна к совершению ряда правонарушений, в том числе антисемитского характера.

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Погоже на то что нашли лохов на которых можно все висяки повесить....
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Я знаю!
Побиття тітушнею героїв АТО у Дніпрі розкриють та пов`яхуть з вілкульнею тіко коли вона буде у безпечному місті, наприклад поруч із тулупом та олійником...
Домашні регіонали -бондаренко, шухричь,бойко,вілкульня вони білі й пухнасті...
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Вот сейчас я врубился, что именно мне мешало немедленно поаплодировать силовикам нашим. Притормозил я. Наркоз действует, после удаления аж третьего зуба, в течение 2-х недель. Итак: всё дело в том, что оба фигуранта, которых заявил Аваков- недоступны! Нас снова и снова разводят. Прости, Аваков... но ты кем был- тем и остался. Лапшевешателем.
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якщо це все правда, то чому органи не діють на упередження? Вчора сашко вільхуй знову відкрито вештався середмістям Кривбасу. При тому, що він є основний тітушковод, постачав разом з місцевими кримінальними авторитетами "бійців" на антімайдан. В травні цього року він керував сволотою, яка побила ветеранів війни в Дніпрі. І чому ця наволоч на свободі?!!! Тому, що він "подєльнік" рижого татаріна ахмєта, а гідрант з ахметом зараз в договорняке?
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Похоже Аваков все свои нераскрытые дела, а они у него все нераскрытые, повесить на каких-то бедолаг.
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Разорвать их деревьями нах.Та вплотную заняться Ахметкой,Бойками,Рабиновичами та Мураевыми
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