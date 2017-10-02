 Разоблачение ОПГ и задержание преступников: координатор - соратник криминального авторитета Торпеды, организаторы - Олийнык и Тулуб, - МВД. Инфографика

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.
По информации МВД Украины, ОПГ (группа 1) осуществляла нападения на иностранные организации, дипломатических учреждения и памятники архитектуры с целью подрыва дружеских отношений Украины с иностранными партнерами, в частности, США, Венгрией, Израилем и Польшей.
Группа 1:
ЭПИЗОД 1. 19 ноября 2016, Черновцы - злоумышленники осквернили Центральную синагогу, путем нанесения антисемитских надписей на главный фасад.
ЭПИЗОД 2. 21 декабря 2016, г. Умань - злоумышленники проникли на могилу цадика Нахмана и бросили свиную голову со свастикой.
ЭПИЗОД 3. 8 июня 2017, Киев - совершены хулиганские действия на территории посольства США, путем подрыва гранаты.
ЭПИЗОД 4. 30 июня 2017, Львов - злоумышленники пытались поджечь синагогу и написали на стенах антисемитские призывы.
ЭПИЗОД 5. 10 июля 2017, Луцк - преступники бросили взрывное устройство в сторону консульства Польши.
ЭПИЗОД 6. 24 августа 2017, г.. Киев - взрыв гранаты на улице Михаила Грушевского, ранены две женщины.
ЭПИЗОД 7. 24 августа 2017, г.. Киев - злоумышленники облили краской памятник воинам АТО.
ЭПИЗОД 8. 21 сентября 2017, г.. Умань - подрыв гранаты, в результате чего пострадали граждане Государства Израиль. Граната попала в помещение, где спали паломники. Пострадал 13-летний мальчик Зриан Шломо.
ЭПИЗОД 9. Задержание преступников помогло предотвратить в осуществлении очередного террористического акта - подрыва памятника венгерскому народу на Верецком перевале. После задержания подозреваемые дали показания, благодаря которым были установлены координатор и заказчик указанных преступлений
Также сообщается, что в результате следственных действий было установлено, что все эти преступления совершили 1. Сергей Б. 1981 г.р. 2. Борис М. 3. Лицо установлено, входившие в состав преступной группы, которая, кроме указанных преступлений, а также осуществляла рейдерские захваты.
1 октября 2017 г. подозреваемые были задержаны полицией, изъято оружие и гранаты.
Отмечается, что личность координатора преступной группы, отдававшего приказы на совершение терактов, установлена: "Координатор является соратником криминального авторитета - лидера ОПГ "Торпеды", который в марте 2017 участвовал в захвате "Черкассыоблэнерго", а в период Революции Достоинства в 2014 году привозил "титушек" на "Антимайдан" по заданию приспешников Виктора Януковича - народного депутата Олийныка и "губернатора" Черкасской области Тулуба. Организаторы терактов установлены - Владимир Олийнык и Сергей Тулуб. Координатор группы - установлен".
Группа 2.
"В июле 2017 года в полицию Донецкой области поступила информация о том, что представители спецслужб Российской Федерации планируют осуществить перемещение оружия и взрывчатки на территорию, подконтрольную Украины с целью совершения терактов на одной из электроподстанций Донецкой области в Покровском районе, питающей один из участков железнодорожных путей", - сказано в сообщении.
Проведенными мероприятиями установлено лицо "перевозчика". Так, после пересечения КПВВ был задержан гражданин Украины, который зарегистрирован и проживает в г. Макеевка. При осмотре его автомобиля обнаружены и изъяты взрывчатые вещества в количестве около 5 кг, электродетонатор, мобильный телефон и кустарно произведенное средство для приведения в действие взрывного устройства.
Так, 24 июля 2017 в Одессе по ул. Жуковского взорвался автомобиль "ВАЗ 2101". Взрывное устройство сработало на заднем левом пассажирском сиденье, эквивалент 600 гр. тротила. 24 июля 2017 23-летний мужчина был задержан при выезде из города Мариуполь Донецкой области по направлению к территории "ДНР".
Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о разоблачении преступной группировки, которая причастна к совершению ряда правонарушений, в том числе антисемитского характера.
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