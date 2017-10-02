 Налоговики с пограничниками в Николаевской области ликвидировали подпольный цех по производству горюче-смазочных материалов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках проведения операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст.212 и ч.1 ст. 204 УК Украины установлено, что в одном из городов Николаевской области осуществляется незаконное изготовление и хранение с целью сбыта и сбыт незаконно изготовленных ГСМ.
По результатам проведенных обысков изъяты и переданы на ответственное хранение 138 тонн дизельного топлива и 23 тонн бензина, стоимостью более 4 млн. грн, 200 литров химического вещества, которое может использоваться для незаконного изготовления горюче-смазочных материалов на сумму 300 тыс. грн, а также оборудование для изготовления и хранения ГСМ ориентировочной стоимостью более 2 млн. грн.
Кроме того, отобраны образцы ГСМ и химического вещества для проведения экспертизы.
Следственные действия продолжаются.
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Это прикол? Вы представляете ,что такое производство?
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