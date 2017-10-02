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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1654) Николаевская область (882) ГФС (3292)

 Налоговики с пограничниками в Николаевской области ликвидировали подпольный цех по производству горюче-смазочных материалов. ФОТОрепортаж

В Николаевской области сотрудники налоговой милиции совместно с пограничниками, под процессуальным руководством прокуратуры области обнаружили незаконное производство и склад горюче-смазочных материалов и изъяли из незаконного оборота продукции на сумму более 4 млн. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст.212 и ч.1 ст. 204 УК Украины установлено, что в одном из городов Николаевской области осуществляется незаконное изготовление и хранение с целью сбыта и сбыт незаконно изготовленных ГСМ.

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По результатам проведенных обысков изъяты и переданы на ответственное хранение 138 тонн дизельного топлива и 23 тонн бензина, стоимостью более 4 млн. грн, 200 литров химического вещества, которое может использоваться для незаконного изготовления горюче-смазочных материалов на сумму 300 тыс. грн, а также оборудование для изготовления и хранения ГСМ ориентировочной стоимостью более 2 млн. грн.

Налоговики с пограничниками в Николаевской области ликвидировали подпольный цех по производству горюче-смазочных материалов 01Налоговики с пограничниками в Николаевской области ликвидировали подпольный цех по производству горюче-смазочных материалов 02Налоговики с пограничниками в Николаевской области ликвидировали подпольный цех по производству горюче-смазочных материалов 03

Кроме того, отобраны образцы ГСМ и химического вещества для проведения экспертизы.

Следственные действия продолжаются.
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и, если б водку гнать не из опилок, то чтоб нам было с 3, 4, с 5-ти бутылок?
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обнаружили незаконное производство Источник: https://censor.net.ua/p457733
Это прикол? Вы представляете ,что такое производство?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики с пограничниками в Николаевской области ликвидировали подпольный цех по производству горюче-смазочных материалов. ФОТОрепортаж
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