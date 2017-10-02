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 Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: разрушен дом, - Жебривский. ФОТОрепортаж

Наемники РФ обстреливают позиции сил АТО в районе г.Марьинка Донецкой области, одна из мин упала на жилые кварталы города и разрушила жилой дом.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.

"Марьинка снова вздрагивает от взрывов: орки сыплют на позиции украинских военных мины. Одна из них упала в жилом квартале на улице Октябрьской, 174 и разрушила здание. К счастью, жертв среди гражданского населения нет. Как сообщает мне Владимир Мороз, председатель Марьинской РГА, обстрел продолжается - раздаются одиночные взрывы в районе позиций украинских военных", - рассказал Жебривский.

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Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: разрушен дом, - Жебривский 01Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: разрушен дом, - Жебривский 02Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: разрушен дом, - Жебривский 03

Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: разрушен дом, - Жебривский 04
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Нихера этот жеребец не делает..А только рассказывает о случившихся неприятностях. Нахер ты такой золотой нам нужен,мудило ?
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треба відновлювати!!!
і так n ні n, мало !!! краще коли m+1 і більше!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНаемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: разрушен дом, - Жебривский. ФОТОрепортаж
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