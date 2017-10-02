 Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: разрушен дом, - Жебривский. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.
"Марьинка снова вздрагивает от взрывов: орки сыплют на позиции украинских военных мины. Одна из них упала в жилом квартале на улице Октябрьской, 174 и разрушила здание. К счастью, жертв среди гражданского населения нет. Как сообщает мне Владимир Мороз, председатель Марьинской РГА, обстрел продолжается - раздаются одиночные взрывы в районе позиций украинских военных", - рассказал Жебривский.
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і так n ні n, мало !!! краще коли m+1 і більше!
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