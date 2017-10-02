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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Винницкая область (501) налоговая милиция (1652) спирт (256) ГФС (3290)

 Налоговики с пограничниками в Винницкой области изъяли из незаконного оборота партию спирта стоимостью более 3,5 млн грн. ФОТОрепортаж

В Винницкой области сотрудники налоговой милиции в совместно с пограничниками изъяли из незаконного оборота партию спирта стоимостью свыше 3,5 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" установлено, что по территории области осуществляется незаконная транспортировка спирта.

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На участке дорожного пути между двумя населенными пунктами Могилев-Подольского района проведен осмотр грузового отсека автомобиля "Mercedes-Benz", где выявлено 170 ПЭТ-канистр емкостью 30 литров каждая, а также 42 ПЭТ-бочки ориентировочным объемом 200 литров каждая, полностью заполненных жидкостью с характерным запахом спирта.

Всего по результатам проведенных мероприятий изъяты 13,5 тыс. литров спирта на сумму более 3,5 млн. грн и транспортное средство стоимостью более 660 тыс. грн.

Налоговики с пограничниками в Винницкой области изъяли из незаконного оборота партию спирта стоимостью более 3,5 млн грн 01Налоговики с пограничниками в Винницкой области изъяли из незаконного оборота партию спирта стоимостью более 3,5 млн грн 02

В настоящее время решается вопрос о регистрации данного факта в ЕРДР и наложении ареста на изъятое.
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Эти дебилы не понимают,что при цене 80 гривен за пол литра водки Украина будет залита спиртягой от которой люди будут травиться...Беда для Украины,что при власти воры и дебилы.
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а за сколько сейчас такую фуру пропускают через границу?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики с пограничниками в Винницкой области изъяли из незаконного оборота партию спирта стоимостью более 3,5 млн грн. ФОТОрепортаж
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