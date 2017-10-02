 Налоговики с пограничниками в Винницкой области изъяли из незаконного оборота партию спирта стоимостью более 3,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках проведения операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" установлено, что по территории области осуществляется незаконная транспортировка спирта.
На участке дорожного пути между двумя населенными пунктами Могилев-Подольского района проведен осмотр грузового отсека автомобиля "Mercedes-Benz", где выявлено 170 ПЭТ-канистр емкостью 30 литров каждая, а также 42 ПЭТ-бочки ориентировочным объемом 200 литров каждая, полностью заполненных жидкостью с характерным запахом спирта.
Всего по результатам проведенных мероприятий изъяты 13,5 тыс. литров спирта на сумму более 3,5 млн. грн и транспортное средство стоимостью более 660 тыс. грн.
В настоящее время решается вопрос о регистрации данного факта в ЕРДР и наложении ареста на изъятое.
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