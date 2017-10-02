 Стрельба в Лас-Вегасе: 20 погибших, более 100 пострадавших. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил на транслировавшейся американскими телеканалами пресс-конференции шериф Лас-Вегаса Джозеф Лобмардо.
"На данный момент мы считаем, что погибших более 20, пострадавших более 100", - сказал Ломбардо.
Как сообщалось ранее, неизвестный открыл стрельбу в отеле-казино Mandalay Bay Resort and Casino в Лас-Вегасе.
По данным властей США, на место происшествия отправлены бойцы спецназа. Злоумышленник открыл огонь во время концерта. Он стрелял несколькими автоматными очередями.
Фото: John Locher/AP
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Его идентифицируют или как Сэма Гендерсона, которого ранее уже арестовывали за вооруженные ограбления.
Он якобы поддерживает идеи превосходства белой расы и является сторонником Ричарда Спенсера, который высказал идею "мирной этнической чистки" для остановки "разрушение" европейской культуры.
https://ru.tsn.ua/svit/vooruzhennyy-rasist-v-socsetyah-publikuyut-foto-predpolagaemogo-strelka-v-las-vegase-1002280.html
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это какой то пез...ц!!
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Жоден психолог не дасть вам гарантії,що будь який "бажаючий" отримати зброю не зійде з розуму через певний час,і не влаштує отаку різню...
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І ваше "в зонах где оружие запрещено" якось смішно звучить на фоні 20 вбитих,та 100 поранених "в зоне где оружие запрещено".Ви якось послідовно висловлюйте думку,бо притиречите самі собі!!!
"стрельба велась с автоматического оружия что значит из незаконного ствола" - а вже впіймали стріляючого?Вже проведена експертиза,що стріляли з незаконного?Вже є інформація,що це не поїхавший з глузду,ортимавший офіційно зброю в минулому?Автоматика продається в штатах.Чи я помиляюсь?
Я ще раз повторюю,що "жоден психолог не дасть вам гарантії,що будь який "бажаючий" отримати зброю не зійде з розуму через певний час,і не влаштує отаку різню..."
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І ще:
"такая херня случается исключительно в зонах где оружие запрещено" - тобто,згідно вашої логіки,стрілявший боявся стріляти в іншому місці,де жертви можуть бути озброєні (не професійні стрілки),але не побоявся стріляти в місці,де повно озброєних охоронців,поліцейських (професійних стрілків,в порівнянні зі звичайними людьми)???
Ви якісь дурниці пишете!!!
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Рухатися краще перебіжками від укриття до укриття.
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сеять хаос он мастер...не своими руками конечно....
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https://samsebeskazal.livejournal.com/52869.html
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Умышленных убийств на 100 000 чел (в год):
Россия - 11.3
Германия - 0.9
Италия - 0.8
Китай - 0.7
Япония - 0.3
https://data.unodc.org
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США
Перша колонка- ;всі вбивства;-15,809
Друга колонка- вбивства з вогнепальної зброї- 3.5.
Більшість вбивств з вогнепальної зброї.
Всього-15,809 вбивств.
Із них застрелено- 10,945
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