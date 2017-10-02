EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия, Фоторепортаж, За рубежом
  10748  85
Все про:концерт (361) смерть (5322) стрельба (2587) США (13522)

 Стрельба в Лас-Вегасе: 20 погибших, более 100 пострадавших. ФОТОрепортаж

Не менее 20 человек погибли и более ста пострадали при стрельбе в Лас-Вегасе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил на транслировавшейся американскими телеканалами пресс-конференции шериф Лас-Вегаса Джозеф Лобмардо.

"На данный момент мы считаем, что погибших более 20, пострадавших более 100", - сказал Ломбардо.

Стрельба в Лас-Вегасе: 20 погибших, более 100 пострадавших 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Неизвестный открыл стрельбу в Лас-Вегасе во время концерта: 2 человека погибли, 24 - ранены. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, неизвестный открыл стрельбу в отеле-казино Mandalay Bay Resort and Casino в Лас-Вегасе.


Стрельба в Лас-Вегасе: 20 погибших, более 100 пострадавших 02

По данным властей США, на место происшествия отправлены бойцы спецназа. Злоумышленник открыл огонь во время концерта. Он стрелял несколькими автоматными очередями.

Стрельба в Лас-Вегасе: 20 погибших, более 100 пострадавших 03

Стрельба в Лас-Вегасе: 20 погибших, более 100 пострадавших 04

Стрельба в Лас-Вегасе: 20 погибших, более 100 пострадавших 05
Фото: John Locher/AP

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
99,9% что это носитель "самой миролюбивой в мире религии",,,,,,,билять!!!Да когда же мир очнётся от суицидной толерантности!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В соцсетях публикуют фото предполагаемого стрелка в Лас-Вегасе.
Его идентифицируют или как Сэма Гендерсона, которого ранее уже арестовывали за вооруженные ограбления.
Он якобы поддерживает идеи превосходства белой расы и является сторонником Ричарда Спенсера, который высказал идею "мирной этнической чистки" для остановки "разрушение" европейской культуры.
https://ru.tsn.ua/svit/vooruzhennyy-rasist-v-socsetyah-publikuyut-foto-predpolagaemogo-strelka-v-las-vegase-1002280.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пишут, что у него была сообщница, ее разыскивают. Очень желательно, чтобы нашли и допросили, исследовали их связи.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Сомневаюсь, что у охраны было оружие. По моим наблюдениям охрана только борза против слабших.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в штатах оружие не только у охраны, а у любого желающего с 18 лет. Там не "побарзеешь"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Воно й видно,що не "поборзел"...20 загиблих...100 поранених...

Жоден психолог не дасть вам гарантії,що будь який "бажаючий" отримати зброю не зійде з розуму через певний час,і не влаштує отаку різню...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
такая херня случается исключительно в зонах где оружие запрещено - казино какраз такая зона. стрельба велась с автоматического оружия что значит из незаконного ствола
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Казино стало зоною стрільби не через те,що зброя заборонена,а тільки через те(я так думаю),що люди на відкритій місцевості,тісно стоять,і як я зрозумів,стріляли з балкона якогось готеля.Тобто обирались умови для стрілянини.
І ваше "в зонах где оружие запрещено" якось смішно звучить на фоні 20 вбитих,та 100 поранених "в зоне где оружие запрещено".Ви якось послідовно висловлюйте думку,бо притиречите самі собі!!!
"стрельба велась с автоматического оружия что значит из незаконного ствола" - а вже впіймали стріляючого?Вже проведена експертиза,що стріляли з незаконного?Вже є інформація,що це не поїхавший з глузду,ортимавший офіційно зброю в минулому?Автоматика продається в штатах.Чи я помиляюсь?
Я ще раз повторюю,що "жоден психолог не дасть вам гарантії,що будь який "бажаючий" отримати зброю не зійде з розуму через певний час,і не влаштує отаку різню..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
І ще одне - скажіть будь ласка,яким чином навіть озброєні жертви встигли б себе захистити в даній ситуації?

І ще:
"такая херня случается исключительно в зонах где оружие запрещено" - тобто,згідно вашої логіки,стрілявший боявся стріляти в іншому місці,де жертви можуть бути озброєні (не професійні стрілки),але не побоявся стріляти в місці,де повно озброєних охоронців,поліцейських (професійних стрілків,в порівнянні зі звичайними людьми)???
Ви якісь дурниці пишете!!!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
каталонец, родители приехали с Крыма, любитель рашки. инфа от моих друзей из спецназа не бурятских фбр
 показать весь комментарий
Ответить
 
козломордый ждёшь рузький мирок да шваль кацапская..хлеб соль приготовил дичь монголоидная
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Слава Украине, изыйди ольгинское чмошное чудовище.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
тебя уже ничего не спасёт. можешь не пробывать. просохни и очнись, не весь твой мир это боярышник и стекломой. Вали с рашки
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ого это сколько же раз он успел магазин сменить в автомате, ведь часть путь прошли мимо и в некоторых по несколько.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мда.. Идиотов земля носит много и оружие при себе не факт, что можно уберечь себя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для того щоб дійсно захиститися від злочинця з пістолетом свій пістолет потрібно по перше тримати в руці, а по друге- носити його не ставлячи на запобіжник. І уважно! Постійно! дивитися чи не витягає хтось пістолет.
Рухатися краще перебіжками від укриття до укриття.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не гони пургу, на концерте кроме преступника похоже небыло ни одного с оружием.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В такие места с оружием не пропускают. Стрелок проник незаконно.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
За окошком снег и град, это Путин виноват.))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет,те ,которые будучи близорукими по природе,напрочь отказываются носить очки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
там доморощенных негодяев и мерзавцев хватает, наподобие соросов, клинтонов и бушей, которые не желают видеть трампа при власти
 показать весь комментарий
Ответить
 
КАК ВАРИАНТ....
сеять хаос он мастер...не своими руками конечно....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
деньги проиграл по крупному видать,дай нам оружие еще по хлеще сводки были бы в КЗ
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
нам это кому? узкоглазым казахм чтоле? Только украинцы достойны стволов и джавелинов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может быть он проиграл в казино - а в США государство не защищает игроков от проигрыша. Вот и пожинают последствия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А где простите государство защищает игроков от проигрыша? А... знаю такую страну. И игроков знаю, Розенберги к примеру. Их государство очень защищает от проигрыша)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты еще заряди шо государство должно обеспечивать наркоманов наркотиками...насильников жертвами...алкоголиков выпивкой....а пудинга маленькими детьми))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В США регулярно відбуваються масові розстріли і ні перспектива смертної кари, ні зброя в населення, ні досконала (як здається) правоохоронна система не перешкоджають цьому. Як вбивали, так і вбивають, ще й масово. Ось такі справи, малята !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так там отморозки, а в Украине мусора устраивают охоту на людей и массовые расстрелы на улицах, было бы оружие то и барыга с ахметом не устроили бы роттердам плюс
 показать весь комментарий
Ответить
 
По ходу кто то не хило слился в казино. Наверно в нулину всё просадил и хату тоже, вот и снесло крышу у чувачка. Там кстати в Лас Вегасе частенько такое, кто то с окна выбрасываеца, кто то берёт пушку и идёт стрелять всё что шевелица..азартные игры до добра не доводят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
І шо, він зразу в казино з автоматом приперся? )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
І завжди стріляють там, де на вході забирають зброю. Відсутність зброї у порядних людей не підвищує рівень безпеки, зростає лише небезпека. Бо у злочинця зброя є завжди
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
некоторые говорят что если бы например у учителей оружие в американских школах еще было то тогда бы они отстреливались от американских учеников с оружием ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так уже были случаи, когда законные владельцы ствола "утихомиривали" придурков в учебных заведениях. К стати, после расстрела в Джорджии губернатор убрал ограничения и попросил брать у шерифов разрешение на ношение оружия в кампусах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На Цензоре , почти все думают , шо либералы - это хорошо . Им так по телевизору сказали .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
республиканцы в америке это хорошо а либералы отстой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да я удалил комент...перепутал неваду с калифорнией они рядом там. покупать везде можно а носить в кали табу
 показать весь комментарий
Ответить
 
Алёна Попова‏Подлинная учетная запись @alyonapopova 26 сент.

Умышленных убийств на 100 000 чел (в год):
Россия - 11.3
Германия - 0.9
Италия - 0.8
Китай - 0.7
Япония - 0.3
https://data.unodc.org
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
просто казламордые предпочитают друг друга тупыми ножами, молотками, топорами по-пьяни убивать, а это не так красиво и совсем обычно для великой казламордии, потому и в новости не попадает
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
и как это относится к новости про Лас Вегас?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а так что китайцы и японцы занимаются экономикой и наукой и им не нужно оружие для повседневной жизни
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в Японии ты можешь при желании иметь короткоствол. А в Швецарии или Хорватии с Боснией показатели не хуже
 показать весь комментарий
Ответить
 
Но с помощью ствола,можно легче и быстрей,достичь результата в экономике и науке.Согласись
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
От идиот,не мог в зРаду приехать пострелять ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
https://www.cdc.gov/nchs/fastats/homicide.htm
США
Перша колонка- ;всі вбивства;-15,809
Друга колонка- вбивства з вогнепальної зброї- 3.5.
Більшість вбивств з вогнепальної зброї.
Всього-15,809 вбивств.
Із них застрелено- 10,945
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто бы мне рассказал, насколько помогло предотвращение преступления наличие оружия только у полицейских?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мать придбав зброю, щоб захищатися.. Але щось пішло не так..
 показать весь комментарий
Ответить
 
По-ходу, в Неваде запрещено скрыто носить оружие даже у себя дома.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это неправда. там нормальные законы но в казино - да запрещено приносить. а автоматическое запрещено по всей стране. так что стрельба эта с нелегального ствола полюбому
 показать весь комментарий
Ответить
 
Законы там нормальные и открыто носить можешь почти кругом, кроме школ и кампусов, а вот скрытое ношение запрещено даже у себя дома. Можешь держать в бардачке автомобиля но, без патрона в патроннике. Много ли пустили на концерт с волыной в кобуре или дробовиком на плече?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтрельба в Лас-Вегасе: 20 погибших, более 100 пострадавших. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти