 Наемники РФ продолжают игнорировать Минские соглашения и не желают соблюдать "школьное перемирие", - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Обстреле НВФ ОРДО угрожают жизни мирного населения в районе КПВВ "Майорск". Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой области (НВФ ОРДО) мирных населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения. Так, в субботу, боевики обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов поселок Зайцево (Донецкая область). На следующий день, перед началом работы контрольно-пропускного пункта въезда / выезда (КПВВ) "Майорск", который расположен рядом с населенным пунктом Зайцево, украинские пограничники обнаружили повреждения в помещении модуля для оформления документов в результате попадания в него пули калибра 7,62 мм. Пуля прошла на вылет через стену этого сооружения и застряла в другой стене. О последствиях обстрела пограничники сообщили наблюдателям украинской стороны СЦКК, которые зафиксировали факт обстрела. Человеческих жертв и ранений удалось избежать так как КПВВ "Майорск" в ночное время суток не работает. Такие дерзкие действия НВФ ОРДО в который раз подвергают опасности мирное население, демонстрируют откровенное пренебрежение к минским договоренностям и нежелание соблюдать режим прекращения огня в рамках "школьного перемирия", - заявила украинская сторона СЦКК.
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прилег отдохнуть... рф... вкс
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Здесь видео.
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