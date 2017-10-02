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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Наемники РФ продолжают игнорировать Минские соглашения и не желают соблюдать "школьное перемирие", - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) констатирует, что наемники РФ на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Обстреле НВФ ОРДО угрожают жизни мирного населения в районе КПВВ "Майорск". Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой области (НВФ ОРДО) мирных населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения. Так, в субботу, боевики обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов поселок Зайцево (Донецкая область). На следующий день, перед началом работы контрольно-пропускного пункта въезда / выезда (КПВВ) "Майорск", который расположен рядом с населенным пунктом Зайцево, украинские пограничники обнаружили повреждения в помещении модуля для оформления документов в результате попадания в него пули калибра 7,62 мм. Пуля прошла на вылет через стену этого сооружения и застряла в другой стене. О последствиях обстрела пограничники сообщили наблюдателям украинской стороны СЦКК, которые зафиксировали факт обстрела. Человеческих жертв и ранений удалось избежать так как КПВВ "Майорск" в ночное время суток не работает. Такие дерзкие действия НВФ ОРДО в который раз подвергают опасности мирное население, демонстрируют откровенное пренебрежение к минским договоренностям и нежелание соблюдать режим прекращения огня в рамках "школьного перемирия", - заявила украинская сторона СЦКК.

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Наемники РФ продолжают игнорировать Минские соглашения и не желают соблюдать школьное перемирие, - украинская сторона СЦКК 01Наемники РФ продолжают игнорировать Минские соглашения и не желают соблюдать школьное перемирие, - украинская сторона СЦКК 02Наемники РФ продолжают игнорировать Минские соглашения и не желают соблюдать школьное перемирие, - украинская сторона СЦКК 03

Наемники РФ продолжают игнорировать Минские соглашения и не желают соблюдать школьное перемирие, - украинская сторона СЦКК 04
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Что то уже устарело "школьное перемирие", пора придумать что-то поновее.
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прэзыдэнту мыру это расскажите, а то у него розовые очки другую картинку показывают
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Блин, прочитал как "шоколадное перемирии".
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Старина З.Фройд предупреждал, такое часто бывает...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНаемники РФ продолжают игнорировать Минские соглашения и не желают соблюдать "школьное перемирие", - украинская сторона СЦКК. ФОТОрепортаж
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