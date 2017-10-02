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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Запорожье (1616) пожар (3755) ГСЧС (1457)

 Хостел в Запорожье, где при пожаре погибли 5 человек, не проходил проверку на соблюдение пожарной безопасности, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Кроме того, ближайший гидрант был демонтирован и тушение производили за счет подвоза воды. А из-за зарешеченных окон в хостеле люди оказались в ловушке, так как выйти в коридор из-за задымления было невозможно.

Об этом говориться в сообщении пресс-службу ГУ ГСЧС в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"Как выяснилось в ходе предварительного расследования, с конца 2016 года на втором этаже начал свою деятельность хостел. Проверки соблюдения требований пожарной, техногенной безопасности и защиты в течение 2016-2017 гг. не проводились, декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности в Главное управление не поступала. Ликвидация пожара осуществлялась в двух направлениях: спасение людей и тушение возгорания. Люди оказались в огненной ловушке, поскольку на окнах номеров установлены решетки, а выход через коридор был невозможен из-за сильного задымления. Пожарные, спилив решетки, через окна второго этажа по выдвижной лестнице спасли четырех человек трех женщин и 8-летнюю девочку. В 3:46 спасатели локализовали пожар, а в 04:15 полностью его ликвидировали. Из-за сильной задымленности пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе. Усложняло ситуацию тушения пожара то, что помещения здания находились под напряжением 380 V, а электрощитовая для отключения находилась в зоне горения. Ближайший пожарный гидрант, который находился на расстоянии 20 м. от места пожара, был не исправен (демонтирован). Непрерывная подача воды была организована с помощью подвоза из ближайшего гидранта на расстоянии 300 м.", - рассказали в ГСЧС о пожаре в хостеле в Запорожье, унесшем жизни 5 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью в Запорожье произошел пожар в хостеле: 5 человек погибли, - ГСЧС

Причина пожара на данный момент устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.

Хостел в Запорожье, где при пожаре погибли 5 человек, не проходил проверку на соблюдение пожарной безопасности, - ГСЧС 01Хостел в Запорожье, где при пожаре погибли 5 человек, не проходил проверку на соблюдение пожарной безопасности, - ГСЧС 02Хостел в Запорожье, где при пожаре погибли 5 человек, не проходил проверку на соблюдение пожарной безопасности, - ГСЧС 03Хостел в Запорожье, где при пожаре погибли 5 человек, не проходил проверку на соблюдение пожарной безопасности, - ГСЧС 04Хостел в Запорожье, где при пожаре погибли 5 человек, не проходил проверку на соблюдение пожарной безопасности, - ГСЧС 05Хостел в Запорожье, где при пожаре погибли 5 человек, не проходил проверку на соблюдение пожарной безопасности, - ГСЧС 06Хостел в Запорожье, где при пожаре погибли 5 человек, не проходил проверку на соблюдение пожарной безопасности, - ГСЧС 07Хостел в Запорожье, где при пожаре погибли 5 человек, не проходил проверку на соблюдение пожарной безопасности, - ГСЧС 08

Напомним, в ночь на 2 октября из-за пожара в хостеле в Запорожье погибли 5 человек.
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Шерше ля вальцман!!!!
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Не стоило Вальцману решетки ставить....
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ЖАХ!
просто жах!
....
(нянечки, уборщицы и дворник - спасайся кто может... лучше эмиграция)
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Ребята! Все кто слышит! Знаете, что в Запорожье ничего ни проходит проверку! Потому, что бизнес управляет всем бездарно. И они покупают за деньги все службы - санэпидемстанция, полиция и прочих. Куча взяточников, которых надо уже давно гнать с нажитых мест. Только некому выкорчёвывать их. Нужен хороший Майдан здесь на местном уровне и несомненно нужна централизация. Ну не справляются местные власти с местным управлением. И с областным тоже. Здесь нужны порядочные руководители из Киева, чтобы они навели порядок и сделали Запорожье одним из лучших городов Украины, а не задворками Днепра.
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Улыбнуло: "хороший Майдан", "порядочные руководители из Киева".
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Думаєш в Києві краще? Бггг. Риба гніє з голови.
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Уверен, что лучше. Киев развивается, а в Запорожье уже более 10 лет не могут элементарный мостовой переход через реку Днепр достроить!
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Это да. Но Запорожье - промышленная столица Украины и мы даже можем стать претендентами на политическую столицу Украины (вместо Киева). Но чтобы загнать вот так вот позорно город. Это надо быть большим га ндоном.

Говорят, что у нас Ахметов руководит городом. Так если он руководит - почему такой беспорядок происходит? Почему так плохо и уныло живёт народ, а рабочие недополучают свои деньги на заводе? Выкупив Запорожсталь Ахметов реально обдирает рабочих и не даёт им заработать достойную зарплату.
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Не думаю, что нужен именно Майдан, но досрочные перевыборы всей этой ...компании уже явно назрели.
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Не спасут выборы. На выборах они избирают сами себя.
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Ну когда частники решетки ставят на окна, я еще понимаю, это их личное дело. Но тут общественное учреждение. Та по закону запретить решетки, пусть сигнализацию ставят. Экономные но не там где надо. Был однажды в Чернигове, забронировал отель заранее. Пришел, увидел решетки и отказался селиться.
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Количество погибших на пожарах уже зашкаливает, вместе с количеством жертв от ДТП! И ГСЧС и дорожная полиция подчиняется одному и тому же человеку, которого после всех провалов (Княжичи, Врадиевка, Калиновка ...) в нормальной стране уже давно бы в лучшем случае отправили бы в отставку. Жуть, во что страну превратили. От халепа...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияХостел в Запорожье, где при пожаре погибли 5 человек, не проходил проверку на соблюдение пожарной безопасности, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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