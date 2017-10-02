 Хостел в Запорожье, где при пожаре погибли 5 человек, не проходил проверку на соблюдение пожарной безопасности, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом говориться в сообщении пресс-службу ГУ ГСЧС в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
"Как выяснилось в ходе предварительного расследования, с конца 2016 года на втором этаже начал свою деятельность хостел. Проверки соблюдения требований пожарной, техногенной безопасности и защиты в течение 2016-2017 гг. не проводились, декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности в Главное управление не поступала. Ликвидация пожара осуществлялась в двух направлениях: спасение людей и тушение возгорания. Люди оказались в огненной ловушке, поскольку на окнах номеров установлены решетки, а выход через коридор был невозможен из-за сильного задымления. Пожарные, спилив решетки, через окна второго этажа по выдвижной лестнице спасли четырех человек трех женщин и 8-летнюю девочку. В 3:46 спасатели локализовали пожар, а в 04:15 полностью его ликвидировали. Из-за сильной задымленности пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе. Усложняло ситуацию тушения пожара то, что помещения здания находились под напряжением 380 V, а электрощитовая для отключения находилась в зоне горения. Ближайший пожарный гидрант, который находился на расстоянии 20 м. от места пожара, был не исправен (демонтирован). Непрерывная подача воды была организована с помощью подвоза из ближайшего гидранта на расстоянии 300 м.", - рассказали в ГСЧС о пожаре в хостеле в Запорожье, унесшем жизни 5 человек.
Причина пожара на данный момент устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.
Напомним, в ночь на 2 октября из-за пожара в хостеле в Запорожье погибли 5 человек.
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просто жах!
....
(нянечки, уборщицы и дворник - спасайся кто может... лучше эмиграция)
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Говорят, что у нас Ахметов руководит городом. Так если он руководит - почему такой беспорядок происходит? Почему так плохо и уныло живёт народ, а рабочие недополучают свои деньги на заводе? Выкупив Запорожсталь Ахметов реально обдирает рабочих и не даёт им заработать достойную зарплату.
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https://www.youtube.com/watch?v=u5OftLXqwwI
https://www.youtube.com/watch?v=f4n4LdyGkSk
https://www.youtube.com/watch?v=4xJ-kcfy6TE
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