 На Печерске в Киеве ночью дважды поджигали автомобили. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Видео Киев оперативный
Загрузка видео...
Как рассказал водитель Daewoo Lanos, в его автомобиле сработала сигнализация - когда он выглянул в окно, то увидел свое горящее авто.
Он выскочил из дома, завел автомобиль и выехал со двора, чтобы не загорелись другие машины. Когда прибыли спасатели, они отключили аккумулятор и потушили автомобиль.
По предварительной информации причина возгорания машины - поджог. Сразу после этого инцидента, пожарные выехали на аналогичный поджог автомобиля на улице Подвысоцкого.
По данным ГСЧС, в результате пожара на Подвысоцкого автомобиль Honda CR-V выгорел полностью. Во время пожара огнем были повреждены рядом расположенные автомобили Nissan Micra и Mitsubishi.
Ответить
Там из за меринов и порше запарковаться негде
их палите
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить