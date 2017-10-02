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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 На Печерске в Киеве ночью дважды поджигали автомобили. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Киеве на улице Михаила Бойчука в результате поджога неизвестными загорелся автомобиль Daewoo Lanos.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

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Как рассказал водитель Daewoo Lanos, в его автомобиле сработала сигнализация - когда он выглянул в окно, то увидел свое горящее авто.

Он выскочил из дома, завел автомобиль и выехал со двора, чтобы не загорелись другие машины. Когда прибыли спасатели, они отключили аккумулятор и потушили автомобиль.

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По предварительной информации причина возгорания машины - поджог. Сразу после этого инцидента, пожарные выехали на аналогичный поджог автомобиля на улице Подвысоцкого.

По данным ГСЧС, в результате пожара на Подвысоцкого автомобиль Honda CR-V выгорел полностью. Во время пожара огнем были повреждены рядом расположенные автомобили Nissan Micra и Mitsubishi.

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Ланос то за что ?
Там из за меринов и порше запарковаться негде
их палите
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Вариант, что занял чьё то место...может конфликт был. Вот владельцы Рэйежиков или Поршиков и "освободили" парковку.
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Видимо потому что мерсам и поршам парковаться нет где. А машины всегда поджигали владельцы близлежащих платных парковок. Чтобы люди платили денюжку. Правда владельцы парковок тоже ответственности за автомобиль никакой не несут.
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Мабуть двір перетворили на автостоянку. Дістало когось.
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Припарковались посреди дороги. У народна накипело.
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ТАНУНА... Ланоси? На Ланоси накипіло? Чи просто зробили останнім попередження.
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Если уж так мешает чьё-то авто, то облей кислотой капот, а стёкла обильно смажь силикатным клеем. Ещё, купи дешёвый набор калёных китайских надфилей, Вставь до упора и обломай заподлицо во все замки... А поджигать то зачем?
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Пиромания это, чаще всего,психическая болезнь. Супрун по сути уничтожила нормальную медицину в Украине. Так что пожары участятся. Таких людей надо выявлять и изолировать
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Хотя возможно некто у кого заоблачные тарифы и ему из-за них не то что на авто, а на хлеб не хватает Таким образом мстит обществу. Мерс гидранта ему поджечь слабо, вот он и измывается над обычными гражданами.
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Когда машина стоит посреди тротуара, то как-то пофиг - ланос это или порш.
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