 "Это еще одно свидетельство экономической и политической поддержки ЕС", - Порошенко о новых торговых преференциях для Украины. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook в воскресенье.
"Отныне вступают в действие автономные торговые преференции для Украины, которые являются дополнительными к Соглашению о зоне свободной торговли из ЕС. Это означает увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, которую Украина может экспортировать в ЕС без уплаты пошлины на протяжении трех лет", - написал он.
При этом Порошенко привел инфографику, согласно которой: начальная беспошлинная квота на поставки меда в ЕС увеличена с 5 тыс дополнительно на 2,5 тыс тонн в год, круп и обработанного зерна - с 6,3 тыс дополнительно на 7,8 тыс тонн, на виноградный и яблочный соки - с 10 тыс дополнительно на 500 тонн. Квоты на поставки овса увеличены с 4 тыс тонн еще на 4 тыс, кукурузы - с 400 тыс тонн дополнительно на 625 тыс тонн, ячменя - с 250 тыс тонн на 325 тыс тонн, обработанных томатов - с 10 тыс на 3 тыс, пшеницы и пшеничной муки - с 950 тыс тонн еще на 65 тыс.
"Для нас это еще одно свидетельство экономической и политической поддержки ЕС и тех усилий, которые страна прилагает к осуществлению реформ", - отметил Порошенко.
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Пхахаха !
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Юрий Бутусов добавил 2 новых фото.
10 ч · Киев ·
Olga Westfall Я служу в вооруженных силах США с 2003 года, правда, с 2009 года ушла в резерв, и работаю на полную ставку капелланом в больнице для ветеранов от Администрации Ветеранов США. Сейчас я в резерве. Так вот, за время моей службы я не раз видела как слетали с постов люди в высоких погонах и это даже за небольшие прегрешения, так как в Америке склады с оружием и боеприпасами не горят. Мне всё равно как зовут руководителя вооруженных сил Украины, главное, чтобы он был не предателем страны, не безграмотным и ответственным. В армии США безопасность солдат - превыше всего. Что-то случается, по ушам верхушке дают так, что подобных случаев халатности и несоблюдения безопасности больше не будет. На сухом армейском языке в американской армии: солдат - это единица, способная нанести поражение врагу и выполнить военные цели, определенные для армии его государством. Солдата обучают, обеспечивают, лечат и предоставляют различные льготы. В вооружённых силах США главное не оружие, а военнослужащий. Вы разницу улавливаете? Тут за пол-года третий военный склад горит, погибшие в сбитых самолетах в 2014г, непонятно зачем брошенные на смерть киборги в ДАПе,.... и верхушки даже не наказаны.... парадокс. Они или некомпетентные либо предатели.
Если руководящие офицеры не будут чувствовать наказания за нарушения и/или халатность, то склады и дальше будут гореть, солдаты и дальше будут терять свои жизни в бессмысленных приказах. Я очень хочу победы Украины, переживаю за украинских солдат, то поэтому всем сердцем страдаю с вами, когда у вас потери.
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-Та нема зрады.Вся соя йде на Рошен.Для ЕС нема
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Оратор, жги еще
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