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 Политика Украины, Экономика
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Все про:квоты (121) Порошенко (13963) торговля (869) Евросоюз (12181)

 "Это еще одно свидетельство экономической и политической поддержки ЕС", - Порошенко о новых торговых преференциях для Украины. ИНФОГРАФИКА

Вступление в силу с 1 октября увеличение беспошлинных квот на поставки в Евросоюз украинской сельскохозяйственной продукции является свидетельством экономической и политической поддержки ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook в воскресенье.

"Отныне вступают в действие автономные торговые преференции для Украины, которые являются дополнительными к Соглашению о зоне свободной торговли из ЕС. Это означает увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, которую Украина может экспортировать в ЕС без уплаты пошлины на протяжении трех лет", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Израиль вышли на финишную прямую в переговорах о зоне свободной торговли, - Микольская

При этом Порошенко привел инфографику, согласно которой: начальная беспошлинная квота на поставки меда в ЕС увеличена с 5 тыс дополнительно на 2,5 тыс тонн в год, круп и обработанного зерна - с 6,3 тыс дополнительно на 7,8 тыс тонн, на виноградный и яблочный соки - с 10 тыс дополнительно на 500 тонн. Квоты на поставки овса увеличены с 4 тыс тонн еще на 4 тыс, кукурузы - с 400 тыс тонн дополнительно на 625 тыс тонн, ячменя - с 250 тыс тонн на 325 тыс тонн, обработанных томатов - с 10 тыс на 3 тыс, пшеницы и пшеничной муки - с 950 тыс тонн еще на 65 тыс.


Это еще одно свидетельство экономической и политической поддержки ЕС, - Порошенко о новых торговых преференциях для Украины 01

"Для нас это еще одно свидетельство экономической и политической поддержки ЕС и тех усилий, которые страна прилагает к осуществлению реформ", - отметил Порошенко.
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Шо случилось , дорогая моя шоколадка ? За живое зацепил ? Я ж тихесенько , любя ...
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Нет, просто у зрадойобов дна нет, как и мозгов.
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Нехай форумчане решают , у кого есть мозги , это не твоя забота . Твоя задача , тыкать в кнопочку "спам" , на большее тебя не хватает
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Я тоже форумчанка. В спам никого не отправляю и не понимаю, зачем эта опция. Есть модератор, пусть удаляет, если нарушены правила.
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" В спам никого не отправляю и не понимаю, зачем эта опция "

Пхахаха !
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Суду по нытью зрадофилов, Украине Европа не нужна.
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А чему,ты радiешь?!Тому,що мы в ЕС шлём кукурузу,а вони нам назад,вертають нашу кукурузу в банке,с красивой этикеткой?
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Тому, что дальше от РФ становимся.
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Как раз наоборот..товарообмен увеличился с рашей в 2 раза
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Не всё сразу. У нас поезд Львов -- Москва самый популярный. А Вы о товарах... Кстати, блокуны почему-то не возмущаются по этому поводу, как и джазовым фестивалем "на крови" во Львове. Война с РФ? Не, не слышали. Фридман -- друг Садового и это главное.
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Смотрел в записи сходняк "военного комитета". Вот там, походу и зрадофилы и саботажники , и предатели. Так разоружить Украину, страну, которая находится в состоянии войны с козломордией, могут только предатели, для которых ГЕШЕФТ выше интересов Страны. Не могу понять логику соевых сраколизов. Что вы сделали для Украины, для СТРАНЫ, а не для барыг. Ведь если бы, те которых ви называете "зрадофилами" не орали на каждом углу, что воинов кормят гнилой тушонкой, бойцы до сих пор бы ее употребляли. Дальше - бытовые условия воинов тоже меняются благодаря "зрадофилам". И многое другое.:одежда, бронежилеты и т. д. А вы, псы, в это время дупы ворью вылизывали. И Европа "зрадофилам" нужна, НЕ НУЖНЫ ДЕБИЛЫ и ПРЕДАТЕЛИ в руководстве Страны! Большинство волонтеров, снабжающих Армию дефицитными прицелами, приборами ночного видения и т. д., тоже в вашем понятии - "зрадофилы", потому что не молчат про бардак в некоторых воинских частях? От и выходит, что ЗРАДОФИЛЫ - это ВЫ!
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Волонтёры тоже есть, как зрадофилы, так и порохоботы. Армию сокращали и уничтожали лет 20. Садить надо многих МО, в том числе и А. Гриценко, распродавшем оружия на 1,4 млдр. грн. в 2005 -- 2007 гг., и построившем себе поместье в Конча-Заспе на берегу Днепра (что запрещено законом) в бытность МО. Сажать -- не пересажать. Минобороны РФ тоже требует отставки Муженко, кстати.
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СВЕТА! Так чего ж не сажают!? Почему границу с кацапией "наша" гребана "ВЛАДА" не перекрывает? А насчет ордынской минобороны и муженка, Света, могут быть и "понты". Ну чтобы в Украине "повелись" на эту "мульку", мол если козломордые "наезжают" на муженка, значит он - НАШ. А ведь факты то, факты говорят не в пользу "котлотворца".
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Потому что у всех рыло в пуху. МО РФ не понравилось заявление Муженко, что РФ вывела не все войска из Беларуси, мол, это наглая ложь.
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Вот люди пишут, почитайте:




Юрий Бутусов добавил 2 новых фото.
10 ч · Киев ·

Olga Westfall Я служу в вооруженных силах США с 2003 года, правда, с 2009 года ушла в резерв, и работаю на полную ставку капелланом в больнице для ветеранов от Администрации Ветеранов США. Сейчас я в резерве. Так вот, за время моей службы я не раз видела как слетали с постов люди в высоких погонах и это даже за небольшие прегрешения, так как в Америке склады с оружием и боеприпасами не горят. Мне всё равно как зовут руководителя вооруженных сил Украины, главное, чтобы он был не предателем страны, не безграмотным и ответственным. В армии США безопасность солдат - превыше всего. Что-то случается, по ушам верхушке дают так, что подобных случаев халатности и несоблюдения безопасности больше не будет. На сухом армейском языке в американской армии: солдат - это единица, способная нанести поражение врагу и выполнить военные цели, определенные для армии его государством. Солдата обучают, обеспечивают, лечат и предоставляют различные льготы. В вооружённых силах США главное не оружие, а военнослужащий. Вы разницу улавливаете? Тут за пол-года третий военный склад горит, погибшие в сбитых самолетах в 2014г, непонятно зачем брошенные на смерть киборги в ДАПе,.... и верхушки даже не наказаны.... парадокс. Они или некомпетентные либо предатели.
Если руководящие офицеры не будут чувствовать наказания за нарушения и/или халатность, то склады и дальше будут гореть, солдаты и дальше будут терять свои жизни в бессмысленных приказах. Я очень хочу победы Украины, переживаю за украинских солдат, то поэтому всем сердцем страдаю с вами, когда у вас потери.
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(((не балуйся - даже в качестве шутки - не надо)))
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Червоношкірий Бачу ти не втомився виконуючи танець бойового удода НЕ встиг відхекатья А вже за методичку і давай грошенята заробляти Не бережеш ти себе червоношкірий
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цюгфюрер привет - тебе кинжал уже выдали или на тебя мельхиора не хватило?))
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Видали видали червоношкірий Можу тобі подарувати Тільки боюся що поріжешся Роз*ятришся впадеш в транс й ..... Бздикиць Виробнича травма
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Червоношкірий Бачу ти не втомився виконуючи танець бойового удода не встиг відхекатья А вже за методичку і давай грошенята заробляти Не бережеш ти себе червоношкірий
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Щось сои нема в списке.Мабуть зрада якась,куме!
-Та нема зрады.Вся соя йде на Рошен.Для ЕС нема
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Чему оно радуется.Что сырье для их промышленности разрешили завозить.Так последствием этого является при зп 50 долларов европейские,а по некоторым позициям и занвропейские цены на продукты.
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Если горят военные склады,заживо горят дети в лагерях,расстреливают депутатов из автомата,идёт нескончаемая война то никакая поддержка ЕС нам не поможет.
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Та я вообще не вижу радости от кукурузы,коли ТО китайских самолётов,перевели из Запорожья в Беларусь.Теперь завод,который занимался ТО,переводят на трёхдневный режим работы,с потерей клиентов.Зато кукуруза ёпт
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Никита Сергеевич Хрущёв тоже был кукурузным королём пока не сняли
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Абичим дурним голову заморочує. Ось, останній склад підірвуть і приєднається до процесу чавлення бульдозерами ненависної продукції з Європи.
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но ведь отказ януковища от ассоциации с ЕС и был первопричиной майдана. Чего возмущаемся.
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скорей инициализатором, первопричины в другом
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"для нас", это для кого? Для Косюка, Вадатурского и Порошенко? Ну не для украинцев же...бабло уйдёт в панаму и кипр как всегда налоги в Украине всё равно не проплатятся..так что хоть миллиард тон в плюс...
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В результате стабильного и постоянного роста экономики в стране,доллар с 8 гривен будет стоить 29.
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Парашенко ты брехун, вор, трус и подонок! Иди в отставку гнида.
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Мізерні, як самі квоти на поставку української продукції в ЄС, так і це збільшення. ЄС дозволила Україні постачати в межах квот лише сільськогосподарську продукцію та сировину (метал, ліс, тощо.) Це типова структура колоніальної торгівлі. Коли колонія постачає сировину, а метрополія готову високотехнологічну продукцію. Оскільки ціна на сировину завжди нижча ніж на готову продукцію, то відбувається перерозподіл коштів від України та користь ЄС. Звідси постійний дефіцит нашого торговельного балансу, який закривають позиками. Звідси постійна девальвація гривні.
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Ти таке кажеш, наче Україна мала якийсь інший експорт в ЕС. Ну вона ніякого експорту і не мала. А резульати будуть видні незабаром. Роки через 1-2, коли запрацють всі ті десятки заводів побудованих в західній і центральній Україні.
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Перечисли эти десятки "побудованих" заводов, что они будут выпускать и в каких объемах. Если это такие же "заводы" с полуручным производством, как построили немцы для вязания кросов из их же проводов, то это не достижение, а позор для Украины.
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ЛЮБАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ НА "ЦЕНЗОРЕ" ОБЛИВАЕТСЯ БОЧКАМИ ДЕРЬМА . ЦЕНЗОР ТЫ ГОВНО СМЕРДЮЧЕЕ , А ТВОИ ФОРУМЧАНЕ И ВАШ БУТУСОВ ГАНДОНЫ ШТОПАНЫЕ , ЧТОБ ВЫ СДОХЛИ , МРАЗИ ПУТИНСКИЕ !!
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Это называется "свободная торговля" при урожаях зерновых в десятках миллионов тонн?
Оратор, жги еще
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Это еще одно свидетельство экономической и политической поддержки ЕС", - Порошенко о новых торговых преференциях для Украины. ИНФОГРАФИКА
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