 Пострадавшие от обстрелов 68 частных домов в Авдеевке уже восстановлены, - Жебривский. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"В Авдеевке 68 частных домов, которые были повреждены в результате обстрелов российско-террористическими бандами, восстановлены, на 7 в настоящее время проводятся ремонтные работы", - написал он.
По его словам, бригады из числа сотрудников ГСЧС, работают над восстановлением жилья с 5 августа. Чтобы до морозов починить людям поврежденное жилье, из областного бюджета выделили средства на строительные материалы; часть необходимого дают и международные организации, в частности, Красный Крест.
"Поставил перед военно-гражданской администрацией Авдеевки и ремонтными бригадами задачу: там, где в зданиях проживают пожилые люди, которым некому помочь, ремонтировать комплексно - не только восстанавливать пробитые обломками крыши, фасады, стеклить окна, но и проводить внутренние работы", - добавил Жебривский.
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но практически... кто их тут ждет... с жильем и скарбом?
подать в суд на кацапню... возможно, но вряд ли
а уж последний Ваш вопрос... таит в себе и ответ
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а ещё ,дома шифером кроют штоли?????
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Пострадавшие - это жильцы домов. Их нельзя восстановить.
Поврежденные - это дома
А слова надо выстраивать в правильной последовательности. Чтобы у фразы не было второго, дебильного, смысла.
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