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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Жебривский (612) жилье (633) Донецкая область (4723) Авдеевка (1680)

 Пострадавшие от обстрелов 68 частных домов в Авдеевке уже восстановлены, - Жебривский. ФОТОрепортаж

Семь частных домов в г.Авдеевка Донецкой области из числа пострадавших в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в настоящее время восстанавливаются, 68 уже восстановлены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"В Авдеевке 68 частных домов, которые были повреждены в результате обстрелов российско-террористическими бандами, восстановлены, на 7 в настоящее время проводятся ремонтные работы", - написал он.

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По его словам, бригады из числа сотрудников ГСЧС, работают над восстановлением жилья с 5 августа. Чтобы до морозов починить людям поврежденное жилье, из областного бюджета выделили средства на строительные материалы; часть необходимого дают и международные организации, в частности, Красный Крест.

"Поставил перед военно-гражданской администрацией Авдеевки и ремонтными бригадами задачу: там, где в зданиях проживают пожилые люди, которым некому помочь, ремонтировать комплексно - не только восстанавливать пробитые обломками крыши, фасады, стеклить окна, но и проводить внутренние работы", - добавил Жебривский.

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Пострадавшие от обстрелов 68 частных домов в Авдеевке уже восстановлены, - Жебривский 01Пострадавшие от обстрелов 68 частных домов в Авдеевке уже восстановлены, - Жебривский 02Пострадавшие от обстрелов 68 частных домов в Авдеевке уже восстановлены, - Жебривский 03Пострадавшие от обстрелов 68 частных домов в Авдеевке уже восстановлены, - Жебривский 04Пострадавшие от обстрелов 68 частных домов в Авдеевке уже восстановлены, - Жебривский 05Пострадавшие от обстрелов 68 частных домов в Авдеевке уже восстановлены, - Жебривский 06Пострадавшие от обстрелов 68 частных домов в Авдеевке уже восстановлены, - Жебривский 07Пострадавшие от обстрелов 68 частных домов в Авдеевке уже восстановлены, - Жебривский 08

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Какой смысл восстанавливать,если обстрелы не прекращаются. Жителей нужно эвакуировать и обеспечить жильем. На кацапню подать в суд о возмещении морального и материального ущерба. Что не так ? Или воровать под этим предлогом выгоднее ?
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теоретически Вы все правильно говорите
но практически... кто их тут ждет... с жильем и скарбом?
подать в суд на кацапню... возможно, но вряд ли
а уж последний Ваш вопрос... таит в себе и ответ
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За те деньги построить жилые контейнеры по типу немецких. Будет дешевле,чем восстанавливать под обстрелами. - И крутить этих несчастных по всем европейским и американским каналам ТВ. - И самое главное вы не учли - они каждодневно рискуют,живя под шальными снарядами.
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Не воровать, а получать законные мармеладные откаты, кстати перед тем как восстанавливать, пусть споют Гимн Украины на камеру, а то там судя по физиономиям пахнет ватным духом, кстати деньги от юнисеф , так что проблем с распилом вообще никаких, деньги не из бюджета, а закордонних проверяющих наши гиганты мысли разведут как слепых котят.
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Какая добрая Украинская душа , помагает тем кто звал русский мир в Украину и тем кто ходил на референдум об обделённые от Украины.
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Все равно в Авдеевке нас ненавидят , пусть бы Раша мир и восстанавливал.
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Если журналисты плохо знают русский язык - то хотя бы пусть не перекручивают безграмотно вполне нормальную фразу Жебривского.
Пострадавшие - это жильцы домов. Их нельзя восстановить.

Поврежденные - это дома
А слова надо выстраивать в правильной последовательности. Чтобы у фразы не было второго, дебильного, смысла.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПострадавшие от обстрелов 68 частных домов в Авдеевке уже восстановлены, - Жебривский. ФОТОрепортаж
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