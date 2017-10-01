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 Российский полковник Федянин подорвался на фугасе в Сирии. ФОТО

В Сирии на фугасе подорвался командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота Российской Федерации, полковник Валерий Федянин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мурманское издание severpost.ru.

По словам его сослуживцев, причиной смерти комбрига стал подрыв на фугасе.

От полученных ран, несовместимых с жизнью, полковник скончался в госпитале, куда был срочно эвакуирован из зоны конфликта.

Отмечается, что министерство обороны РФ пока не сообщало о смерти офицера морской пехоты в Сирии.

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В этом году полковник Федянин командовал расчетом морских пехотинцев во время парада Победы 9 мая на Красной площади.

Российский полковник Федянин подорвался на фугасе в Сирии 01

В социальных сетях выложили фрагмент видеозаписи, на которой комбриг морских пехотинцев делает доклад президенту РФ Владимиру Путину.


Российский полковник Федянин подорвался на фугасе в Сирии 02

Напомним, 24 сентября минобороны РФ сообщило, что в Сирии уничтожен российский генерал Асапов - экс-командующий "1-м армейским корпусом ДНР".
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