 Российский полковник Федянин подорвался на фугасе в Сирии. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мурманское издание severpost.ru.
По словам его сослуживцев, причиной смерти комбрига стал подрыв на фугасе.
От полученных ран, несовместимых с жизнью, полковник скончался в госпитале, куда был срочно эвакуирован из зоны конфликта.
Отмечается, что министерство обороны РФ пока не сообщало о смерти офицера морской пехоты в Сирии.
В этом году полковник Федянин командовал расчетом морских пехотинцев во время парада Победы 9 мая на Красной площади.
В социальных сетях выложили фрагмент видеозаписи, на которой комбриг морских пехотинцев делает доклад президенту РФ Владимиру Путину.
Напомним, 24 сентября минобороны РФ сообщило, что в Сирии уничтожен российский генерал Асапов - экс-командующий "1-м армейским корпусом ДНР".
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