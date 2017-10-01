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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Борисполь (525) Госпогранслужба (3106) контрабанда (2058) лекарства (766)

 Крупную партию дорогих медпрепаратов задержали в "Борисполе", - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с сотрудниками таможенного поста аэропорта "Борисполь" задержали большое количество дорогих медицинских препаратов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела взаимодействия со СМИ администрации Госпогранслужбы со ссылкой на информацию сотрудников оперативно сыскного отдела.

"Гражданин Турции 1988 года рождения летел рейсом "Анталья-Киев". Мужчина выбрал упрощенную процедуру прохождения таможенного контроля - зеленый коридор. По инициативе сотрудников оперативного отдела был инициирован обзор вещей гражданина. В багаже было выявлено большое количество разных медпрепаратов", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киберполиция разоблачила крупнейшую схему по продаже через интернет фальсифицированных медпрепаратов. ФОТОрепортаж

В настоящее время ведется проверка, препараты будут направлены на экспертизу.

Крупную партию дорогих медпрепаратов задержали в Борисполе, - Госпогранслужба 01Крупную партию дорогих медпрепаратов задержали в Борисполе, - Госпогранслужба 02Крупную партию дорогих медпрепаратов задержали в Борисполе, - Госпогранслужба 03Крупную партию дорогих медпрепаратов задержали в Борисполе, - Госпогранслужба 04Крупную партию дорогих медпрепаратов задержали в Борисполе, - Госпогранслужба 05

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Несколько лет назад родственнику ребенку срочно нужны были лекарства название не припомню. Так етого лекарства в Украине легально не было. Знакомые прислали передачей из Рашки. А в Европе ето лекарство еще в 5 раз дешевле чем на Рашке и в 10 раз дешевле чем у нас на черном рынке. Вот такая у нас власть и медицина. Поетому нас и травят препаратами которые уже запрещены в цивилизованном мире еще в прошлом веке.
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По карманам теперь разберут.Анальгин может через полгода вернут.
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Анальгина там нет, из того, что удалось разглядеть - золадекс, 200 $ упаковка до войны.
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учитывая,что в европейской стране нет даже вакцины от смертельного бешенства, осмелюсь считать новость не позитивной..
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Может нужно антитеррористическую операцию там провести...
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В Киеве задержали мужчину с гранатой https://www.44.ua/news/1812635
В КИЕВСКОМ МЕТРО ЗАДЕРЖАЛИ ПАРНЯ С ВЗРЫВЧАТКОЙ И НАРКОТИКАМИ Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/kyiv/v-kievskom-metro-zaderzhali-parnya-s-vzryvchatkoy-i-narkotikami-1001325.html
В Киеве задержали дебошира, который угрожал прохожим гранатой https://www.ukrinform.ru/rubric-kyiv/2312879-v-kieve-zaderzali-debosira-kotoryj-ugrozal-prohozim-granatoj.html
В Киеве задержали полицейских, которые избивали людей и содействовали преступникам http://24tv.ua/ru/v_kieve_zaderzhali_policejskih_kotorye_izbivali_ljudej_i_sodejstvovali_prestupnikam_n860573
В Киеве задержан отобравший у таксиста Opel вооруженный грабитель news.liga.net/news/capital/14828394-v_kieve_zaderzhan_otobravshiy_u_taksista_opel_vooruzhennyy_grabitel.htm
В Киеве задержали Mercedes, в котором было 14 украденных канализационных люков gordonua.com/news/localnews/v-kieve-zaderzhali-mercedes-v-kotorom-bylo-14-ukradennyh-kanalizacionnyh-lyukov-207782.html
В метро Киева задержали пассажира с боеприпасами http://korrespondent.net/city/kiev/3888923-v-metro-kyeva-zaderzhaly-passazhyra-s-boeprypasamy
В Киеве задержали мужчину, который убил 87-летнюю родственницу и поджег ее квартиру https://112.ua/obshchestvo/v-kieve-zaderzhali-muzhchinu-kotoryy-ubil-87-letnyuyu-rodstvennicu-i-podzheg-ee-kvartiru-410293.html
В Киеве на станции метро "Вокзальная" задержали 22-летнего парня с гранатой и боеприпасами
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/incidents/2138046-v-kieve-na-stantsii-metro-vokzalnaya-zaderjali-22-letnego-parnya-s-granatoy-i-boepripasami.html
В Киевской области задержали вооруженную банду проституток http://vesti-ukr.com/kiev/258470-v-kievskoj-oblasti-zaderzhali-vooruzhennuju-bandu-prostitutok

Каждый свидомит с гранатой и пистолетом)))))))))))
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Смутное время
Призрак свободы на коне,
Кровь по колено,
Словно в каком-то диком сне,
Тешится люд - бьют старых богов,
Молится люд - ждут праведных слов.
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ну а ты видно отведал человеченки в Краснодаре...\смачного кацапа...\
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***
Люди у нас делятся на две категории:
на тех, кто лечится народными средствами (лопухи, подорожник, алоэ)
и тех, кто лечится на народные средства (Феофания-Германия-Испания)
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надо признать, со всем сожалением, что явные признаки страны третьего мира..(
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И зачем? Если государству и мин. здраву плевать на здоровье населения, если в больницах нет необходимых вакцин, что плохого сделал сей "контрабандист" ? Обеспечьте аптеки необходимыми медикаментами и не морочьте людям головы
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Фармацевтическая мафия + местный коррупционный и монопольный олигархат = один северный зверь семейства псовых..
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Теперь все узнали, почему в УКРАЛЛЛине дорогие лекарства - карманное государство все обложило налогами, а тех кто не платит падаток у тюрму...
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Так у нас в Украине эти медпрепараты дорогие или за границей ? В Германии медпрепараты стоят в ТРИ раза дешевле, чем у нас, в нищей Украине, где люди от невозможности из за нищеты купить нормальных заграничных медицинских пилюль мрут, как мухи.
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Судя по "хатынкам" и "мафынкам" наших чиновников, эпитет "дорогие" не является криминалом...
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Опять Вона разгружала препараты от верблюжьего гриппа?
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Вакцины провозил?

А что делать - ведь обновленный и реформированный Минздрав их уже не закупает
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Аптечная мафия не потерпит конкуренции!
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Вы что думаете они не покупают или сами не делают фальсификат? Тогда почему наши лекарства за редким исключением- просто не действуют
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А кстати - в чем криминал?

Человек ведь не наркоту провозил, а медикаменты - причем не запрещенные, иначе об этом было бы сказано


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Пошлину не заплатил, которая делает дешевые лекарства очень дорогими.
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В Польше многие лекарства в разы дешевле, чем в Украине. Вот и везут люди. Но власть зорко стоит на страже и следит, чтобы дешевых лекарств в Украине и близко не было.
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Значит, у нас дороже и качество хуже. Нужно что- то менять в консерватории , и тогда челноки сами отпадут за ненадобностью. В Турции хорошие лекарства.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКрупную партию дорогих медпрепаратов задержали в "Борисполе", - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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