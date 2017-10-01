 Крупную партию дорогих медпрепаратов задержали в "Борисполе", - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела взаимодействия со СМИ администрации Госпогранслужбы со ссылкой на информацию сотрудников оперативно сыскного отдела.
"Гражданин Турции 1988 года рождения летел рейсом "Анталья-Киев". Мужчина выбрал упрощенную процедуру прохождения таможенного контроля - зеленый коридор. По инициативе сотрудников оперативного отдела был инициирован обзор вещей гражданина. В багаже было выявлено большое количество разных медпрепаратов", - сказано в сообщении.
В настоящее время ведется проверка, препараты будут направлены на экспертизу.
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В КИЕВСКОМ МЕТРО ЗАДЕРЖАЛИ ПАРНЯ С ВЗРЫВЧАТКОЙ И НАРКОТИКАМИ Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/kyiv/v-kievskom-metro-zaderzhali-parnya-s-vzryvchatkoy-i-narkotikami-1001325.html
В Киеве задержали дебошира, который угрожал прохожим гранатой https://www.ukrinform.ru/rubric-kyiv/2312879-v-kieve-zaderzali-debosira-kotoryj-ugrozal-prohozim-granatoj.html
В Киеве задержали полицейских, которые избивали людей и содействовали преступникам http://24tv.ua/ru/v_kieve_zaderzhali_policejskih_kotorye_izbivali_ljudej_i_sodejstvovali_prestupnikam_n860573
В Киеве задержан отобравший у таксиста Opel вооруженный грабитель news.liga.net/news/capital/14828394-v_kieve_zaderzhan_otobravshiy_u_taksista_opel_vooruzhennyy_grabitel.htm
В Киеве задержали Mercedes, в котором было 14 украденных канализационных люков gordonua.com/news/localnews/v-kieve-zaderzhali-mercedes-v-kotorom-bylo-14-ukradennyh-kanalizacionnyh-lyukov-207782.html
В метро Киева задержали пассажира с боеприпасами http://korrespondent.net/city/kiev/3888923-v-metro-kyeva-zaderzhaly-passazhyra-s-boeprypasamy
В Киеве задержали мужчину, который убил 87-летнюю родственницу и поджег ее квартиру https://112.ua/obshchestvo/v-kieve-zaderzhali-muzhchinu-kotoryy-ubil-87-letnyuyu-rodstvennicu-i-podzheg-ee-kvartiru-410293.html
В Киеве на станции метро "Вокзальная" задержали 22-летнего парня с гранатой и боеприпасами
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/incidents/2138046-v-kieve-na-stantsii-metro-vokzalnaya-zaderjali-22-letnego-parnya-s-granatoy-i-boepripasami.html
В Киевской области задержали вооруженную банду проституток http://vesti-ukr.com/kiev/258470-v-kievskoj-oblasti-zaderzhali-vooruzhennuju-bandu-prostitutok
Каждый свидомит с гранатой и пистолетом)))))))))))
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Призрак свободы на коне,
Кровь по колено,
Словно в каком-то диком сне,
Тешится люд - бьют старых богов,
Молится люд - ждут праведных слов.
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Люди у нас делятся на две категории:
на тех, кто лечится народными средствами (лопухи, подорожник, алоэ)
и тех, кто лечится на народные средства (Феофания-Германия-Испания)
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А что делать - ведь обновленный и реформированный Минздрав их уже не закупает
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Человек ведь не наркоту провозил, а медикаменты - причем не запрещенные, иначе об этом было бы сказано
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