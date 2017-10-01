 Полиция задержала мужчину с гранатой на Соломенке в Киеве. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Киевского управления НПУ.
Сообщается, что в полицию Соломенского района поступило сообщение от женщины о том, что ее муж с гранатой в кармане пошел обезвредить ее в безлюдное место.
В ходе осмотра территории, патрульные заметили похожего по описанию человека. Во время общения с сотрудниками полиции мужчина подтвердил, что действительно имеет в кармане взрывное устройство, которое привез из зоны АТО.
Как отмечается, на место происшествия вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу, которые изъяли предмет, похожий на корпус гранаты Ф-1, и запал к ней.
Изъятое направлено на экспертизу. Правоохранителями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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добрая женщина..
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Мало того... он еще и отдал заявление о находке и добровольной сдаче Ф1...
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- Циля, мужья тоже могут быть идеальными. Это тебе любая вдова подтвердит!
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