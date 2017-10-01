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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:боеприпасы (1380) граната (702) Киев (18281)

 Полиция задержала мужчину с гранатой на Соломенке в Киеве. ФОТО

В Соломенском районе столицы правоохранители задержали мужчину с гранатой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Киевского управления НПУ.

Сообщается, что в полицию Соломенского района поступило сообщение от женщины о том, что ее муж с гранатой в кармане пошел обезвредить ее в безлюдное место.

В ходе осмотра территории, патрульные заметили похожего по описанию человека. Во время общения с сотрудниками полиции мужчина подтвердил, что действительно имеет в кармане взрывное устройство, которое привез из зоны АТО.

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Полиция задержала мужчину с гранатой на Соломенке в Киеве 01
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Как отмечается, на место происшествия вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу, которые изъяли предмет, похожий на корпус гранаты Ф-1, и запал к ней.

Изъятое направлено на экспертизу. Правоохранителями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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Пора трусить добробаты. И вообще - никаких митингов !
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Как ему не труси, но последняя капля ему в трусы.
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Тебе в рот. Капля за каплей.
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Дешевле будет если ты их у себя во рту потрусишь и себе оставишь на память.
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Зачем трусить... Он идёт и чувствует себя защищенным, от произвола.
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Сообщается, что в полицию Соломенского района поступило сообщение от женщины о том, что ее муж с гранатой в кармане пошел обезвредить ее в безлюдное место. Источник: https://censor.net.ua/p457630


добрая женщина..
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может она его просила сходить отопление включить...
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Чем не добрая? Может, она своего мужа-дурака и спасла. И не только его.

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Жена подсобила мужу сесть в тюрьму, теперь будет сама зарабатывать на хлеб и оплату коммунальных.
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А когда он вернется, будет постоянно светить фонарями
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Но гранату нашли не при обыске, а при общении он сообщил, что она у него есть.
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Во время общения с сотрудниками полиции мужчина подтвердил, что действительно имеет в кармане взрывное устройство, которое привез из зоны АТО.
Мало того... он еще и отдал заявление о находке и добровольной сдаче Ф1...
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Такое впечатление, что там все с запрещёнными предметами..
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моторыла, гиви и гиркин тоже шли на банковую...
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***
- Циля, мужья тоже могут быть идеальными. Это тебе любая вдова подтвердит!
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много бессовестных атошников, гранаты , оружие попревозили и давай торговать и применять на мирной территории Украины. Бессовестные, что вы делаете! надо пересмотреть выплаты от государства атошникам, которые провезли оружие из ато.
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ну тогда давайте их похвалим и выдадим премию.
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а лучше уменьшить или отменить выплаты целой роте, в которой служили вывозившие оружие атошники,чтобы они не смогли в глаза смотреть своим сослуживцам и добавить к лишению и наказанию сотрудников кпп, через которое выезжал атошник(ввозивший оружие)
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тоша тебе нужто тоже что и дровосеку...\хотя... - не поможет, ток как скрепы мешают...\
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а также изъяли жену, похожую на женщину (или наоборот).
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