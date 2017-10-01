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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В ДТП на Хмельнитчине погибли три человека, еще трое травмированы. ФОТОрепортаж

В ночь с субботы на воскресенье на границе Каменец-Подольского и Дунаевецкого районов Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в котором три человека погибли и еще трое травмированы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации областной полиции.

Отмечается, что следователи вместе с экспертами-криминалистами до утра осматривали место происшествия и опрашивали свидетелей, чтобы собрать доказательства и максимально точно установить причины ДТП.

"По предварительным данным, 30-летний водитель "Шевроле Авео", совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "Тойотой Супра" под управлением 39-летнего жителя Дунаевецкого района. В результате аварии двое пассажиров "Шевроле", женщина 1964 г. р. и юноша 2000 г. р., а также один пассажир "Тойоты", мужчина 1986 г. р., погибли на месте происшествия", - сказано в сообщении.

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В ДТП на Хмельнитчине погибли три человека, еще трое травмированы 01В ДТП на Хмельнитчине погибли три человека, еще трое травмированы 02В ДТП на Хмельнитчине погибли три человека, еще трое травмированы 03


По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Сейчас водитель, которого подозревают в совершении ДТП, уже задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Он находится под стражей в больнице.

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там важка дорога горби дорога перегружана 1з камянця до хмельницького 100 км поки їх поїдиш на фурі вимотаєшся так що вже нічого нехочеш підйоми спуски круті повороти на спусках затяжні підйоми коли гружоний дуже важко + вска шушар лізе на обгони
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гружусь в києві на ранок в чернівцх за ніч так вимотаєшс що аж трусить тебе там сама важка траса в україні страшно перегружана в ночі одні фури колія в коліна машину кидає турки пруть в ночі на києв роминаєшс в зеркало по 10 см 1я ненавижу цю дорогу просто да і аварій там за ніч обовзково пару штук 1 а зимою спуск перед камнцем з поворотами в 90 градусів і з поворота в вузький місток попасти 1мене один раз зимою там як очало складати чудом неполетів в прірву
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Я хотів написати про той спуск, але вже машинально відправив коментар.
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Увага! Потенційний вбивця на дорогах Києва, або як наша «еліта» виховує дітей.
Южанін Євген Володимирович - син Ніни Южаніної, яку називають «бухгалтером президента», голови комітету ВР з питань податкової та митної політики, фракція БПП, за останній рік був тричі затриманий за керування автомобілем в стані наркотичного сп'яніння. Але це не заважає йому залишатись за кермом і далі.
Підтвердження можна знайти у єдиному реєстрі досудових рішень
reyestr.court.gov.ua/review/58559945
reyestr.court.gov.ua/review/68346196
reyestr.court.gov.ua/review/61098215
В ДТП на Хмельнитчине погибли три человека, еще трое травмированы - Цензор.НЕТ 4870
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Як було добре коли їздили на волах. Ніяких тобі ДТП.
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старенькая Японская Супра с целой "капсулой" салона. Авео просто в говно..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ ДТП на Хмельнитчине погибли три человека, еще трое травмированы. ФОТОрепортаж
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