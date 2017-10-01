 В ДТП на Хмельнитчине погибли три человека, еще трое травмированы. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации областной полиции.Отмечается, что следователи вместе с экспертами-криминалистами до утра осматривали место происшествия и опрашивали свидетелей, чтобы собрать доказательства и максимально точно установить причины ДТП."По предварительным данным, 30-летний водитель "Шевроле Авео", совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "Тойотой Супра" под управлением 39-летнего жителя Дунаевецкого района. В результате аварии двое пассажиров "Шевроле", женщина 1964 г. р. и юноша 2000 г. р., а также один пассажир "Тойоты", мужчина 1986 г. р., погибли на месте происшествия", - сказано в сообщении.

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По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения".Сейчас водитель, которого подозревают в совершении ДТП, уже задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Он находится под стражей в больнице.