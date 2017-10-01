 Лидер Каталонии Пучдемонт проголосовал на референдуме, несмотря на блокирование его избирательного участка. ФОТО

Каталонский лидер Карлес Пучдемонт проголосовал на референдуме о независимости Каталонии от Испании, несмотря на блокировку его избирательного участка сотрудниками правоохранительных органов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом сообщает испанское издание El Pais.
"Четверо членов женералитета (правительства): Карлес Пучдемонт, Ориол Юнкерас, Карлес Мундо и Хоаким Форна уже проголосовали", - говорится в сообщении.
Однако, как уточняет испанское издание, Пучдемонт проголосовал не на том избирательном участке, к которому был приписан, а на другом.
По информации издания La Vanguardia, гражданская гвардия Испании препятствует работе участка в городе Жирона, на котором изначально должен был голосовать глава Каталонии.
Напомним, сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости региона от испанской короны. Сообщалось, что с самого утра на избирательных участках начали образовываться очереди из желающих проголосовать. В 9:00 по местному времени избирательные участки начали работу. Позже сообщалось о первых стычках сторонников референдума и представителей правоохранительных органов.
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В Кировской области продают банки с воздухом.
Особенно
много заказов на воздух после молебнов и литургий. Пол-литровую банку
воздуха можно приобрести за 500 рублей. Дороже всего стоит воздух,
собранный после посещения места митрополитом Марком. Гурманы согласны
брать его с 50 процентной наценкой...
Где-то, за тридевять земель, идёт нормальная жизнь. Ученные изобретают вакцину от рака, и мечтают о колонизации Марса.
А
у нас в технических университетах открывают кафедры теологии. И
закатывают в банки воздух собранный после посещения места митрополитом
Марком.
Другого импортозамещения у меня для вас нет..
https://walera11.livejournal.com/1576099.html
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В Крыму не было никакого референдума.
Крым захватила армия другого государства.
Поехал бы надавал до зубов вооруженной армаде по зубам.
И крейсер мацву еще можно было еще дубинкой избить.
Хотя,конечно ты прав,сопротивление оказывать надо было.Но не надо сравнивать то что сейчас происходит в Испании,и то что происходило и происходит в Украине!
У нас не парад суверенитетов,у нас война с пидорасией,война!
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Рашистское тролье будет топит против. Передергивая, пользуясь незнанием сути происходящего и страхами хомячков. Расскажи таким про то, что Каталония и Крым одно и то же- вуаля, получили кремляди чего хотели. Рашистские троли даже не гнушаются называть события в каталонии кацапскими проделками. Раисся боится свободных наций. По этому сценарию раисся развалится как карточный домик, кстати, к чему все и идет.
Украинцы! Не тупите! Свободные люди всегда должны поддерживать свободных, как бы лукавые не рассказывали, что империя - это хорошо, а цепь должна быть короткой, потому что в длинной можно запутаться...
Всем ума.
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"Донбасс кормит всю Украину!"
"Каталония кормит всю Испанию!"
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