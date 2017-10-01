 Лидер Каталонии Пучдемонт проголосовал на референдуме, несмотря на блокирование его избирательного участка. ФОТО

Каталонский лидер Карлес Пучдемонт проголосовал на референдуме о независимости Каталонии от Испании, несмотря на блокировку его избирательного участка сотрудниками правоохранительных органов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

"Четверо членов женералитета (правительства): Карлес Пучдемонт, Ориол Юнкерас, Карлес Мундо и Хоаким Форна уже проголосовали", - говорится в сообщении.

Однако, как уточняет испанское издание, Пучдемонт проголосовал не на том избирательном участке, к которому был приписан, а на другом.

По информации издания La Vanguardia, гражданская гвардия Испании препятствует работе участка в городе Жирона, на котором изначально должен был голосовать глава Каталонии.

Напомним, сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости региона от испанской короны. Сообщалось, что с самого утра на избирательных участках начали образовываться очереди из желающих проголосовать. В 9:00 по местному времени избирательные участки начали работу. Позже сообщалось о первых стычках сторонников референдума и представителей правоохранительных органов.