EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 За рубежом
  2169  141
Все про:Испания (418) референдум (1227)

 Лидер Каталонии Пучдемонт проголосовал на референдуме, несмотря на блокирование его избирательного участка. ФОТО

Вместе с Пучдемонтом в референдуме приняли участие еще три представителя каталонского правительства.

Каталонский лидер Карлес Пучдемонт проголосовал на референдуме о независимости Каталонии от Испании, несмотря на блокировку его избирательного участка сотрудниками правоохранительных органов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом сообщает испанское издание El Pais.

"Четверо членов женералитета (правительства): Карлес Пучдемонт, Ориол Юнкерас, Карлес Мундо и Хоаким Форна уже проголосовали", - говорится в сообщении.

Лидер Каталонии Пучдемонт проголосовал на референдуме, несмотря на блокирование его избирательного участка 01

Однако, как уточняет испанское издание, Пучдемонт проголосовал не на том избирательном участке, к которому был приписан, а на другом.

По информации издания La Vanguardia, гражданская гвардия Испании препятствует работе участка в городе Жирона, на котором изначально должен был голосовать глава Каталонии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Референдум в Каталонии: начались столкновения, полиция применяет резиновые пули. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Напомним, сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости региона от испанской короны. Сообщалось, что с самого утра на избирательных участках начали образовываться очереди из желающих проголосовать. В 9:00 по местному времени избирательные участки начали работу. Позже сообщалось о первых стычках сторонников референдума и представителей правоохранительных органов.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
посади долбоеба по клаве цокать - фашизма захочет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пр ходу в сытой и жирной Испании что-то не хорошее назревает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Импортозамещение вышло на новый этап.
В Кировской области продают банки с воздухом.
Особенно
много заказов на воздух после молебнов и литургий. Пол-литровую банку
воздуха можно приобрести за 500 рублей. Дороже всего стоит воздух,
собранный после посещения места митрополитом Марком. Гурманы согласны
брать его с 50 процентной наценкой...

Лидер Каталонии Пучдемонт проголосовал на референдуме, несмотря на блокирование его избирательного участка - Цензор.НЕТ 7703

Где-то, за тридевять земель, идёт нормальная жизнь. Ученные изобретают вакцину от рака, и мечтают о колонизации Марса.

А
у нас в технических университетах открывают кафедры теологии. И
закатывают в банки воздух собранный после посещения места митрополитом
Марком.
Другого импортозамещения у меня для вас нет..

https://walera11.livejournal.com/1576099.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Еще можно продавать намироточенное попами мацковскага патриархата
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Главарь Каталонии скоро начнетЬ орать-путин введи войска
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как всегда, ничего нового в этом поведении.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не первый раз он показывает свою сепарскую суть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Патрио о муэрте... хулигана на Луиса Корвалана... предчувствия у меня нехорошие! Как накануне самовыпиливания человечества.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему ж ты, Испания, в небо смотрела, когда Гарсиа Лорку увели для расстрела? Андалузия знала и Валенсия знала,- Что ж земля под ногами убийц не стонала?! Что ж вы руки скрестили и губы вы сжали, когда песню родную на смерть провожали?! Увели не к стене его, не на площадь,- увели, обманув, к апельсиновой роще. Шел он гордо, срывая в пути апельсины и бросая с размаху в пруды и трясины; те плоды под луною в воде золотели и на дно не спускались, и тонуть не хотели. Будто с неба срывал и кидал он планеты,- так всегда перед смертью поступают поэты. Но пруды высыхали, и плоды увядали, и следы от походки его пропадали. А жандармы сидели, лимонад попивая и слова его песен про себя напевая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не хватало еще, чтоб украинцы переругались из-за испанских проблем. Народ, сбавьте обороты, они и без нас разберутся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А где ты увидел, что украинцы ругаются? Кроме нескольких залетных кацапов, здесь у людей мнение единое.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Во всем мире где происходят какие либо пренеприятнейшие вещи а попросту дерьмо, стоят кацапские спецслужбы и лично то находится у мужиков между ног!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Борьба Монголии за независимость длилась около 21 года и ничего,пусть занимаются!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в Каталонии сейчас уже всех жёстко разогнали и самым упоротым дали по башке, вот так надо было нам в Крыму, а не сопли жевать
Лидер Каталонии Пучдемонт проголосовал на референдуме, несмотря на блокирование его избирательного участка - Цензор.НЕТ 9596
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не надо сравнивать не сравнимое!
В Крыму не было никакого референдума.
Крым захватила армия другого государства.
Поехал бы надавал до зубов вооруженной армаде по зубам.
И крейсер мацву еще можно было еще дубинкой избить.
Хотя,конечно ты прав,сопротивление оказывать надо было.Но не надо сравнивать то что сейчас происходит в Испании,и то что происходило и происходит в Украине!
У нас не парад суверенитетов,у нас война с пидорасией,война!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Каталония должна быть свободным независимым государством. Для этого есть все предпосылки. Национальность, самобытная культура, язык, долгая история каталонцев, кстати, чем-то похожая на историю Украины.
Рашистское тролье будет топит против. Передергивая, пользуясь незнанием сути происходящего и страхами хомячков. Расскажи таким про то, что Каталония и Крым одно и то же- вуаля, получили кремляди чего хотели. Рашистские троли даже не гнушаются называть события в каталонии кацапскими проделками. Раисся боится свободных наций. По этому сценарию раисся развалится как карточный домик, кстати, к чему все и идет.
Украинцы! Не тупите! Свободные люди всегда должны поддерживать свободных, как бы лукавые не рассказывали, что империя - это хорошо, а цепь должна быть короткой, потому что в длинной можно запутаться...
Всем ума.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Копия крымского референдума - те кто за единую Испанию не станут прорываться через полицию на участки, что бы проголосовать. Попруться в основном те, кто за отделение - потом и результаты огласят - 80% "за"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Знакомая песня:
"Донбасс кормит всю Украину!"
"Каталония кормит всю Испанию!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто из каталонцев когда либо говорил, что Каталония кормит всю Испанию? Ссылку!
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоЗа рубежомЛидер Каталонии Пучдемонт проголосовал на референдуме, несмотря на блокирование его избирательного участка. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти