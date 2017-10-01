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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В ДТП под Змиевым на Харьковщине погибли два человека, еще трое пострадали, - полиция. ФОТО

В Харьковской области в результате столкновения автомобилей Skoda и Daewoo Lanos на автодороге между г.Змиев и с.Водяное Змиевского района два человека погибли, еще трое пострадали и были госпитализированы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Предварительно установлено, что 68-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos начал выполнять маневр поворота налево на грунтовую дорогу с включенным указателем поворота. В этот момент автомобиль Skoda под управлением 48-летнего водителя, который двигался в попутном направлении позади, начал обгон Daewoo Lanos, что привело к столкновению данных транспортных средств. В дальнейшем автомобиль Skoda врезался в дерево и загорелся", - сообщает полиция.

В ДТП под Змиевым на Харьковщине погибли два человека, еще трое пострадали, - полиция 01В ДТП под Змиевым на Харьковщине погибли два человека, еще трое пострадали, - полиция 02


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В результате ДТП 48-летний водитель Skoda и его 17-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений погибли на месте. Еще трех пассажиров авто (32-летнюю женщину, 22-летнего мужчину и неизвестную женщину в возрасте около 40 лет) доставили в Змиевскую больницу с травмами различной степени тяжести.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Почему это вдруг?!! Если в статье написано все верно, то дедуля совершал левый поворот согласно ПДД. А водитель Шкоды нарушал, совершая обгон на перекрестке неравнозначных дорог.
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да потому-что поворотник то включил не посмотрев в зеркало и влево . водитель шкоди врятли би не заметил поворотника перед обгоном ланоса которий збавлял скорость по не известным причинам . а дедуля на грунтовочку решил сьехать и чур поворотник был . богом клялся ток чёрт не вовремя .Убийца!
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? а тот, кто обгоняет поворачивающее авто, не идиот?
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Схренали???? Лось на шкоде сам себе злобный Буратина """"14.2.
Перед началом обгона водитель должен убедиться в том, что:.... б) водитель транспортного средства, которое двигается впереди по той самой полосе, не подал сигнал о намерении поворота (перестраивание) налево;""""""14.6.
Обгон запрещен: а) на перекрестке;.... ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м - вне населенного пункта;
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Усопший порушив дві вимоги пдд - обгонив авто, яке почало поворот і (друге порушення) виконував обгін на перехресті. Царство небесне загиблим
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между городом и селом нет перекрестков , только сьезд и тот на длиной дуге с сплошной . на таком повороте ни один водитель не рисковал бы , есть пару полевых сьездов где сплошная отсутсвует . дедуля скорей там сьехал , так себе бензинчик не изразходовать путь сократить себе , комуто жизнь...
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Окреме питання з якою швидкістю рухався загиблий водій. Хоча і тут -думаю- все зрозуміло
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ ДТП под Змиевым на Харьковщине погибли два человека, еще трое пострадали, - полиция. ФОТО
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