 В ДТП под Змиевым на Харьковщине погибли два человека, еще трое пострадали, - полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
"Предварительно установлено, что 68-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos начал выполнять маневр поворота налево на грунтовую дорогу с включенным указателем поворота. В этот момент автомобиль Skoda под управлением 48-летнего водителя, который двигался в попутном направлении позади, начал обгон Daewoo Lanos, что привело к столкновению данных транспортных средств. В дальнейшем автомобиль Skoda врезался в дерево и загорелся", - сообщает полиция.
В результате ДТП 48-летний водитель Skoda и его 17-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений погибли на месте. Еще трех пассажиров авто (32-летнюю женщину, 22-летнего мужчину и неизвестную женщину в возрасте около 40 лет) доставили в Змиевскую больницу с травмами различной степени тяжести.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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Перед началом обгона водитель должен убедиться в том, что:.... б) водитель транспортного средства, которое двигается впереди по той самой полосе, не подал сигнал о намерении поворота (перестраивание) налево;""""""14.6.
Обгон запрещен: а) на перекрестке;.... ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м - вне населенного пункта;
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