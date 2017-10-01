 Активисты в Москве вышли на Тверскую, чтобы поддержать Семену, Чийгоза и Умерова. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ. активисты российской инициативы "Стратегия-30" накануне, 30 сентября, провели в Москве традиционную ежемесячную акцию "День политзека". На центральной улице российской столицы - Тверской - активисты призвали к освобождению российских и крымских политзаключенных и отмене репрессивных статей уголовного кодекса России.
2127 36
Материалы по теме: Украинские заложники в РФ
Посольство Украины в Польше: "Россия использует методы НКВД против украинцев и крымских татар"(14)
"Украина тяжко, но все таки как-то царапается в нужном направлении, Россия окончательно увязла в своем тупике", - Сенцов написал письмо из СИЗО Тюмени. ДОКУМЕНТ(50)
МИД проверяет, действительно ли экс-охранник Яроша находится в российском СИЗО(40)
Лутковская предложила российской коллеге Москальковой вместе посетить находящихся в заключении в РФ украинских политзаключенных. ДОКУМЕНТ(1)
Брак – это договор, или Иногда развод лучше, чем совместное, но кошмарное проживание(0)
Сенцова снова этапируют, - адвокат(5)
Патриарх Филарет о пленненных украинских журналистах в РФ: "Надо верить в свою правду, искренне молиться, и тогда Господь поможет"(40)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я спокойно захожу
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так там и искры нет.
=======
Али,здесь на ветке,
UA Mistershnobel Иванов утверждает,что уже горит.....он из России
Ответить
Ответить
Есть люди, зря не верите. Хотя их меньшенство. Многие попздёхивают. Я россиянин, нахожусь сейчас в Украине, с ответственностью отвечаю что на цензор в моём городе, я из Сибири, уточнять не буду из какого, не зайдёшь никак, даже через прокси и другие программы. Если бы можно было бы зайти то вы бы удивились что в России не только ватники остались. А на Ленте с кремлеботами дискуссию разводить всё равно что против ветра ссать. Так что по Ленте ру тоже Вам не советую выводы делать о дебилизации населения России, там одни ольгинцы доширак отрабатывают.
01.10.2017 11:57
Ответить
Когда бунтовать будете ????
Вот , когда выйдите на массовые протесты, тогда и поверим 😏😀
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить