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 Политика Украины
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 Активисты в Москве вышли на Тверскую, чтобы поддержать Семену, Чийгоза и Умерова. ФОТО

Люди держали плакаты с надписями в поддержку политзаключенных.

Как передает Цензор.НЕТ. активисты российской инициативы "Стратегия-30" накануне, 30 сентября, провели в Москве традиционную ежемесячную акцию "День политзека". На центральной улице российской столицы - Тверской - активисты призвали к освобождению российских и крымских политзаключенных и отмене репрессивных статей уголовного кодекса России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Украины в Польше: "Россия использует методы НКВД против украинцев и крымских татар"

Активисты в Москве вышли на Тверскую, чтобы поддержать Семену, Чийгоза и Умерова 01



Активисты в Москве вышли на Тверскую, чтобы поддержать Семену, Чийгоза и Умерова 02

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На фото лица похожи на крымских татар. А так не верю, что в россии есть люди.
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Есть люди, зря не верите. Хотя их меньшенство. Многие попздёхивают. Я россиянин, нахожусь сейчас в Украине, с ответственностью отвечаю что на цензор в моём городе, я из Сибири, уточнять не буду из какого, не зайдёшь никак, даже через прокси и другие программы. Если бы можно было бы зайти то вы бы удивились что в России не только ватники остались. А на Ленте с кремлеботами дискуссию разводить всё равно что против ветра ссать. Так что по Ленте ру тоже Вам не советую выводы делать о дебилизации населения России, там одни ольгинцы доширак отрабатывают.
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Я не по интернету сужу. Видел все многократно своими глазами.
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Ну и я это вижу всё своими глазами. Есть такие которые думают что если приедут в Киев то им бандеровцы ноги прямо на вокзале оторвут, есть и такие которым надо телевизор с дворниками, потому что они в него плюют когда там кисельсоловей поёт. Не надо уж так:" А так не верю, что в россии есть люди" всех под одну гребенку, у вас тут тоже не совсем 100% согласие в обществе..
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Я не про "согласие" говорю, а про то, что с россиянами дела иметь не выйдет.
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"есть и такие которым надо телевизор с дворниками, потому что они в него плюют когда там кисельсоловей поёт", - но при этом смотрят и плюют. А как иначе, ведь и они на вопрос "чей Крым" ответят также.
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Да можно ходить по кухне и всё время под нос себе бубнить крымнашкрымнашкрымнаш, что это меняет. Всё равно Крым украинский пока обратное не признано мировым сообществом и главное украиной. Или вас сильно беспокоить что бубнит себе под нос 86% населения России.
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Был у вас в Брянске неделю назад, всё работает на ура,от цензора до каспарова. Юзаю фргейт для мозиллы, лень что-то сложнее настраивать. Так что не верю.
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Людей в Брянске видели или сплошные кацапы?
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Человекоподобных с обязательно присобаченной колорадкой на рюкзаке\в машине\на плакате-изрядно. Те же,кто не носит этих "каиновых отметок" пробовал аккуратно распросить,примерный итог такой:мне вот очень жаль что там такое на Донбассе,но это конечно же не мы,ихтамнету и т.д. Короче говоря,на касабов надеяться не надо ни в чём,вообще ни в чём.
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И я о таком отношении. Поэтой мой первый комментарий верный.
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Ну может я не так подкован, не получается. Через мобильный инет вообще никак не получается.
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Ну как выше писали фригейт устанавливаешь и ходи куда хошь. Никаких настроек не надо
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CM VPN с плэймаркета ставьте и будет вам счастье,проверено самолично. Также в CM Sucurity есть в настройках включение VPN для сайтов, которые сами можете добавлять в список. А вот что реально бесит-не могу смотреть на мозилле няшные хентайки с g.e.hentai.org, приходиться смотреть через хром (потому что даже тор почему-то пишет сайт запрещён на территории рф,что особенно в Украине выглядит смешным).
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Мало. Они друг друга фоткают ? Как то не естесственно..
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Шо це за бабулi,чого вони мерзнуть, за кого?
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Что за глупый вопрос? Это либо полная неосведомлённость, либо троллинг.
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А прочитати не можна? Все ж написано. Більше б таких відважних бабуль.
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Більше нема бабусь, та ці теж з Криму приїхали...
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Не густо....как-то не верится в слова Ульянова - Из искры разгорится пламя
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Это не Ульянова слова, а Пушкина, "Послание в Сибирь"
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Татары в СИЗО для нашего правительства это люди, а на наших бойцов, что в плену правительству наплевать. Почему в СМИ больше внимания уделяют татарам, а не нашим бойцам.
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UA Ali Hasan
Так там и искры нет.
=======
Али,здесь на ветке,
UA Mistershnobel Иванов утверждает,что уже горит.....он из России
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Прочитал, но "Хотя их меньшенство" звучит не убедительно. Написал бі, что в россии есть три человека, которые боятся ответить на прямые вопросы. Остальные не люди.
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Для Mistershnobel Иванов
Есть люди, зря не верите. Хотя их меньшенство. Многие попздёхивают. Я россиянин, нахожусь сейчас в Украине, с ответственностью отвечаю что на цензор в моём городе, я из Сибири, уточнять не буду из какого, не зайдёшь никак, даже через прокси и другие программы. Если бы можно было бы зайти то вы бы удивились что в России не только ватники остались. А на Ленте с кремлеботами дискуссию разводить всё равно что против ветра ссать. Так что по Ленте ру тоже Вам не советую выводы делать о дебилизации населения России, там одни ольгинцы доширак отрабатывают.
01.10.2017 11:57
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Когда бунтовать будете ????
Вот , когда выйдите на массовые протесты, тогда и поверим 😏😀
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Не выйдут они. "Хороших людей" в россии все устраивает или уезжают в Украину...


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Не обязательно в Украину, по всему миру разбегаются. У кого есть бабки стараются свалить по быстрому.
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женщины бальзаковского возраста на передовой борьбы с кремлёвским урканатом ...остальное население ссыкуны
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це називається "мітінг" але все одне дякуємо.
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Одиночная смелость. А вот вышли и готовы на все .Чем не ахиллесы. Если так, то поклон им, за гражданское мужество.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАктивисты в Москве вышли на Тверскую, чтобы поддержать Семену, Чийгоза и Умерова. ФОТО
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