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Все про:боеприпасы (1378) Киев (18279) Метрополитен (496)

 В киевском метро полиция задержала мужчину с боеприпасами. ФОТО

На станции метро "Демеевская" столичная полиция задержала 22-летнего мужчину с боеприпасами и наркотиками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции.

"Правоохранители задержали 22-летнего уроженца Сумщины, у которого во время личного досмотра обнаружили и изъяли опасные предметы: две осветительные ракеты, одну сигнальную ракету, взрывпакет и дымовую шашку. Кроме этого, следственно-оперативная группа изъяла из его сумки сверток с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на амфетамин, и веществом зеленого цвета, похожим на коноплю", - сказано в сообщении.

Мужчина отказался объяснить, откуда у него взялись боеприпасы, а наркотики, по его словам, он хранил для собственного употребления без цели сбыта.

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В киевском метро полиция задержала мужчину с боеприпасами 01

Изъятые предметы были направлены на экспертизу.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.
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ну если это боеприпасы.., то менты идиоты... Еще бенгальские огни запишите к боеприпасам...
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Видел, как бракованной дымовой шашкой кисть руки парню оторвало, я про то, что неуютно, когда по городу ходят нарики-обдолбыши с взрывпакетами и ракетницами.
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Щось мені не дуже подобається ідея щодня їздити в метро поряд з ціми штуками,хай би чим вони там номінально не вважалися.Не дуже на таких речах розуміюся-але димові шашки та осівтлювальні ракети не найкраще сусідство в переповненому вагоні.
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и отличное средство чего нибудь поджечь.дистанционно.
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Может новый майдан, хочет устроить ? Его, что-то не устраивает...А ведь как хорошо жить на воле, а он скоро сядет... Или нет ?
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Задержали и нашли это барахло потому что по таким неадекватным рожам видно кто они такие и что несут в карманах.
В данном случае я полностью на стороне полиции.
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Дайте людям хоть пофестивалить и покурить, равняйтесь на Нидерланды, европейцы!
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Т.е. вся Европа ориентируется на какой-то закон в Нидерландах или паРаша ТВ так скоррелирована с лишней хромосомой, что найденное в результате длительных поисков чудачество легко выдаётся за систему?
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И раньше были идиоты, а теперь оружие расползлось по Украине.
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Ну дык спасибо соевому... АТО типа в "одночасье"...
Но то с чем взяли не есть "боеприпасы"...Лично я бы послал нахер...
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в одночасье большевики зимний взяли...а теперь уже сто лет отрыгиваем.
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Я тоже видел как такими "боеприпасами" травмировались люди.
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Али...если дураку дать стеклянный хер ио он его не только разобьет а еще и руки порежет...
Поеприпасов не вижу...
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Лёха Макеев,-линчеванный мексиканцами кацап, бродил по Канкуну с перочинным ножом, подвешенным на бечевке до шеи.
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ширас секретная разработка путинской россии. служит для уничтожения складов с боеприпасами в глубоком тылу противника. не оставляет никаких следов внешнего поджога.
использование вмести с амфетамином позволяет оболванивать всех кто находится в радиусе 100 км от места пожара. этот эффект сохраняется ещё не несколько месяцев если добавить немного конопли.
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Дебилизм считать сигнальные ракеты и взрывпакеты боеприпасами и, тем более, судить за них.
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