 В киевском метро полиция задержала мужчину с боеприпасами. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции.
"Правоохранители задержали 22-летнего уроженца Сумщины, у которого во время личного досмотра обнаружили и изъяли опасные предметы: две осветительные ракеты, одну сигнальную ракету, взрывпакет и дымовую шашку. Кроме этого, следственно-оперативная группа изъяла из его сумки сверток с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на амфетамин, и веществом зеленого цвета, похожим на коноплю", - сказано в сообщении.
Мужчина отказался объяснить, откуда у него взялись боеприпасы, а наркотики, по его словам, он хранил для собственного употребления без цели сбыта.
Изъятые предметы были направлены на экспертизу.
Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.
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В данном случае я полностью на стороне полиции.
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Но то с чем взяли не есть "боеприпасы"...Лично я бы послал нахер...
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Поеприпасов не вижу...
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использование вмести с амфетамином позволяет оболванивать всех кто находится в радиусе 100 км от места пожара. этот эффект сохраняется ещё не несколько месяцев если добавить немного конопли.
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