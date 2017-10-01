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 Электричка снесла грузовик на переезде во Львовской области. ФОТОрепортаж

Во Львовской области электропоезд врезался в грузовой автомобиль, в котором перевозились дрова. В результате пострадали 2 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава ОО "Варта 1", депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Автопроисшествие в Старосамборском районе, между селами Лопушанка - Хомина и Ясеница - Замковая. На железнодорожном переезде грузовой автомобиль ГАЗ столкнулся с электричкой Львов - Сянки. По предварительной информации, пострадали два человека", - информирует он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поезд столкнулся с легковым автомобилем на Ивано-Франковщине: 4 человека погибли, двое из них - дети, - ГСЧС

Электричка снесла грузовик на переезде во Львовской области 01Электричка снесла грузовик на переезде во Львовской области 02Электричка снесла грузовик на переезде во Львовской области 03Электричка снесла грузовик на переезде во Львовской области 04Электричка снесла грузовик на переезде во Львовской области 05Электричка снесла грузовик на переезде во Львовской области 06Электричка снесла грузовик на переезде во Львовской области 07Электричка снесла грузовик на переезде во Львовской области 08

(Фото Василия Курия)
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Одни и те же грабли, ну подьехал к переезду остановись и смотри в оба налево и направо и так хотя бы пару раз если тугодум ,не взирая на светофор ,который может быть завис, потом едь ,убедившись, что поезда в пределах разумной видимости нет , ну сколько надо ума, что бы понять сколько весит и как больно бьёт поезд у которого тормозной путь более километра
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...можэ и не в тему... ? Но чаще всего, водители большегрузых грузовиков получают травмы, при посадке и высадке из кабины...
...а при открытии контейнера, в год гибнет 8 человек, от выпадения груза на их голову...
Эт у нас на семинарах так говорят... -- а я верю, бо сам дальнобой... -- и ноги побиты от кабинных ступенек, и пару раз выпадало из контейнеров -- прям на голову...
( данные по Германии) *)
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ГАЗ столкнулся с электричкой-интересно, кто не уступил дорогу?(((
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Как не крути любой водила, любого авто, в любой стране мира в таких ситуациях всегда виноват ,если поезд не числится в угоне, либо им управляют инопланетяне
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЭлектричка снесла грузовик на переезде во Львовской области. ФОТОрепортаж
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