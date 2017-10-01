 Электричка снесла грузовик на переезде во Львовской области. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава ОО "Варта 1", депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
"Автопроисшествие в Старосамборском районе, между селами Лопушанка - Хомина и Ясеница - Замковая. На железнодорожном переезде грузовой автомобиль ГАЗ столкнулся с электричкой Львов - Сянки. По предварительной информации, пострадали два человека", - информирует он.
(Фото Василия Курия)
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...а при открытии контейнера, в год гибнет 8 человек, от выпадения груза на их голову...
Эт у нас на семинарах так говорят... -- а я верю, бо сам дальнобой... -- и ноги побиты от кабинных ступенек, и пару раз выпадало из контейнеров -- прям на голову...
( данные по Германии) *)
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