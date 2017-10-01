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 Общество
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Все про:наркотики (1620) Нацполиция (8925) Запорожская область (618)

 Из двух нарколабораторий в Запорожской области изъяты наркотики на 5 млн грн. ФОТОрепортаж

В Запорожской области разоблачена организованная преступная группа, которая занималась изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом наркотического средства "метадон" на территории четырех областей Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, проведена серия санкционированных обысков. У фигурантов изъято: 3 кг 200 граммов метадона; прекурсоры для изготовления метадона; лабораторное оборудование (мензурки, колбы, соединительные трубки, пробирки, электронные весы и пр.) из 2 нарколабораторий; черновики с химическими формулами; банковские карточки; мобильные телефоны; 15 тысяч гривен.

"Реализация наркотического средства "метадон" осуществлялась бесконтактно, методом "закладок" по наличной предоплате, на территории Запорожской, Одесской, Херсонской областей и города Киева. Приблизительная стоимость изъятого составляет около 5 миллионов гривен", - рассказал руководитель Главного управления Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.

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Из двух нарколабораторий в Запорожской области изъяты наркотики на 5 млн грн 01Из двух нарколабораторий в Запорожской области изъяты наркотики на 5 млн грн 02Из двух нарколабораторий в Запорожской области изъяты наркотики на 5 млн грн 03Из двух нарколабораторий в Запорожской области изъяты наркотики на 5 млн грн 04Из двух нарколабораторий в Запорожской области изъяты наркотики на 5 млн грн 05Из двух нарколабораторий в Запорожской области изъяты наркотики на 5 млн грн 06Из двух нарколабораторий в Запорожской области изъяты наркотики на 5 млн грн 07Из двух нарколабораторий в Запорожской области изъяты наркотики на 5 млн грн 08Из двух нарколабораторий в Запорожской области изъяты наркотики на 5 млн грн 09Из двух нарколабораторий в Запорожской области изъяты наркотики на 5 млн грн 10Из двух нарколабораторий в Запорожской области изъяты наркотики на 5 млн грн 11Из двух нарколабораторий в Запорожской области изъяты наркотики на 5 млн грн 12Из двух нарколабораторий в Запорожской области изъяты наркотики на 5 млн грн 13Из двух нарколабораторий в Запорожской области изъяты наркотики на 5 млн грн 14Из двух нарколабораторий в Запорожской области изъяты наркотики на 5 млн грн 15Из двух нарколабораторий в Запорожской области изъяты наркотики на 5 млн грн 16

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Борьба Авакововских и Луценковских. Чья крыша "протекает"
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На третьем фото просто высший пилотаж спецназа - АК за спиной, стволом вверх, прикладом вниз. Осталось штык-нож примкнуть! Все по стандартам НАТО!
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В отношении наркоты Запорожье не было святым... в свое время при генерале Ольховском повычистили "кучерявую" цыганву торгующую "баянами"...Но с началом т.н. АТО в город пошло нашествие "бедных переселенцев" на Мерсах и прочих "паркетниках" и вновь начала расцветать "малина"... и ширковая и колесная.... А так называемые сейчас "чистки" наркоты просто передел рынка сбыта... Ибо мер города ставленник ахметки а губернатор тело преданное соевому который прикрыл свои доходы аля иСБУшной крышей...
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Побольше бы об этнической состовляющей наркодельцов напишите.
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А у нас, какой-то пидар, грозится продукты в супермаркетах отравить... ...есть его фотка в кепке...
Полицаи попросили граждан помочь... -- теперь по 15 000 наводок в день, от бдительных -- полицаи замахались реагировать... ... -- да всё не те...
Общественность очень обеспокоенна!
...покупателями советуют внимательно проверять упаковки на повреждения... ...эт пока всё... -- далі буде... *)
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ну информации много - кепка , гей , и намерения - найдут .
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...а ещё, с месяц тому назад, в продаже куриные яйца на 3 дня пропали... ...во всей Германии!
...бродит по Европе призрак Коммунизма...*)
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Цензор.НЕТФотоОбществоИз двух нарколабораторий в Запорожской области изъяты наркотики на 5 млн грн. ФОТОрепортаж
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