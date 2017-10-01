 Из двух нарколабораторий в Запорожской области изъяты наркотики на 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, проведена серия санкционированных обысков. У фигурантов изъято: 3 кг 200 граммов метадона; прекурсоры для изготовления метадона; лабораторное оборудование (мензурки, колбы, соединительные трубки, пробирки, электронные весы и пр.) из 2 нарколабораторий; черновики с химическими формулами; банковские карточки; мобильные телефоны; 15 тысяч гривен.
"Реализация наркотического средства "метадон" осуществлялась бесконтактно, методом "закладок" по наличной предоплате, на территории Запорожской, Одесской, Херсонской областей и города Киева. Приблизительная стоимость изъятого составляет около 5 миллионов гривен", - рассказал руководитель Главного управления Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.
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Полицаи попросили граждан помочь... -- теперь по 15 000 наводок в день, от бдительных -- полицаи замахались реагировать... ... -- да всё не те...
Общественность очень обеспокоенна!
...покупателями советуют внимательно проверять упаковки на повреждения... ...эт пока всё... -- далі буде... *)
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...бродит по Европе призрак Коммунизма...*)
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