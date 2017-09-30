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 В жилище наемника "ДНР" под Бахмутом найдены гранатометы, гранаты и патроны. ФОТОрепортаж

В жилище наемника террористической организации "ДНР" в Донецкой области обнаружено оружие и боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, летом 2016 года сотрудники уголовного розыска установили причастность 20-летнего мужчины к террористической группировке. Во время досудебного расследования было установлено, что злоумышленник присоединился к боевикам в 2014 году. Житель села Иванград (Бахмутский район), став боевиком одного из формирований "ДНР", в течение месяца проходил обучение на оккупированной территории Луганщины. Там он научился не только убивать, но и управлять военной техникой и минировать территорию. Затем наемник находился некоторое время в мотострелковом батальоне "ДНР", получая за это 15 тыс. рублей.

Через некоторое время мужчина вышел из группировки террористов. В настоящее время он находится на оккупированной территории.

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Сыщики провели санкционированный обыск у него дома. Правоохранители вытащили из-под навеса в пристройке два противотанковых гранатомета, 200 патронов и 3 гранаты с запалом. Также обнаружена футболка с символикой "ДНР".

Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).

Разыскиваемый - это один из банды, члены которой были задержаны в апреле. У каждого из злоумышленников тогда был обнаружен тайник с оружием.


В жилище наемника ДНР под Бахмутом найдены гранатометы, гранаты и патроны 01В жилище наемника ДНР под Бахмутом найдены гранатометы, гранаты и патроны 02В жилище наемника ДНР под Бахмутом найдены гранатометы, гранаты и патроны 03В жилище наемника ДНР под Бахмутом найдены гранатометы, гранаты и патроны 04В жилище наемника ДНР под Бахмутом найдены гранатометы, гранаты и патроны 05

(Фото полиции Донецкой области)
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ну теперь все. можно без экзаменов и тестов принимать этого дамбасянина в нову полицию - очьень важьно.
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Судя по фотке- надо ещё поискать. Где-то рядом КПВТ. Или ДШК. А можэ Утес???
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ жилище наемника "ДНР" под Бахмутом найдены гранатометы, гранаты и патроны. ФОТОрепортаж
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