 В жилище наемника "ДНР" под Бахмутом найдены гранатометы, гранаты и патроны. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, летом 2016 года сотрудники уголовного розыска установили причастность 20-летнего мужчины к террористической группировке. Во время досудебного расследования было установлено, что злоумышленник присоединился к боевикам в 2014 году. Житель села Иванград (Бахмутский район), став боевиком одного из формирований "ДНР", в течение месяца проходил обучение на оккупированной территории Луганщины. Там он научился не только убивать, но и управлять военной техникой и минировать территорию. Затем наемник находился некоторое время в мотострелковом батальоне "ДНР", получая за это 15 тыс. рублей.
Через некоторое время мужчина вышел из группировки террористов. В настоящее время он находится на оккупированной территории.
Сыщики провели санкционированный обыск у него дома. Правоохранители вытащили из-под навеса в пристройке два противотанковых гранатомета, 200 патронов и 3 гранаты с запалом. Также обнаружена футболка с символикой "ДНР".
Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).
Разыскиваемый - это один из банды, члены которой были задержаны в апреле. У каждого из злоумышленников тогда был обнаружен тайник с оружием.
(Фото полиции Донецкой области)
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