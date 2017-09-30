 Украинская теннисистка Бондаренко победила на турнире в Ташкенте. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт соревнований, в финале она переиграла Тимею Бабош из Венгрии со счетом 6-4, 6-4. Поединок продолжался 1 час 26 минут.
"Признаюсь, не ожидала, что выиграю титул. Но вот после девятилетнего перерыва, наконец, вновь почувствовала себя победительницей и рада тому, что вернулась в топ-100 лучших профессионалов", - сказала Бондаренко после игры.
По итогам поединка украинка заняла 86-е место в мировом рейтинге.
(Фото с сайта tashkentopen.uz)
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https://www.youtube.com/watch?v=5_FW6a0TkuQ
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