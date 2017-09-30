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 Украинская теннисистка Бондаренко победила на турнире в Ташкенте. ФОТО

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко стала победительницей международного турнира Tashkent Open.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт соревнований, в финале она переиграла Тимею Бабош из Венгрии со счетом 6-4, 6-4. Поединок продолжался 1 час 26 минут.

"Признаюсь, не ожидала, что выиграю титул. Но вот после девятилетнего перерыва, наконец, вновь почувствовала себя победительницей и рада тому, что вернулась в топ-100 лучших профессионалов", - сказала Бондаренко после игры.

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По итогам поединка украинка заняла 86-е место в мировом рейтинге.


Украинская теннисистка Бондаренко победила на турнире в Ташкенте 01

(Фото с сайта tashkentopen.uz)
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27.07.1976 під час матчу НДР - СРСР хлопець у вишиванці вискочив на поле з українським прапором:
https://www.youtube.com/watch?v=5_FW6a0TkuQ
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Кажуть по інтернету ходить вічно п'яний привид Гаранта. А може це міф. Педро, присвой її перемогу собі. Ти ж головнокомандуючий. Буде чим козиряти на іноземних зустрічах.
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Гнойсман уверен, что она должна улучшить свой результат.
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Блин, ну она машина - под руку лучше не попадаться.
Так что подравляем !
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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинская теннисистка Бондаренко победила на турнире в Ташкенте. ФОТО
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