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Все про:авиакатастрофа (1081) Конго (48) самолет (2276)

 Военный самолет АН-12 разбился в Конго, среди погибших могут быть украинцы, - СМИ. ФОТО

В Конго в субботу после взлета разбился военный самолет, погибло 12 человек. Возможно погибли украинцы.

Об этом сообщил "24 канал", передает Цензор.НЕТ.

"Министр обороны республики Конго Криспин Атама Табе заявил, что в авиакатастрофе военного самолета Ан-12 погибли 12 членов экипажа", - говорится в сообщении.

В информации подчеркивается, что местное издание Actualite.cd заявляет, что среди погибших могли быть трое украинцев.

По словам очевидца трагедии, самолет загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Нджили.

Военный самолет АН-12 разбился в Конго, среди погибших могут быть украинцы, - СМИ 01

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