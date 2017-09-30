 Военный самолет АН-12 разбился в Конго, среди погибших могут быть украинцы, - СМИ. ФОТО

Об этом сообщил "24 канал", передает Цензор.НЕТ.
"Министр обороны республики Конго Криспин Атама Табе заявил, что в авиакатастрофе военного самолета Ан-12 погибли 12 членов экипажа", - говорится в сообщении.
В информации подчеркивается, что местное издание Actualite.cd заявляет, что среди погибших могли быть трое украинцев.
По словам очевидца трагедии, самолет загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Нджили.
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https://www.youtube.com/watch?v=0_78iKJoYrQ
https://www.youtube.com/watch?v=LWHtfQO9M_U
https://www.youtube.com/watch?v=f4n4LdyGkSk
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http://defense-watch.com/2017/02/01/photos-two-russian-pilots-congolese-officer-killed-mi-24-helicopter-crash-congo/
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