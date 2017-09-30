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Все про:Греция (493) дети (3430) конкурс (754) победа (399)

 9-летняя Ксения Шевченко завоевала титул "Мини-мисс Европа" на конкурсе в Греции. ФОТО

9-летняя Ксения Шевченко из Ивано-Франковска получила титул "Мини-мисс Европа" на конкурсе Mini Miss of the World в Греции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net, девочка также победила в номинациях "Талант" и "Лучший костюм".

На конкурс в Греции Ксения подготовила социальный проект - флешмоб Save Forest Challenge, цель которого - спасти леса Карпат. В июне вместе с одноклассниками она посадила в Карпатах более 30 саженцев ели. Девочка обратилась через соцсети к знакомым с призывом сажать деревца во время отдыха на Прикарпатье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участница "Мисс Россия 2016" Луганская будет бороться за звание "Мисс Украина 2017"

Конкурс Mini Miss of the World проходил в Салониках с 24 по 30 сентября.


9-летняя Ксения Шевченко завоевала титул Мини-мисс Европа на конкурсе в Греции 01

(Фото со страницы Olexandr Shevchenko)
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это же не на скрипке играть - может девочке нравится?
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да где ей в 9 лет понимать про папу барыгу
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У всех детство как детство, а ребёнок ели в Карпатах сажает))
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путлерам нравится, дают деньги, а деньги правят людьми.
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визажист так состарил ребенка! а ёлочки надо сажать , после посадки тех кто их вырубал на экспорт!
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Реализовала мечту матери,которая сама не смогла.
Калечат детей.
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Хороший проект, а если ещё и идея собственная, то просто супер! Борись, детка, за свою идею! ЛЕСА-ЭТО ЛЁГКИЕ ПЛАНЕТЫ!
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Я посадил больше сосен, чем она елей, перед этим очищая участок для посадки..., и вырубал сотни "самосейных"(поросль) берез, чтобы эти сосны росли (и я тоже не лесник и не сын лесника, "простой классный парень"....)
Медальку мне теперь, что ли????
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Сегодня прочитал, на УКРНЕТе, что она дочка нардепа, владельца "Буковели" вроде как.
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Не в тім справа. З дитинства такі переможці привчаються до слави, почестей і т.п. Але це не триває довго і як наслідок психологічна травма у дітей.
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время так быстро летит, вот и Бджілка недавно ещё была ребенком, а сейчас уже голой снимается..
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та ладно. порохло вон Крым продал ради российского рошена.
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Не мели дурниць. На той час Крим вже був окупований.
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"Александер", чушь не порите... Или Вы думаете, у украинцев память, как у золотой рыбки (настоящей), кратковременная, как и у "рассеян"? Порошенко пришёл к власти летом, а Россия "прихапала " Крым в марте... Посмотрите на цифру, выбитую на вашей памятной медали... Там, вообще, февраль 2014-го значится...
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так он его и не рыпался отвоевывать. а когда стал презервативомидентом то слил Луганск и Донецк ,лишь бы его рошен в рашке не трогали. сразу же дали команду ВСУ отойти. хотя под Луганском им в июле-августе никто не помешал бы. а еще все помнят его потуги "демилитаризации" Широкино - читай "слив". пока не понял что его за это просто пристрелят. а еще есть такая ссыкливая какашка у него в кармане на будущее -"разведение сил". в общем пуйло крепко держит его рошеновские яйца в рашке. а эта свинорылая срань все корчит из себя "переможника",хотя само даже просто закрыть заводы в парашке не может.

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Самый заурядный ребенок. Проплаченность конкурса настолько очевидна, что вообще не понятно - откуда в дискурсе взялось обсуждение "бедная девочка". Бедная страна, где происходят такие конкурсы. Бедное общество. А уж девочка - поверьте! - далеко не бедная. Ее родители наверняка заранее обустроили всю ее дальнейшую судьбу
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ну вот свел ты все к финансам...бедная духовно, чудак-человек
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А ну-ка, аргументируй мне, зауряд-человек, почему она бедная духовно? Ребенок играет в игру, которую ему предлагают взрослые. При прочих равных условиях, ее духовная бедность ничуть не уступает бедности тебя, твоих детей и твоих родителей. Все они стоят одна другой. А если сделать поправку на финансовые возможности ее родителей, то нельзя исключать, что как раз в плане интеллектуального развития и культурного багажа она намного впереди тебя (в ее годы). А может быть и тебя - сегодняшнего
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Папашка депутат Верховной Зрады от блока панамских патриотов,а заодно и совладелец Буковеля,единственное светлое пятно в его биографии то,что послал боевого педика шЛяшко в беспамятство в прямом эфире в Зраде
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До нашей не дотянула,а Цензор молчит,видать потому что папашка депутатишка проплатил Цензор

Маленькой Мисс Мира 2017 стала очаровательная закарпатка (ФОТО
)
http://ua-reporter.com/novosti/224412
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она когда-нибудь переедет тебя на своем лексусе...и похоронят тебя без белых тапок, потому шо ее папа не даст на них денег
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Ну что вы напали на ребенка, тем более нашу красивую украинскую девочку. А как же - красота спасет мир?
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А разве тут педикам давали слово,или что то спрашивали?
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так отдай свою на шой педофилов..или жим-жим?
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Ну вот это совсем другая история! А первая девочка, о которой статья- обычная девчонка. В нашем классе у детей и покраше девочки есть.
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Я конечно за свободу (личных отношений), но 9-лет не слишком ли рано, хотя бы с позиций физиологии (про мораль и нравы даже не заикаюсь)?
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Шо за конкурсы красоты среди детей? Педофелия в чистом виде, открытая узаконенная. Потом удивляюца откуда педофилы беруца, ну больше показывайте конкурсы красоты среди 9 летних девочек.
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Страшная штука - "звёздная болезнь"... Взрослые, если заболевают ею - ужас, что она с ними делает... А дети - ужас на порядок выше... Алина Гросу - пример... Когда ребёнку внушают, что "он - особый", что "её (его) дерьмо пахнет фиалками...", хорошего не жди... Это будет "балованная кукла", или "принц крови"... "На выходе" - зародыш "Ким Чен Ына, в миниатюре"... Правильно когда-то поступали знатные адыги, осетины и другие представители народов Северного Кавказа - создали "аталыков". Сына отдавали на воспитание в достойный род. Его воспитывали по-иному, в строгости, не преклоняясь перед его родителями, но воспитывали в уважении к ним. Там тоже были "проколы", но их количество было мизерным...
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эксплуатация детей - эти конкурсы. Мисс Вселенная - принадлежал Трампу. А этот конкурс какой похотливый старец продвигает?
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ничего удивительного, дети депутатов у нас самые умные... самые красивые...
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Москальню штырит от любой положительной новости из Украины ! Какие же вы ущербные и подлые !
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Цензор.НЕТФотоОбщество9-летняя Ксения Шевченко завоевала титул "Мини-мисс Европа" на конкурсе в Греции. ФОТО
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