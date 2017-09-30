 9-летняя Ксения Шевченко завоевала титул "Мини-мисс Европа" на конкурсе в Греции. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net, девочка также победила в номинациях "Талант" и "Лучший костюм".
На конкурс в Греции Ксения подготовила социальный проект - флешмоб Save Forest Challenge, цель которого - спасти леса Карпат. В июне вместе с одноклассниками она посадила в Карпатах более 30 саженцев ели. Девочка обратилась через соцсети к знакомым с призывом сажать деревца во время отдыха на Прикарпатье.
Конкурс Mini Miss of the World проходил в Салониках с 24 по 30 сентября.
(Фото со страницы Olexandr Shevchenko)
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Калечат детей.
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Медальку мне теперь, что ли????
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ервативомидентом то слил Луганск и Донецк ,лишь бы его рошен в рашке не трогали. сразу же дали команду ВСУ отойти. хотя под Луганском им в июле-августе никто не помешал бы. а еще все помнят его потуги "демилитаризации" Широкино - читай "слив". пока не понял что его за это просто пристрелят. а еще есть такая ссыкливая какашка у него в кармане на будущее -"разведение сил". в общем пуйло крепко держит его рошеновские яйца в рашке. а эта свинорылая срань все корчит из себя "переможника",хотя само даже просто закрыть заводы в парашке не может.
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Маленькой Мисс Мира 2017 стала очаровательная закарпатка (ФОТО
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http://ua-reporter.com/novosti/224412
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