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Все про:Одесса (6028) Саакашвили (2153)

 Саакашивили провел короткую встречу со сторонниками в Одессе, противники политика спровоцировали потасовку. ФОТОрепортаж

Экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили в Одессе в субботу провел короткую встречу со сторонниками.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", в общей сложности бывший грузинский президент общался с одесситами около 20 минут, передает Цензор.НЕТ.

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За это время он извинился за то, что не смог провести реформы в Одессе, объяснив это создаваемыми из Киева препятствиями, и призвал собравшихся присоединиться к акции в Киеве 17 октября, чтобы потребовать импичмента президента Украины Петра Порошенко.

Затем М.Саакашвили и пришедшие на встречу с ним люди спели гимн Украины, и политик в окружении сторонников пошел гулять по Одессе.

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Перед началом встречи между сторонниками М.Саакашвили и его идеологическими оппонентами, которые пытались сорвать выступление политика музыкой и оскорблениями, возникла потасовка. К месту встречи прибыли и идеологические оппоненты М.Саакашвили в количестве около 20 человек. Трое из них прогуливались по бульвару в масках Саакашвили, а остальные разными способами оскорбляли бывшего грузинского президента.

Сторонники М.Саакашвили попытались выключить звуковую аппаратуру, через которую транслировалась музыка и оскорбления. В результате возникла потасовка. Однако полиция быстро разделила оппонентов.

Саакашивили провел короткую встречу со сторонниками в Одессе, противники политика спровоцировали потасовку 01

Саакашивили провел короткую встречу со сторонниками в Одессе, противники политика спровоцировали потасовку 02

Саакашивили провел короткую встречу со сторонниками в Одессе, противники политика спровоцировали потасовку 03

Саакашивили провел короткую встречу со сторонниками в Одессе, противники политика спровоцировали потасовку 04

Саакашивили провел короткую встречу со сторонниками в Одессе, противники политика спровоцировали потасовку 05

Саакашивили провел короткую встречу со сторонниками в Одессе, противники политика спровоцировали потасовку 06

Фото - "Думская"




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Политики, призывающие к сверх-радикальным, а
потому заведомо невыполнимым решениям, как-то, - заменить всех
"старых" политиков, объективно действуют на руку существующей
власти.
Понимает ли это Михо?
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что будет с порохоботами когда убежит их хозяин?
как думаешь?
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Да как же? Барыга-то ещё ( в мечтах зрадофилов) 10-го сентября, во время Пограничной грузинско-барыжной битвы сбежал в Ростов. Ты забыл?
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И что же такое "будет с порохоботами" ? А ну ка просвети нас.
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да перекрасятся, перелогинятся и будут петь оды новой власти
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причем тут я, такое уже было, и не раз...или ты хочешь сказать до президентства порошенко эти тролли не троллили?
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То есть, по твоему, все, кто за Порошенко, поголовно тролли ?
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в лучшем случае будут рить судоходний канал вокруг Донецка и Луганска
в худшем - так как сделали румини с сикуритате после расстрела Чаушеску
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А ты не дохрена ли на себя берешь ? Уверен, что сил хватит ?
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Та это вы той программой воспользовались, что на намкрышских пляжах 100500 мульоно-тыщ туристов стирала.
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Самоутилизируйся уже наконец, не мучай природу.
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Вай, ара, цирк приехал !!! )))
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Вот поэтому титушки и не сидят ,они Пете ох,как самому нужны !!!
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Вот везде вам "титушки" мерещатся. Я не "титушка", но с удовольствием бы этому популисту-саакашвили морду набил бы. Потому что, он ПОПУЛИСТ, ПРОЖЕКТЕР и человек не отвечающий за сои слова. Что он сделал толкового на посту губернатора Одесской области ?
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Ему Киев мешал! Так мешал, что разрешил привести с собой начальника областной полиции, прокуратуры и даже таможни.
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Ух какой плохой Киев !!! Приютили в стране, дали порулить Одесской областью, а потом, ни с того ни с сего, палки в колеса начали вставлять !
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Интересно в палатке возле трассы Одесса-Рени кто-то живёт?
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Саше Музычко никто не мешал. Прокуроры и судейские ссались от простых вопросов.
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и УБИЛИ... Михо не убили. ибо известен, но сожрали Рыги-порохоботы
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то как летят в спам кто рассуждает не за деревянные и есть ответом о актуальности политика Саакашвили. Вы своего вождя отстаивайте, а не спамьте оппонентов, иначе вы просто расписываетесь в своей беспомощности и заказухе
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Ответом на "актуальность" саакашвили является то "огромное" количество его приспешников, которое он собирает ).
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В Украине
сейчас есть два лидера: безусловный - Тимошенко, которая многие годы боролась и
борется с олигархической властью, за что при Кучме и Януковиче была дважды
посажена в тюрьму. И, в какой-то степени, Саакашвили, который, хочется думать
по наивности, хотел принести благо для Украины, будучи вначале в команде
Липецкого. Если
Саакашвили, хочет помочь Украине, пусть поддержит Тимошенко... Если он
по каким-то принципиальным причинам, против Тимошенко, пусть объяснит...
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Тимошенко еще вместе с Пашей Лазаренко как начала бороться с олигархами, так до сих пор ее никто остановить не может.
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""Тимошенко, которая многие годы боролась и
борется с олигархической властью, за что при Кучме и Януковиче была дважды
посажена в тюрьму""..????????
ТЫ КОГДА ШИРКУ ГОТОВИШЬ, НЕ ПЕРЕБАРЩИВАЙ. А ТО ТЕЬЯ ШТЫРИТ НЕ ПА ДЕЦКИ.
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Ешшо одно больненькое....Наркомани на городі, як співав КУзменко із Братів Гадюкіних
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А то Гадюкины пели?

Я всегда считал, что то Мыколайчук пел. Ну тот, что "Піду втоплюся у річці глибокій".
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В миллионной Одессе 200 рыл пришло. Сцуко ,оно даже про Шаббат забыло,а ещё руководить хочет.
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НУ И ЧЕ ТУТ СКРЕПНЫЙ ЕВРЕЙ ДОКАЗАТЬ ХОЧЕТ?? ЧТО МИХО НЕ ИУДЕЙ-ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ??
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Это больше чем преступление. Это политическая слепота.))
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В Грузии пятилетний "Мерседес" стоит 5000 баксов. Номера выдают за 15 минут. Нефуй мне больше рассказывать.
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Это результат..Пороху такое не снится даже..Бабло и Ахметка важнее в офшорах
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короткую потому что встречающие разбежались?
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Тоесть драться полезли сторонники саакашвили, а виноваты противники. Ну как всегда.
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Не пишите тут про Саакашвили, пожалейте жопы порохоботов.
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вот бабку на фотке больше всего рейдеры беспокоят .так чего они у нее отжать хотят,зубожиння?
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вперше не погоджуюся з гигом. те, що баба не знає, як використовувати термін рейдерство та стоїть за сармак мови нема. але ж від цього гидке явище рейдерства в Україні не зникає.
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конечно существует...и во многих странах существует.таковы гримасы капитализма.но бабка тут причем?
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- Дэти маи, щито ви хатите?
- Зарплаты - миллион долларов...
- Мороженое...
- Машины за 5 тысяч!
- Я вам всьо это дам! Зарплаты - мылион, пэнсии - два мылион! Марожэный - бэсплатно! Вы любыте мэня, дэти маи?
- Бе-е-е!
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Обличать популистов - обязанность каждого сознательного гражданина.
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Когда Саакашвили приехал в Одессу, он обещал тут все разломать и всех озолотить. По факту сломал только забор на пляже и уехал ни с чем. А его команду, частично оставшуюся работать в ОГА, до сих пор на взятках ловят...
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В Грузии пятилетний "Мерседес" стоит 5000 баксов. Номера выдают за 15 минут. Нефуй мне больше рассказывать.
Судей и прокуроров коррупционеров пересажали 12%...Из своей партии посадил 2-х человек.
Порохоботы, не блейте, ваш бох на такое даже с лярдами не спосорбен априори
Ему олигархи рыги Ахметика и Фирташ с нашим Вилкулоом дороже нас в тыщу раз
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Как петушек возбуждает Михо! Вся пороховата слетелась)))) Будьте последовательны! Вы же сами говорите, что у Михо ничего не получится. Так чего же нервничаете?))))
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Какие противники?
Петушня за шоколад устраивает заварушки..
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСаакашивили провел короткую встречу со сторонниками в Одессе, противники политика спровоцировали потасовку. ФОТОрепортаж
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