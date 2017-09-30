 Саакашивили провел короткую встречу со сторонниками в Одессе, противники политика спровоцировали потасовку. ФОТОрепортаж

За это время он извинился за то, что не смог провести реформы в Одессе, объяснив это создаваемыми из Киева препятствиями, и призвал собравшихся присоединиться к акции в Киеве 17 октября, чтобы потребовать импичмента президента Украины Петра Порошенко.
Затем М.Саакашвили и пришедшие на встречу с ним люди спели гимн Украины, и политик в окружении сторонников пошел гулять по Одессе.
Перед началом встречи между сторонниками М.Саакашвили и его идеологическими оппонентами, которые пытались сорвать выступление политика музыкой и оскорблениями, возникла потасовка. К месту встречи прибыли и идеологические оппоненты М.Саакашвили в количестве около 20 человек. Трое из них прогуливались по бульвару в масках Саакашвили, а остальные разными способами оскорбляли бывшего грузинского президента.
Сторонники М.Саакашвили попытались выключить звуковую аппаратуру, через которую транслировалась музыка и оскорбления. В результате возникла потасовка. Однако полиция быстро разделила оппонентов.
Фото - "Думская"
Политики, призывающие к сверх-радикальным, а
потому заведомо невыполнимым решениям, как-то, - заменить всех
"старых" политиков, объективно действуют на руку существующей
власти.
Понимает ли это Михо?
Ответить
Ответить
как думаешь?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
в худшем - так как сделали румини с сикуритате после расстрела Чаушеску
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
сейчас есть два лидера: безусловный - Тимошенко, которая многие годы боролась и
борется с олигархической властью, за что при Кучме и Януковиче была дважды
посажена в тюрьму. И, в какой-то степени, Саакашвили, который, хочется думать
по наивности, хотел принести благо для Украины, будучи вначале в команде
Липецкого. Если
Саакашвили, хочет помочь Украине, пусть поддержит Тимошенко... Если он
по каким-то принципиальным причинам, против Тимошенко, пусть объяснит...
Ответить
Ответить
Ответить
борется с олигархической властью, за что при Кучме и Януковиче была дважды
посажена в тюрьму""..????????
ТЫ КОГДА ШИРКУ ГОТОВИШЬ, НЕ ПЕРЕБАРЩИВАЙ. А ТО ТЕЬЯ ШТЫРИТ НЕ ПА ДЕЦКИ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я всегда считал, что то Мыколайчук пел. Ну тот, что "Піду втоплюся у річці глибокій".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Зарплаты - миллион долларов...
- Мороженое...
- Машины за 5 тысяч!
- Я вам всьо это дам! Зарплаты - мылион, пэнсии - два мылион! Марожэный - бэсплатно! Вы любыте мэня, дэти маи?
- Бе-е-е!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Судей и прокуроров коррупционеров пересажали 12%...Из своей партии посадил 2-х человек.
Порохоботы, не блейте, ваш бох на такое даже с лярдами не спосорбен априори
Ему олигархи рыги Ахметика и Фирташ с нашим Вилкулоом дороже нас в тыщу раз
Ответить
Ответить
Петушня за шоколад устраивает заварушки..
Ответить