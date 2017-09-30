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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Минобороны (5408) Калиновка (133)

 Военный арсенал в Калиновке охраняется в усиленном режиме, - Минобороны. ФОТОрепортаж

С начала чрезвычайной ситуации на складах хранения боеприпасов вблизи Калиновки, силы подразделений военной службы правопорядка и высокомобильных десантных войск организовали усиленную охрану территории.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил начальник Главного управления военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины Игорь Криштун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На военных складах в Калиновке продолжаются одиночные детонации боеприпасов, - ГСЧС

"В период, когда была опасность разлета боеприпасов и осколков, чтобы обезопасить военнослужащих, охрана внешнего периметра осуществлялась на расстоянии 0,5 км - 1,5 км от арсенала. Сегодня мы продолжаем усиленно охранять внешний периметр военной части, а также административную часть арсенала. Вся территория арсенала из всех сторон надежно прикрыта. На дороге, лесным тропам несут службу пешие патрули и военнослужащие на бронетранспортерах", - сказал Криштун.

По его словам, в опасную зону, где могут быть боеприпасы или осколки, запрещен доступ местным жителям.

Военный арсенал в Калиновке охраняется в усиленном режиме, - Минобороны 01Военный арсенал в Калиновке охраняется в усиленном режиме, - Минобороны 02Военный арсенал в Калиновке охраняется в усиленном режиме, - Минобороны 03


Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧП на складах в Калиновке: Доказательств, что был беспилотный аппарат нет, но есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, - Луценко

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Также читайте: В результате взрывов на арсенале в Калиновке повреждены 2 тыс. домов, из них 16 не подлежат восстановлению, - глава Винницкой ОГА

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке
.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.



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надо охранять от ВОХРА! 100% какой-то в/пенсионер-вохровец кулечек под нужные штабеля подсунул. А потом с выпучееными глазами бежал от взрывов вместе со всеми.
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Та таки НЛО...
тільки низенько-низенько так летить - над самісінькою землею...
боєць рукою ж показує...
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Это выглядит не "усиленной охраной", а замылеванием глаз!
Впрочем соевые прокричат про великие достиженя!
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почему на вонючей свадьбе выкидыша ген-прокурора работала система подавления дронов,а на стратегических складах такой нету?
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уверенность, что 100 лет стояло и ничего не было и еще столько же простоит. А пока, брателлы, по соточке)))
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Після вибуху у Калинівці 800 млн збитків +2014 - 625 тис грн, 2015 - 760 тис грн, 2016 -2 млн 275 тис грн, 2017- 25 млн грн було виділено на посилення безпеки арсеналу... ЯК БАЧИМО ГРОШІ УСПІШНО ЗАСВОЄНО https://ua.censor.net.ua/news/457371/do_kintsya_roku_vsi_viyiskovi_arsenaly_budut_obladnani_systemamy_rannogo_vyyavlennya_nach
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Ще в статути запишіть, дебіли.
"Сигналом до посилення охорони складів є їх вибух"...
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Коли 40% всього озброєння України згоріло почали охороняти. Це ганьба і наруга на українцями, які плптять військовий збір. А Генеральний штаб розпродує озброєння та підпиває склади аби приховати нестачу. Необхідно на 100% оновити керівництво Генерального штабу інакше внутрішній ворог з їсть Україну.
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Кількість діючих арсеналів, що ще не згоріли помножена на їх площу, поділена на площу арсеналу знищену пожежею в Калинівці.
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Арифметика на уровне младших классов, не учитывающая плотность складирования, которая разительно отличается на разных складах.
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тут 100% оновлення політичної "еліти" потрібно..
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Ви що вважаєте що там було 40% озброєння на всю країну?
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4 ри арсенали за 2 роки і при тому,що 2 із них найбільші у країні...Яку кількість у відсотках на вашу думку становить від усього недорозкраденого бойового запасу України?
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Військовий збір який ми платимо іде офшоренкам в кишені,а згоріло совєцьке!)І зовсім забув не розхитуйте яхти,а то кацапи нападуть!
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А там ще щось залишилось?................
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за якими ознаками визначено, шо кацап..? не любить петю..?
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да нет Фобос - этот конкретно ненавидит Украину...\доходчиво...?\
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Здесь много кто знает, под какими статьями он лайки ставил (статьями о погибших и раненых украинских воинах). Помню его комментарий "земля пухом" в статье о раненом. Еще он писал, что Клых в рос. тюрьме получает лечение. "Миротворцы должны быть только там, где стреляют...точка" (цитата, правда, в переводе на рус. язык). Вам достаточно этого для понимания?
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Что "см. выше"? Надо понимать: Вам не достаточно для понимания?
И даже его комментарий выше "А там ще щось залишилось?................ " со смайликом. Что здесь смешного???
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Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились.
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4-й рік війни...Після Сватового, Мариуполя і Балаклеї треба було. Баригу з його холуями -Полтораком, Муженком, Грицаком на гілляку
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Сон розуму породжує чудовиськ..."Покаранням за громадянську пасивність є влада злодіїв" (Платон)
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Военный арсенал в Калиновке охраняется в усиленном режиме,хм??не могли бы остальные перечислить которые возьмут (после уничтожения)под усиленную охрану!!??
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Очень своевременно, наверное, чтобы воронки от снарядов не украли?
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Мудота... Лучше в усиленном режиме охранять оставшиеся склады.
А то еще годик керування соевого мыротворця и стрелять останется только тортами Рошен.
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А до сих пор в каком режиме он охренялся если у вас козлов уже четвертый склад взорвали? Может стоит добавить налог на войну и в этом налоге ввести налог на диверсии?.Вы мрази зачем нам нужны если склады рвут а виновных нет и ни одна сука из высших командиров за это не ответила. Значит в руководстве диверсанты.
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А, если, тот же ДШК зарядить дробью, дроны получится сбивать?
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с дронами вообще все плохо. если его запрограммировать пролететь X тысяч метров и сбросить заряд, ни какое РЭБ ни поможет. он автономно пролетит эти метры.
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поменялась все. из-за дронов, даже самая тщательная охрана периметра базы, не дает гарантии. Нужно строить подземные и защищенные хранилища. любой урод получивший транш из-за перебрика может сбросить "подарок" в любую точку.
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***
Это же просто верх пацифизма и цинизма, когда склады боеприпасов 200-тысячной украинской армии охраняет военизированная охрана, состоящая из старо-пьяно, а не сама армия.
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что какбы намекает, что нет людей... не только в армии не комплект, но на охране...
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якщо конкретніше: Якби розстріляли за Іловайск, то склади б охоронялись.
....безкарність....
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Охраняли наверно пенсионеры согласно приказу Полторака за минимальную зарплату в целях экономии, теперь обошлось дешевле боеприпасы плюс всё повреждение в сёлах скоро будем жить как на западе бюджет в трубу и в свои карманы депутаты и вся верхушка.
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От шо, шо , а депутаны в трубе не окажуться...
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Военный арсенал в Калиновке охраняется в усиленном режиме, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Зал кинотеатра. Сеанс ф ильма. Темно... Крик из зала:-
- Хлопц1 це ж ряса! Я не д1вчина !!!
- Поздно, батя. Поздно...
Военный арсенал в Калиновке охраняется в усиленном режиме, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4533

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СМИ - Российский полковник на росТВ призвал бомбить военные склады в Украине: опубликовано видео



Российский полковник в отставке, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров призвал устроить украинской армии «мощнейший котел» и нанести удары по украинским складам с боеприпасами
http://agrimpasa.com/smi-rossijskij-polkovnik-na-rostv-prizval-bombit-voennye-sklady-v-ukraine-opublikovano-video.html?utm_source=traffim&utm_medium=referral&utm_campaign=33269&utm_content=2734115&utm_placement=169

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Охранять сгоревший и взорванный арсенал это как.... ставить покойнику клизму.
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Усиленный это как? Местных,что-ли,с рогатками позвали.
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Поздно запирать конюшню,после того,как из нее убежала лошадь!".
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На второй фотке забор этих складов????Полный писец!!!Можно сравнить с забором и охраной имения Соевого и с забором,которым в Одессе Гидранта отгородили от народа Военный арсенал в Калиновке охраняется в усиленном режиме, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1998
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ворота надо охранять, ведь именно через них и полезут пьяние диверсанти
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВоенный арсенал в Калиновке охраняется в усиленном режиме, - Минобороны. ФОТОрепортаж
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