 Военный арсенал в Калиновке охраняется в усиленном режиме, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил начальник Главного управления военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины Игорь Криштун.
"В период, когда была опасность разлета боеприпасов и осколков, чтобы обезопасить военнослужащих, охрана внешнего периметра осуществлялась на расстоянии 0,5 км - 1,5 км от арсенала. Сегодня мы продолжаем усиленно охранять внешний периметр военной части, а также административную часть арсенала. Вся территория арсенала из всех сторон надежно прикрыта. На дороге, лесным тропам несут службу пешие патрули и военнослужащие на бронетранспортерах", - сказал Криштун.
По его словам, в опасную зону, где могут быть боеприпасы или осколки, запрещен доступ местным жителям.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке
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29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
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тільки низенько-низенько так летить - над самісінькою землею...
боєць рукою ж показує...
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Впрочем соевые прокричат про великие достиженя!
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"Сигналом до посилення охорони складів є їх вибух"...
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И даже его комментарий выше "А там ще щось залишилось?................ " со смайликом. Что здесь смешного???
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А то еще годик керування соевого мыротворця и стрелять останется только тортами Рошен.
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Это же просто верх пацифизма и цинизма, когда склады боеприпасов 200-тысячной украинской армии охраняет военизированная охрана, состоящая из старо-пьяно, а не сама армия.
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....безкарність....
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Зал кинотеатра. Сеанс ф ильма. Темно... Крик из зала:-
- Хлопц1 це ж ряса! Я не д1вчина !!!
- Поздно, батя. Поздно...
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Российский полковник в отставке, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров призвал устроить украинской армии «мощнейший котел» и нанести удары по украинским складам с боеприпасами
http://agrimpasa.com/smi-rossijskij-polkovnik-na-rostv-prizval-bombit-voennye-sklady-v-ukraine-opublikovano-video.html?utm_source=traffim&utm_medium=referral&utm_campaign=33269&utm_content=2734115&utm_placement=169
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