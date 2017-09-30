EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия
  1691  13
Все про:деньги (919) задержание (6264) налоги (2630) налоговая милиция (1649)

 "Фантом" задержал на линии разграничения 700 тысяч гривен налички. ФОТОрепортаж

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" задержали на линии разграничения партию наличных денег.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на контрольном пункте въезда/выезда "Марьинка" был остановлен автомобиль Ford Fiesta, который направлялся с временно неподконтрольной Украины территории.

В ходе осмотра транспортного средства фискальным нарядом под задним сидением и в дорожной сумке под вещами обнаружено 700 тысяч гривен, которые пытались перевезти через линию разграничения.

Изъятые денежные средства передано Нацполиции для принятия правового решения согласно действующему законодательству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международная и Европейская федерации журналистов обратились к РФ с требованием освободить Сущенко

Фантом задержал на линии разграничения 700 тысяч гривен налички 01

Фантом задержал на линии разграничения 700 тысяч гривен налички 02

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Продали в Донецьку майно та тікали в Україну від сепаратизму. А тепер будуть всім казати, що кровава хунта відняла останні гроші. Треба конфіскувати те, що їде з України, а не те що повертається та буде працювати на її економіку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
от нюх у пацанів ...фури не помічають а бабло з трусів витягнуть ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно,на каком основании изъяли деньги,и на основании чего нацполиция будет принимать решение?К перевозчику вроде как притензий нет,об аресте ни слова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Все свободны! А вас, наличка, я попрошу остаться... (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Фантом" задержал на линии разграничения 700 тысяч гривен налички. Наличка не оказывала никакого сопротивления.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а какого хрена?нельзя деньги возить с собой?????????????????????????????????????7
 показать весь комментарий
Ответить
 
Щось дуже яйки підкрутили місцевим. Може люди по-тихому готівку з продажу житла везли. Тре розбиратись, бо може від того фантому треба супровід інкасаторів замовляти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Задержали 700к налички это как? Боец фантома прыгнул на торбу с баблом и в неравной схватке ему удалось ее задержать, але цензор шо вы курите, измените заголовок с задержали на изьяли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какой заголовок, такая и статья по сути: нипуя не ясно!
Деньги везли оттуда! А как они добыта "там"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какая разница, с продажу чи не с продажу. Кто запрещает возить деньги по территории Украины? И ли ОРДЛО по мнению "Фантома" не Украина? А?!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
комуто везли плату за выполненую или еще невыполненую работу догадайтесь какую ктото нехотел светится со всякими вебмани кивикошельки
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Фантом" задержал на линии разграничения 700 тысяч гривен налички. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти