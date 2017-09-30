 "Фантом" задержал на линии разграничения 700 тысяч гривен налички. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, на контрольном пункте въезда/выезда "Марьинка" был остановлен автомобиль Ford Fiesta, который направлялся с временно неподконтрольной Украины территории.
В ходе осмотра транспортного средства фискальным нарядом под задним сидением и в дорожной сумке под вещами обнаружено 700 тысяч гривен, которые пытались перевезти через линию разграничения.
Изъятые денежные средства передано Нацполиции для принятия правового решения согласно действующему законодательству.
1691 13
Международная и Европейская федерации журналистов обратились к РФ с требованием освободить Сущенко(7)
Налоговики на Луганщине добились возмещения в бюджет почти 18,4 миллиона гривен неуплаченных налогов(4)
Задержанный ФСБ Долгополов, перешедший в 2014 году на сторону оккупантов, якобы признался, что передавал информацию украинской разведке, - росСМИ(24)
Оккупационные власти Крыма задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Украины, - росСМИ. ВИДЕО (обновлено)(31)
Что напоминают просьбы не убирать налоговую милицию(0)
"Я следователь. Занимаюсь делом вашего сына. Ему грозит от 5 до 8 лет. Для решения проблемы нужно $2000", - в МВД рассказали о телефонных мошенниках. ВИДЕО(38)
СБУ задержала в Запорожье "специалиста по коммуникациям ДНР". ВИДЕО(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Деньги везли оттуда! А как они добыта "там"?
Ответить
Ответить
Ответить