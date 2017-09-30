 Киберполиция разоблачила в Запорожье "врачей"-мошенников, получивших от клиентов почти 5 млн грн за "уникальную систему похудения". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Приднепровское управление Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
В составе группы мошенников было четыре человека - все жители Запорожья в возрасте 29-30 лет.
Злоумышленники размещали свои объявления на специально созданном сайте. Они указывали информацию о "международных центрах инновационных технологий", которые якобы размещались в Киеве и Одессе, - там предоставлялись услуги по коррекции фигуры. На самом деле их "офис" находился в арендованном подвальном помещении.
Установлено, что мошенники представлялись врачами с большим опытом работы. Они навязывали клиентам мнение о приобретении персонального устройства для эффективного похудения, при этом его стоимость была завышена в несколько десятков раз.
"На "уникальной" модели похудения злоумышленники успели заработать значительные суммы денег. Так, в одном из случаев потерпевший перевел на счет злоумышленников более 600 тыс грн. В целом сумма доходов преступной группы составляет около 5 млн грн, а жертвами от их действий стали около 250 граждан", - говорится в сообщении.
В дальнейшем клиентов злоумышленники заставляли в течение длительного времени перечислять на свои банковские счета значительные суммы денег, которые предназначались для других участников группы. Они под видом работников государственных контролирующих органов требовали у клиентов деньги за "решение проблем", которые возникли у пострадавших из-за использования ими приобретенного оборудования.
Членам преступной группы сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Суд решает вопрос избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Порошенко обрадовал, заявив, что внедрение телемедицины в селе
начнется уже в 2018 году.
А пока анализы можно сдать только по радио.
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Незабаром і ми схуднемо.
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Вот, например, такие (моя новость вчерашнего дня):
25-кратный чемпион мира по гиревому спорту из Запорожской области 67-летний Тимофей Косенко вернулся с Олимпиады по гиревому спорту, которая завершилась в Беларуси, рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Ему на Олимпиаде официально вручили сертификат Книги - за то, что он за 30 минут 300 раз поднял две 16-кг гири длинным циклом.
Вот здесь он показывает, как надо управляться с гирями, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса:
С гирями - рекордсмен Книги рекордов Гиннесса
Вот его медаль от Книги рекордов Гиннесса (вчера в руках держал):
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