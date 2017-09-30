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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Запорожье (1611) мошенничество (731) киберполиция (89)

 Киберполиция разоблачила в Запорожье "врачей"-мошенников, получивших от клиентов почти 5 млн грн за "уникальную систему похудения". ФОТОрепортаж

Сотрудники правоохранительных органов в Запорожской области пресекли деятельность преступной группировки, которая продавала поддельные "устройства для похудения". Общая сумма полученных средств от обманутых клиентов составила около 5 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Приднепровское управление Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

В составе группы мошенников было четыре человека - все жители Запорожья в возрасте 29-30 лет.

Злоумышленники размещали свои объявления на специально созданном сайте. Они указывали информацию о "международных центрах инновационных технологий", которые якобы размещались в Киеве и Одессе, - там предоставлялись услуги по коррекции фигуры. На самом деле их "офис" находился в арендованном подвальном помещении.

Киберполиция разоблачила в Запорожье врачей-мошенников, получивших от клиентов почти 5 млн грн за уникальную систему похудения 01Киберполиция разоблачила в Запорожье врачей-мошенников, получивших от клиентов почти 5 млн грн за уникальную систему похудения 02

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Установлено, что мошенники представлялись врачами с большим опытом работы. Они навязывали клиентам мнение о приобретении персонального устройства для эффективного похудения, при этом его стоимость была завышена в несколько десятков раз.

Киберполиция разоблачила в Запорожье врачей-мошенников, получивших от клиентов почти 5 млн грн за уникальную систему похудения 03


"На "уникальной" модели похудения злоумышленники успели заработать значительные суммы денег. Так, в одном из случаев потерпевший перевел на счет злоумышленников более 600 тыс грн. В целом сумма доходов преступной группы составляет около 5 млн грн, а жертвами от их действий стали около 250 граждан", - говорится в сообщении.

Киберполиция разоблачила в Запорожье врачей-мошенников, получивших от клиентов почти 5 млн грн за уникальную систему похудения 04

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В дальнейшем клиентов злоумышленники заставляли в течение длительного времени перечислять на свои банковские счета значительные суммы денег, которые предназначались для других участников группы. Они под видом работников государственных контролирующих органов требовали у клиентов деньги за "решение проблем", которые возникли у пострадавших из-за использования ими приобретенного оборудования.

Членам преступной группы сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Суд решает вопрос избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Так это ж семейные врачи, готовятся к медицинской реформе.
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незвертайся до врачів навіщо вони тобі це злочина реформа тільки до знахарів звиртайся і воду від телевізора заражай
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димка, вот почему ваша соевая братия такая недалекая?
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теперь наглядно видно как " деньги ходят за пациентами".
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Не бухать, не жрать "от пуза", и на тренировки бегом - вот единственное и безотказное средство. Но это предполагает самодисциплину! А тут дуют в уши:"Ничего делать не надо, ешь все, что душе угодно, лежи на диване, а наш чудо-прибор за тебя все сделает!" Вовсе это не мошенники, ловцы халявных душ.
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- Уверен, что к 2020 мы доведём количество похудевших граждан до 90-95%!

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***
Порошенко обрадовал, заявив, что внедрение телемедицины в селе
начнется уже в 2018 году.
А пока анализы можно сдать только по радио.
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Господи, что еще за "телемедицина"? Это серьезно, или стеб?
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все серьезно......к сожалению......... ну а кули делать .....пример от Барвенково до села Алисово 26 км там 10 семей живут непонятно за какие шиши и маршрутка туда только три раза в неделю ходит вот через и будут у кого есть а они есть почти у всех ну кроме совсем старых людей CDMA модем подклюл и по Скайпу с терапевтом общаешся
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Это как Кашпировский?Посмотрел пару выступлений и все, здоров? Может запустить ряд новых реХВром: телеЕДА, телеЗАРПЛАТА и др.?
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а шо ж у тя за село такое?езжай в райбольницу ...или поликлинику.
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Щоб корова мало їла та давала багато молока - її треба менш кормити та більш доїти.
Незабаром і ми схуднемо.
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Один цыган пытался приучить свою лошадь ничего не есть. И совсем уж было приучил, да сдохла...
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Зрозуміло, за цією системою худнуть тільки гаманці клієнтів.
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Поверьте на слово, Запорожье не живет этими козлячьими новостями, хотя Цензор усиленно навязывает Украине только такую х#йню из Запорожья. Кстати, западные СМИ лет 20-30 назад прошли такой этап новостной журналистики - выдавать г#вно на гора. Сейчас у них новости иного плана.
Вот, например, такие (моя новость вчерашнего дня):
25-кратный чемпион мира по гиревому спорту из Запорожской области 67-летний Тимофей Косенко вернулся с Олимпиады по гиревому спорту, которая завершилась в Беларуси, рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Ему на Олимпиаде официально вручили сертификат Книги - за то, что он за 30 минут 300 раз поднял две 16-кг гири длинным циклом.

Вот здесь он показывает, как надо управляться с гирями, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса:
С гирями - рекордсмен Книги рекордов Гиннесса

Вот его медаль от Книги рекордов Гиннесса (вчера в руках держал):

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Витрина будующей медицины. За Ваши деньги будем лечить пока не сдохните.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКиберполиция разоблачила в Запорожье "врачей"-мошенников, получивших от клиентов почти 5 млн грн за "уникальную систему похудения". ФОТОрепортаж
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