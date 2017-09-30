 Киберполиция разоблачила в Запорожье "врачей"-мошенников, получивших от клиентов почти 5 млн грн за "уникальную систему похудения". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает Приднепровское управление Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.В составе группы мошенников было четыре человека - все жители Запорожья в возрасте 29-30 лет.Злоумышленники размещали свои объявления на специально созданном сайте. Они указывали информацию о "международных центрах инновационных технологий", которые якобы размещались в Киеве и Одессе, - там предоставлялись услуги по коррекции фигуры. На самом деле их "офис" находился в арендованном подвальном помещении.

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Установлено, что мошенники представлялись врачами с большим опытом работы. Они навязывали клиентам мнение о приобретении персонального устройства для эффективного похудения, при этом его стоимость была завышена в несколько десятков раз.

"На "уникальной" модели похудения злоумышленники успели заработать значительные суммы денег. Так, в одном из случаев потерпевший перевел на счет злоумышленников более 600 тыс грн. В целом сумма доходов преступной группы составляет около 5 млн грн, а жертвами от их действий стали около 250 граждан", - говорится в сообщении.

В дальнейшем клиентов злоумышленники заставляли в течение длительного времени перечислять на свои банковские счета значительные суммы денег, которые предназначались для других участников группы. Они под видом работников государственных контролирующих органов требовали у клиентов деньги за "решение проблем", которые возникли у пострадавших из-за использования ими приобретенного оборудования.Членам преступной группы сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Суд решает вопрос избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.