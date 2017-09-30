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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:СБУ (14984) Тернополь (595) Тернопольщина (387) учения (2137)

 Антитеррористические учения прошли на Тернопольщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Координационная группа Антитеррористического центра при региональном управлении Службы безопасности Украины провела в Тернопольской области плановые тактико-специальные учения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно информации, более 500 сотрудников силовых ведомств, органов исполнительной власти и местного самоуправления совершенствовали методы и навыки совместных действий в условиях возникновения диверсионной и террористической угрозы на объектах критической инфраструктуры региона.

Участники учений проводили интенсивные поисковые мероприятия, выполняли задачи по обезвреживанию диверсионных групп, ведению переговоров со злоумышленниками, захватившими заложников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антитеррористические учения на объекте энергетики в Виннице прекращены в связи с ЧП в регионе, - СБУ

На одном из объектов повышенной техногенной опасности, расположенном неподалеку от Тернополя, силы спецподразделений "Альфа" и "КОРД" провели учебную штурмовую операцию.

В СБУ констатируют, что эти учения позволили проверить готовность всех субъектов антитеррористической деятельности в Тернопольской области к предотвращению совершения диверсий и терактов, их пресечения и минимизации последствий.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пилоты бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" провели плановые полеты на истребителях МиГ-29 и учебных самолетах Л-39. ВИДЕО

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жителям Брюховичей пора собирать вещи и документы.
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некоторым сцыкалатным дрозды напророчат кизды. Так что - гуляй к гале.
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ну, мало ли шо там гореть может.....
важен сам факт -

"Аннушка уже разлила подсолнечное масло" (с)
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тільки не називайти рукою москви ,п'ятою колоною та терористами патріотів України
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Зашёл Вальцман к себе в кабинет и пропал,час нету,два,обслуга волноваться начала,любимая секретарша заглянула тихонечко,а Пеця онанирует,она как вскрикнула,Петро Олексеевич,что ж вы творите,для этого есть я,куча обслуги,на крайняк Цеголко,а Пеця так грустно и обречённо поднял глаза,и ответил-Это не я ,это рука Москвы
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нормальная мировая практика такие учения. ничего удивительного и сверх естественного нет. а в условиях близкой агрессии просто необходимы. и вообще.. почему мы раньше не замечали угрозы со стороны россии? ну не мы персонально, а держава как такова?!
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потому что государства как такового нет. Есть кланы, сидящие на потоках, гешефтах, посадах. Кланы надежно законсервировали систему. Кланы выпиливают всех чужаков, которые могут нести малейшую угрозу. Кланы выбирают себе гарантов типа кондитера, который их оберегает. Пиплу рисуют туфту от охендовского в произвольной форме - 54%(могли бы нарисовать и 64% и 58%).Соотвественно, когда в 2014 повисла угроза, кланы бросили в бой все что есть. когда угроза спала, они продолжили то,чем занимались все это время - дерибан, воровство... торговля (с ордило,крымом, рашкой, да какая им разница) и так далее
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Если бы заметили угрозы раньше , на месте Украины были бы одни развалины .
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Ребята,завязывайте вы уже с этими учениями, ну не ваше оно...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАнтитеррористические учения прошли на Тернопольщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
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