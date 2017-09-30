Гвардейцы Северного ОТО Нацгвардии Украины присягнули на площади Конституции в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
В субботу, 30 сентября, гвардейцы воинской части 3066 Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины приняли присягу на площади Конституции (перед зданием Верховной Рады Украины).
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«ДТП произошло на перекрестке улиц Мечникова и Разумовская. Отмечу, что перекресток регулируемый. Какой была причина - будет установлено во время рассмотрения материала», - сообщила она.Пострадавших в результате ДТП нет.В полиции отмечают, что материалы будут направлены в суд, где вынесут решение о наказании водителя - штрафе или же лишении удостоверения.
о данным местного издания 048.ua, которое ссылается на очевидцев, гвардейцы выезжали с второстепенной дороги и попытались пересечь двойную сплошную, где протаранили иномарку в бок.
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