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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:присяга (173) Национальная гвардия (1286) Олег Богачук (645)

 Гвардейцы Северного ОТО Нацгвардии Украины присягнули на площади Конституции в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В субботу, 30 сентября, гвардейцы воинской части 3066 Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины приняли присягу на площади Конституции (перед зданием Верховной Рады Украины).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.




К бойцам обратился заместитель командующего Национальной гвардии Украины генерал-майор Ярослав Сподар.




Командир 27-й бригады НГУ полковник Роман Леонович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будущие офицеры ВМС Украины приняли присягу в Одессе. ФОТОрепортаж

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уж как то много очень гвардейцев нужно ли нам их такое количество всяких УДО ментов КОРДов и тюлю тд - нам сильная армия против внешнего агресора нужна а не гвардии у нас народ миролюбный и единный
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У Нацгвардии очень широкий спектр задач в отличие от Вооруженных сил Украины, главной задачей которых является обеспечение территориальной целостности Украины. С задачами Нацгвардии можно ознакомиться в Википедии.
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Такий "миролюбивий" ,що потрібно дубінкою гладити, а слово не розуміє.
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Нацгвардія - оплот правлячої влади. Шо ж ви хочете.
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Ха. Бенкендорф в могилі аплодує.Жандарми в "голубых мундирах".
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В Одессе вечером 29 сентября бойцы Нацгвардии устроили дорожно-транспортное происшествие на служебном авто. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

«ДТП произошло на перекрестке улиц Мечникова и Разумовская. Отмечу, что перекресток регулируемый. Какой была причина - будет установлено во время рассмотрения материала», - сообщила она.Пострадавших в результате ДТП нет.В полиции отмечают, что материалы будут направлены в суд, где вынесут решение о наказании водителя - штрафе или же лишении удостоверения.
о данным местного издания 048.ua, которое ссылается на очевидцев, гвардейцы выезжали с второстепенной дороги и попытались пересечь двойную сплошную, где протаранили иномарку в бок.
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Почитай, для чего нужна Нацгвардия, и задайся вопросом, кто всю эту работу будет выполнять.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГвардейцы Северного ОТО Нацгвардии Украины присягнули на площади Конституции в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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