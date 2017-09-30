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Все про:дети (3428) Луганщина (4208) усыновление (46) Гарбуз (47)

 В прошлом году в День усыновления у меня появился сын. На Луганщине 1451 ребенок ждет семейного тепла, - глава ОГА Гарбуз. ФОТОрепортаж

В Луганской области 1451 ребенок мечтает о любящих родителях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет Председатель военно-гражданской администрации Луганщины Юрий Гарбуз.

"В прошлом году из этого зала я вышел с сыном. Сегодня Никита Гарбуз живет в большой дружной любящей семье.

В День усыновления, который недаром совпадает с православным праздником Дня святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, я желаю каждому ребенку найти любящих родителей! Таких детей, ожидающих семейного тепла, в области 1451.

Низкий поклон всем усыновителям, опекунам, приемным родителям, родителям-воспитателям, родителям, которые создали детские дома семейного типа! С праздником вас, люди с большим сердцем!"

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В прошлом году в День усыновления у меня появился сын. На Луганщине 1451 ребенок ждет семейного тепла, - глава ОГА Гарбуз 01В прошлом году в День усыновления у меня появился сын. На Луганщине 1451 ребенок ждет семейного тепла, - глава ОГА Гарбуз 02В прошлом году в День усыновления у меня появился сын. На Луганщине 1451 ребенок ждет семейного тепла, - глава ОГА Гарбуз 03В прошлом году в День усыновления у меня появился сын. На Луганщине 1451 ребенок ждет семейного тепла, - глава ОГА Гарбуз 04В прошлом году в День усыновления у меня появился сын. На Луганщине 1451 ребенок ждет семейного тепла, - глава ОГА Гарбуз 05В прошлом году в День усыновления у меня появился сын. На Луганщине 1451 ребенок ждет семейного тепла, - глава ОГА Гарбуз 06В прошлом году в День усыновления у меня появился сын. На Луганщине 1451 ребенок ждет семейного тепла, - глава ОГА Гарбуз 07В прошлом году в День усыновления у меня появился сын. На Луганщине 1451 ребенок ждет семейного тепла, - глава ОГА Гарбуз 08В прошлом году в День усыновления у меня появился сын. На Луганщине 1451 ребенок ждет семейного тепла, - глава ОГА Гарбуз 09В прошлом году в День усыновления у меня появился сын. На Луганщине 1451 ребенок ждет семейного тепла, - глава ОГА Гарбуз 10В прошлом году в День усыновления у меня появился сын. На Луганщине 1451 ребенок ждет семейного тепла, - глава ОГА Гарбуз 11В прошлом году в День усыновления у меня появился сын. На Луганщине 1451 ребенок ждет семейного тепла, - глава ОГА Гарбуз 12
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Просто поржает цинизм.Всех бы детей разобрали,если бы зп была как у него.Зп Украинцев 5000 если он не знал.
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Ти не вдоволений що дитина тепер має батьків?
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або навіть одного з батьків, бо не у всіх інтернатах так гарно живеться
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Это правильно,а почему это выставлять про перемогу,если тысячи детей в детдомах.Сделать лучше условия ,чтоб забирать .Семьи готовы.
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Усыновление - это прекрасно, но что делать, когда позже начнет проявляться лишняя хромосома и негативные генные задатки от кровных родителей, а это зачастую лотерея. Знаю такие случаи.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ прошлом году в День усыновления у меня появился сын. На Луганщине 1451 ребенок ждет семейного тепла, - глава ОГА Гарбуз. ФОТОрепортаж
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