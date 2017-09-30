 В прошлом году в День усыновления у меня появился сын. На Луганщине 1451 ребенок ждет семейного тепла, - глава ОГА Гарбуз. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет Председатель военно-гражданской администрации Луганщины Юрий Гарбуз.
"В прошлом году из этого зала я вышел с сыном. Сегодня Никита Гарбуз живет в большой дружной любящей семье.
В День усыновления, который недаром совпадает с православным праздником Дня святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, я желаю каждому ребенку найти любящих родителей! Таких детей, ожидающих семейного тепла, в области 1451.
Низкий поклон всем усыновителям, опекунам, приемным родителям, родителям-воспитателям, родителям, которые создали детские дома семейного типа! С праздником вас, люди с большим сердцем!"
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