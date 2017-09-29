 Тактические учения танковой бригады прошли на юге Украины, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Три батальонно-тактические группы, усиленные артиллерийскими и механизированными подразделениями, совершили стокилометровый марш из района сосредоточения к рубежу выхода в атаку. Далее, развернувшись в боевые порядки, войска перешли в наступление и атакой с ходу уничтожили опорные пункты условного противника и заняли новые позиции", - говорится в сообщении.
Также, в ходе маневров провели форсирование малой водной преграды. Во время марша войска прикрывали вертолеты армейской авиации. Особое внимание уделяли вопросам управления войсками и взаимодействия штабов различных уровней.
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