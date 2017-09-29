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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Прохожий с гранатометом задержан полицией в Днепре. ФОТО

В Днепре полиция задержала на улице мужчину, которой нес в пакете гранатомет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"28 сентября оперативные работники на ул. Яснополянской заметили мужчину с большим подозрительным пакетом. Увидев правоохранителей, мужчина начал волноваться и прятать пакет за деревом.

Полицейские инициировали проверку документов у мужчины и попросили предоставить на осмотр полиэтиленовый пакет. Как оказалось в пакете он хранил гранату Ф-1 с запалом и ручной гранатомет", - говорится в сообщении.

Прохожий с гранатометом задержан полицией в Днепре 01

Нарушителем оказался ранее не судимый, местный житель 33-х лет.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В канализационном колодце в Днепре нашли гранатомет, гранаты, револьверы и патроны. ФОТОрепортаж

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За хранение боеприпасов мужчине грозит лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет.
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А где фото прохожего?))Завтра опять скажут ,в футляре от скрипки))
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а потом в калиновке склады канонаду устраивают, как на фронте во времена вовки
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"Это кто здесь такой умный?" - "Я!!!" И подъехать поближе, громыхая и постреливая вверх совершенно холостыми, то есть очень одинокими, зарядами" М. Жванецкий.
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А-ху-еть! Вот просто ахуеть. Шёл себе товарищ куда-то по своим делам. С гранатомётом.
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Прохожий с гранатометом задержан полицией в Днепре.

Шел охранять Викула...
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Шёл себе, никого не трогал,взяли скрутили.ментовский беспредел
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Оперативно, было бы еще быстрее если бы он на танке ехал...
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у Швейцарію??)) Як раз років через п"ять би дійшов.))
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Как всегда брехня,можна было и прохожего на видео заснять
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Улица Яснополянская упирается в артсклады? Нет?
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Думал будет юморная статья с объяснениями - зачем ему гранатомёт и граната...
А тут - голые факты...
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а может быть, он на благое дело нес ?
депутатов или чиновников уменьшить ?
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гранатомет взведен в боевое положение. не смущает?
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чем ближе к фронту, тем толще партизаны
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ну не произвол ли это полиции Днепра? прохожий с гранотамётом в Днепре это норма ведь это же спасители Коломойского, и ниже - Корбанов и прочего дерьма, хозяев Днепра, спасших согласно заявлениям ботов Цензора.нет что-то от кого -то, их там много набрали
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Прогулювалась собі людина, а її затримали. От примахались...
А якщо без жартів, то вже триндець повний, от так запросто, перехожі на вулиці, з гранатометами...
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Да я вот тоже удивляюсь - либо менты стали такие проницательные, либо действительно поголовно ходят с оружием. На днях в Киеве точно так проверили документы у прохожего и нашли гранату. Может ментам собачий нюх сделали?
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Молодой человек,не подскажете как пройти в ОГА?

Прохожий с гранатометом задержан полицией в Днепре - Цензор.НЕТ 3696
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За хранение боеприпасов мужчине грозит лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет.

А за убийство людей на Майдане поганому мусарью ничего не грозит.
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в мене така сама штучка лежить, тільки порожня. "сувенір", пля.. Ніколи не думала, що доживу до тих часів, коли буду просити хлопців щось з війни привезти.. (((((
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блин.. человек в магазин вышел.. а они ему : что в пакете..?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПрохожий с гранатометом задержан полицией в Днепре. ФОТО
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