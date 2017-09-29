 Прохожий с гранатометом задержан полицией в Днепре. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"28 сентября оперативные работники на ул. Яснополянской заметили мужчину с большим подозрительным пакетом. Увидев правоохранителей, мужчина начал волноваться и прятать пакет за деревом.
Полицейские инициировали проверку документов у мужчины и попросили предоставить на осмотр полиэтиленовый пакет. Как оказалось в пакете он хранил гранату Ф-1 с запалом и ручной гранатомет", - говорится в сообщении.
Нарушителем оказался ранее не судимый, местный житель 33-х лет.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За хранение боеприпасов мужчине грозит лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет.
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Шел охранять Викула...
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брехня ибо:- " ПРОХОЖЕМУ С ГРАНАТОЙ НЕ ДАЛИ ДОЙТИ К ГОСАДМИНИСТРАЦИИ :D
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А тут - голые факты...
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депутатов или чиновников уменьшить ?
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А якщо без жартів, то вже триндець повний, от так запросто, перехожі на вулиці, з гранатометами...
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А за убийство людей на Майдане поганому мусарью ничего не грозит.
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