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 Госисполнитель задержан в Черкассах на взятке 12 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

29 сентября 2017 года при получении взятки задержан государственный исполнитель одного из районных отделов Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

Чиновник вымогал у физического лица-должника неправомерную выгоду в размере 12 тыс. грн. за содействие в закрытии исполнительного производства и несовершении соответствующих исполнительных действий.

Взяточник задержан сразу после получения им первой части денежных средств в размере 4 тыс. грн.

Госисполнитель задержан в Черкассах на взятке 12 тыс. грн, - прокуратура 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ поймала на взятках руководство Государственной исполнительной службы Одесчины. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Госисполнитель задержан в Черкассах на взятке 12 тыс. грн, - прокуратура 02

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Так ему 10 тысяч из 12 нужно нести своему начальнику сами расшатываете лодку
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Госисполнитель задержан в Черкассах на взятке 12 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

ПЛЯ !!!!
НУ СОКО МОЖНА ????
ТА НАХ НАМ ПРО ЭТО ДОКЛАДЫВАТЬ ????
СТАВТЕ К СТЕНКЕ ТАМ ГДЕ ЗАСТАЛИ ЭТУ МРАЗЬ .....




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Нет закона такого. К людям надо мягче, а на вопросы смотреть, ширше...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГосисполнитель задержан в Черкассах на взятке 12 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО
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