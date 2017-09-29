 Госисполнитель задержан в Черкассах на взятке 12 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
Чиновник вымогал у физического лица-должника неправомерную выгоду в размере 12 тыс. грн. за содействие в закрытии исполнительного производства и несовершении соответствующих исполнительных действий.
Взяточник задержан сразу после получения им первой части денежных средств в размере 4 тыс. грн.
Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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ПЛЯ !!!!
НУ СОКО МОЖНА ????
ТА НАХ НАМ ПРО ЭТО ДОКЛАДЫВАТЬ ????
СТАВТЕ К СТЕНКЕ ТАМ ГДЕ ЗАСТАЛИ ЭТУ МРАЗЬ .....
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