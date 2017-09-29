EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия, Фоторепортаж, Здоровье
  2398  38
Материалы по теме:
Все про:Одесса (6024) ранение (1885) военнослужащие (4012) лечение (653)

 Десять раненных военнослужащих доставлены самолетом в Одессу, пятеро - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

В Одессу прибыл борт с 10 ранеными военнослужащими, пятеро из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

У бойцов преимущественно минно-взрывные травмы и пулевые ранения, которые они получили вблизи Водяного и Мариуполя, Донецкой области.

Десять раненных военнослужащих доставлены самолетом в Одессу, пятеро - в тяжелом состоянии 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин ранен в результате обстрела опорного пункта под Талаковкой, - штаб АТО

Десять раненных военнослужащих доставлены самолетом в Одессу, пятеро - в тяжелом состоянии 02

Как сообщил на своей странице в Фейсбук одесской волонтер Андрей Танцюра среди ранений "есть боевая ампутация ноги, боевая ампутация глаза".

Десять раненных военнослужащих доставлены самолетом в Одессу, пятеро - в тяжелом состоянии 03

Читайте: С начала АТО военные медики Харькова оказали помощь 20 500 бойцам, пострадавшим на Донбассе, - Минобороны

Десять раненных военнослужащих доставлены самолетом в Одессу, пятеро - в тяжелом состоянии 04

Воинов сначала эвакуировали в Днепр, где прооперировали. В Одесском военном госпитале бойцы будут проходить реабилитацию.

Десять раненных военнослужащих доставлены самолетом в Одессу, пятеро - в тяжелом состоянии 05
фото со страницы в Фейсбук Андрея Танцюры

Читайте: В днепровский госпиталь попал тяжелораненый 18-летний воин АТО, - главврач Рыженко
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Идет ! На складах на 800 миллионов ответка. (За последний раз).
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты, кацап, не переживай - на тебя и твоих соплеменников патронов и снарядов хватит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коли хоч літаки нормальні куплять для перевезення поранених? Скільки можна возити поранених на цьому лайні? Чому в ЗСУ досі немає медичних Ан-178?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо бить на упреждение, но на это запрет. Все равно что пропустить несколько ударов в лицо, а потом давать "ответку" с поломанной челюстью и носом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вас ??? Да от тебя кацап, московией воняет за версту.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Один украинский воин ранен в результате обстрела опорного пункта под Талаковкой, - штаб АТО
29.09.17 18:20 Цензор.нет.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Номер счета повторите пожалуйста. Сидней скидывал. Не могу найти
 показать весь комментарий
Ответить
 
Десять раненных военнослужащих доставлены самолетом в Одессу, пятеро - в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 83 сидней

Один из бойцов нуждается в замене коленного сустава. Он стоит порядка 3-4 тысяч долларов. Волонтеры просят помощи у всех неравнодушных одесситов и в сборе лекарств для раненых. Номер карты ПриватБанка: 5168 7553 6686 5380; Танцюра А. В.http://7kanal.com.ua/2017/09/v-odessu-pribyil-bort-s-tyazhelo-ranenyimi-boytsami-volonteryi-prosyat-o-pomoshhi-video/

29.09.2017 19:07
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, вот... только я об этом отписался, в каталонской теме. К сожалению- это не всё. 12 минут назад ещё скорые провыли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как тяжело это читать, проклятое "перемирие", а нашим Героям- сил и здоровья, пусть Господь Вам помогает и медики вылечат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Школьное перемирие от пуйла и его шестёрки Порошенко, в действии
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, а почему должны гибнуть и калечится простые ребята, а не детёныши шоколадных воров. Типа Порошенко думает, что у его детёнышей голубая кровь и им не положено калечится?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
его отпрыск миньетчик минометчик был пару дней в зоне АТО, потом получил УБД и подарок от папика в виде депутатства, так шо папрашу, был сынок в АТО, бляхамуха
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты за слова свои готов ответить, что он там был всего "пару дней" ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот так московиты и говорят : "...ссылку дай, пруф дай ..." . Я тебя спросил, готов ли ты доказать, что он был на фронте всего пару дней. Да или нет ? Чего ты съезжаешь ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хочешь рассмешить людей тут и доказать, что сын шоколадного иуды был в АТО? Номер части, звание шоколадного ссучёныша тогда назови.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ты не подохренел ли, баклан ? )))В справочное бюро обратись. Обратное доказать можешь ? Ссылку дай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
сойка. я тебе еще раз говорю, что то чмошное создание было пару дней и даже не на фронте, а в глыбоком тылу, что ты анонируешь, опровергни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То есть, свои слова доказать не можешь. Да ты - соврамши.
 показать весь комментарий
Ответить
 
у тебя проблемы с поисковиками, соя, обратись за помощью к соратникам, которые менее тупые
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня нет проблем ни с чем, соврамши ). А вот ты за свой гнилой базар не отвечаешь. И кто ты после этого ? Правильно - пиз...бол.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот если бы сынку Порошенко оторвало ногу или руку, тогда претензий к Порошенко не было бы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да хер с прибором клали все на твои "претензии". Посмотрим, что с твоими руками и ногами будет. Карма - она как бумеранг. Чего кому желаешь, то и с тобой случиться может.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну таки да , но они ж шоколадни , а там горяче , а шоколад от горячего плавится )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За год такого перемирия , потеряем столько же бойцов , если бы пошли и вернули свои территории - или я не прав ? - тапками не закидывать ! (это моё мнение)
на флаг не смотрите , это впн прячет меня ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хлопці, не здавайтесь. Живіть. Одужуйте, рідненькі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Боевая ампутация ноги, боевая ампутация глаза... Как здесь выздоровеешь..? На всю жизнь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Самонеміч зареєструвала "Проект Закону про припинення економічної та транспортної блокади території ОРДЛО"
> http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62538
Десять раненных военнослужащих доставлены самолетом в Одессу, пятеро - в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 563
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да. Сначала блокаду устроили, а теперь закон против блокады внесли. Но все равно, во всем виноват Порошенко !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
а как же шыкаладное мыролюбное перемирие? какже тамжынашилюди ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияДесять раненных военнослужащих доставлены самолетом в Одессу, пятеро - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти