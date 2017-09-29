 Десять раненных военнослужащих доставлены самолетом в Одессу, пятеро - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
У бойцов преимущественно минно-взрывные травмы и пулевые ранения, которые они получили вблизи Водяного и Мариуполя, Донецкой области.
Как сообщил на своей странице в Фейсбук одесской волонтер Андрей Танцюра среди ранений "есть боевая ампутация ноги, боевая ампутация глаза".
Воинов сначала эвакуировали в Днепр, где прооперировали. В Одесском военном госпитале бойцы будут проходить реабилитацию.
фото со страницы в Фейсбук Андрея Танцюры
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ДАЙ БОЖЕ, Вам парни, ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ ОТ ВЛАСТЕЙ...
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29.09.17 18:20 Цензор.нет.
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Один из бойцов нуждается в замене коленного сустава. Он стоит порядка 3-4 тысяч долларов. Волонтеры просят помощи у всех неравнодушных одесситов и в сборе лекарств для раненых. Номер карты ПриватБанка: 5168 7553 6686 5380; Танцюра А. В.http://7kanal.com.ua/2017/09/v-odessu-pribyil-bort-s-tyazhelo-ranenyimi-boytsami-volonteryi-prosyat-o-pomoshhi-video/
29.09.2017 19:07
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миньетчикминометчик был пару дней в зоне АТО, потом получил УБД и подарок от папика в виде депутатства, так шо папрашу, был сынок в АТО, бляхамуха
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на флаг не смотрите , это впн прячет меня ...
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> http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62538 …
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