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Все про:Закарпатье (1506) контрабанда (2054) наркотики (1618) СБУ (14983)

 Контрабандист каннабиса с "товаром" на полмиллиона гривен задержан на Закарпатье, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали местного жителя при попытке контрабанды каннабиса в страны Европейского Союза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы задержали наркодельца на таможенном посту "Вилок" при попытке переправить через границу почти семьсот граммов каннабиса, скрытых под одеждой. Стоимость изъятой марихуаны на "черном рынке" может достигать более полумиллиона гривен", - говорится в сообщении.

Контрабандист каннабиса с товаром на полмиллиона гривен задержан на Закарпатье, - СБУ 01

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Контрабандист каннабиса с товаром на полмиллиона гривен задержан на Закарпатье, - СБУ 02
Контрабандист каннабиса с товаром на полмиллиона гривен задержан на Закарпатье, - СБУ 03

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Следователи объявили наркодельцу подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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У мужика прямо пояс шахида был с убойной анашой.
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Ссуки отстанте от конопли , єто аморально приследовать людей за коноплю , ви еще за спекуляцию продуктами на рінках начните сожать Конопля єто болеутоляющее средство без вреда для здоровья Аморальная власть преследует за проституцию и коноплю
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полмиллиона гривень за менее килограмма ванючки(((
это ж не еда, сыр там высококачественный или редкий сорт зелёного чая или какие нибудь камни красивые, марихуану надо легализировать, эта такая цена это в пятьсот раз завышенная её себестоимость это бурьяна по сути
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я не знаток, но знаю что выращивание конопли не обедняет землю так, и даже её "элитные" сорта у нас можно вырастить без особых проблем, израильтяне вон помидорки на песке растят, грош цена таким помидоркам по вкусу, но
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***
- Как тебе не стыдно так плохо вести себя в классе! - ругается мать на сына. - Брал бы пример со своего отца.
- Так ведь папа сидит в тюрьме?
- Да, но он пишет без ошибок и сказал, что за хорошее поведение его освободят досрочно.

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заперепревышена потому что производится и продаётся нелегально, а что её растить, у нас в аграрно стране? это ж не кукуруза или подсолнух что почву надо подкармливать, Амстердам пример, Украина в силах даже при таких условиях составить более чем серьёзную конкуренцию, обеспечить нуждающихся Европы этим товаром, а что делать? надо как-то выкручиваться, если не хватает не знаю чего чтобы стать страной производящей высококачественную органическую агропродукцию, ну овощи, злаковые, фрукты без химики, в ЕС и США и тд. их ценят, там устали от пластмассовой пищи, раз не можем при всех возможностях, при том что дано природой такая земля, остаётся только наркоту, ну я надеюсь на первое время, производить и наполнять рынок Европы официально
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКонтрабандист каннабиса с "товаром" на полмиллиона гривен задержан на Закарпатье, - СБУ. ФОТОрепортаж
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