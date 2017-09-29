 Контрабандист каннабиса с "товаром" на полмиллиона гривен задержан на Закарпатье, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы задержали наркодельца на таможенном посту "Вилок" при попытке переправить через границу почти семьсот граммов каннабиса, скрытых под одеждой. Стоимость изъятой марихуаны на "черном рынке" может достигать более полумиллиона гривен", - говорится в сообщении.
Следователи объявили наркодельцу подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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это ж не еда, сыр там высококачественный или редкий сорт зелёного чая или какие нибудь камни красивые, марихуану надо легализировать, эта такая цена это в пятьсот раз завышенная её себестоимость это бурьяна по сути
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- Как тебе не стыдно так плохо вести себя в классе! - ругается мать на сына. - Брал бы пример со своего отца.
- Так ведь папа сидит в тюрьме?
- Да, но он пишет без ошибок и сказал, что за хорошее поведение его освободят досрочно.
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