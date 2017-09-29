 Луганские налоговики задержали партию поддельных сигарет на 5,5 млн гривен. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба ГФС.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что по территории Сумской области осуществляется транспортировка партии поддельных сигарет, которые в дальнейшем планировалось хранить и продавать в Луганской области.
В результате проведенных мероприятий в Сумской области в лесополосе было выявлено четыре грузовых автомобиля, в которых находилось 203 тысячи пачек поддельных сигарет без марок акцизного налога Украины стоимостью почти 5,5 миллиона гривен. В настоящее время сигареты и транспортные средства изъяты. Общая стоимость изъятого составляет почти 6,7 миллиона гривен.
Расследование уголовного производства продолжается.
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Cьогодні о 16:11 Інформатор
На будівництві Подільського мостового переходу у Києві використовують металоконструкції виробництва "Кузні на Рибальському" та російського ЗАТ "Воронежстальмост".
За словами директора генерального підрядника будівництва, компанії «Еко-Буд-Трейд» - наразі в проекті задіяні ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (колишня «Ленінська Кузня») президента Петра Порошенка, ПАТ «Мостобуд» екс-регіонала Володимира Продівуса, а також ТОВ «БК «Адамант», - повідомляє Bihus.Info.
https://youtu.be/hYK0OgZ3aU4
За даними ресурсу, за металоконструкції «Кузні на Рибальському» генпідрядник у червні-липні перерахував 150 млн грн. Водночас у липні-серпні «Кузня» перерахувала за матеріали та роботи по будівництву мосту:
17,40 млн грн - ТОВ «Мостобуд» (за будівництво, металоконструкції прогонових споруд Лівоповоротного з'їзду, а також за інженерний та технологічний супровід виготовлення металоконструкцій метро на Рибальському півострові)
6,10 млн грн - ТОВ «Евромост» (в основному - за металоконструкції прогонових споруд Лівоповоротного з'їзду)
Основним власником ТОВ «Евромост» є російський ЗАТ «Воронежстальмост». Найбільший окремий пакет акцій останнього у розмірі 29% належить ВАТ «Мостостройиндустрия», основними акціонерами котрого, у свою чергу, є Російський фонд федерального майна, Міністерство майнових відносин РФ, Іван Кокота, Владімір Колгін.
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