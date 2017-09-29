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Все про:Луганщина (4205) налоговая милиция (1647) сигареты (712) ГФС (3287)

 Луганские налоговики задержали партию поддельных сигарет на 5,5 млн гривен. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Луганской области совместно с областным управлением Службы безопасности Украины задержали четыре грузовых автомобиля и изъяли поддельных сигарет на сумму почти 5,5 миллиона гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба ГФС.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что по территории Сумской области осуществляется транспортировка партии поддельных сигарет, которые в дальнейшем планировалось хранить и продавать в Луганской области.

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В результате проведенных мероприятий в Сумской области в лесополосе было выявлено четыре грузовых автомобиля, в которых находилось 203 тысячи пачек поддельных сигарет без марок акцизного налога Украины стоимостью почти 5,5 миллиона гривен. В настоящее время сигареты и транспортные средства изъяты. Общая стоимость изъятого составляет почти 6,7 миллиона гривен.

Расследование уголовного производства продолжается.

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Луганские налоговики задержали партию поддельных сигарет на 5,5 млн гривен 01Луганские налоговики задержали партию поддельных сигарет на 5,5 млн гривен 02Луганские налоговики задержали партию поддельных сигарет на 5,5 млн гривен 03Луганские налоговики задержали партию поддельных сигарет на 5,5 млн гривен 04Луганские налоговики задержали партию поддельных сигарет на 5,5 млн гривен 05Луганские налоговики задержали партию поддельных сигарет на 5,5 млн гривен 06Луганские налоговики задержали партию поддельных сигарет на 5,5 млн гривен 07

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Конструкції для столичного мосту купують у Росії через завод Порошенка, - ЗМІ (ВІДЕО)
Cьогодні о 16:11 Інформатор
На будівництві Подільського мостового переходу у Києві використовують металоконструкції виробництва "Кузні на Рибальському" та російського ЗАТ "Воронежстальмост".
За словами директора генерального підрядника будівництва, компанії «Еко-Буд-Трейд» - наразі в проекті задіяні ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (колишня «Ленінська Кузня») президента Петра Порошенка, ПАТ «Мостобуд» екс-регіонала Володимира Продівуса, а також ТОВ «БК «Адамант», - повідомляє Bihus.Info.
https://youtu.be/hYK0OgZ3aU4
За даними ресурсу, за металоконструкції «Кузні на Рибальському» генпідрядник у червні-липні перерахував 150 млн грн. Водночас у липні-серпні «Кузня» перерахувала за матеріали та роботи по будівництву мосту:
17,40 млн грн - ТОВ «Мостобуд» (за будівництво, металоконструкції прогонових споруд Лівоповоротного з'їзду, а також за інженерний та технологічний супровід виготовлення металоконструкцій метро на Рибальському півострові)
6,10 млн грн - ТОВ «Евромост» (в основному - за металоконструкції прогонових споруд Лівоповоротного з'їзду)
Основним власником ТОВ «Евромост» є російський ЗАТ «Воронежстальмост». Найбільший окремий пакет акцій останнього у розмірі 29% належить ВАТ «Мостостройиндустрия», основними акціонерами котрого, у свою чергу, є Російський фонд федерального майна, Міністерство майнових відносин РФ, Іван Кокота, Владімір Колгін.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛуганские налоговики задержали партию поддельных сигарет на 5,5 млн гривен. ФОТОрепортаж
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