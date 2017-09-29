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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Обезглавленное тело обнаружено в канализационном коллекторе в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

В Святошинском районе Киева в канализационном коллекторе нашли обезглавленный труп.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Около 10 часов в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в канализационном коллекторе на улице Галагановской в Святошинском районе столицы.

На место прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Во время осмотра судебно-медицинский эксперт предварительно установил: мужчине на вид 35-40 лет, смерть наступила около 4-5 дней назад. Никаких документов или других вещей полицейские не нашли", - говорится в сообщении.

Обезглавленное тело обнаружено в канализационном коллекторе в Киеве, - Нацполиция 01

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Обезглавленное тело обнаружено в канализационном коллекторе в Киеве, - Нацполиция 02

По факту умышленного убийства следователи начали уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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Хто-то из верховной зрады или правительства - они там все безголовые
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такое было всегда только раньше это держали в тайне
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да я не за премьера беспокоюсь - он бы в люк не пролез.
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Почему мимо? Вчера одного расстреляли из автомата. Значит ближе к вечеру должен стать богатым и здоровым. Только не отходи от компа.
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Луцика несколько дней не показывают в телевизоре,уж не случилось ли чего. Он в последнее время как раз без головы и жил.
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если в соседнем коллекторе найдут лошадь, то это труп Генри Пойндекстера.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОбезглавленное тело обнаружено в канализационном коллекторе в Киеве, - Нацполиция. ФОТО
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