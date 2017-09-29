 Обезглавленное тело обнаружено в канализационном коллекторе в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Около 10 часов в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в канализационном коллекторе на улице Галагановской в Святошинском районе столицы.
На место прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Во время осмотра судебно-медицинский эксперт предварительно установил: мужчине на вид 35-40 лет, смерть наступила около 4-5 дней назад. Никаких документов или других вещей полицейские не нашли", - говорится в сообщении.
По факту умышленного убийства следователи начали уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
4062 13
Депутата Черкасского горсовета Бинусова расстреляли после прямого эфира, где он разоблачал коррупционные схемы, - мэр Бондаренко(64)
Депутата горсовета Черкасс Бинусова расстреляли из автомата. ФОТО(0)
Тела трех украинских альпинистов найдены на Эльбрусе, - МЧС РФ(60)
Любой украинец имеет полное право применять любые средства для защиты собственности, жизни и здоровья, - Геращенко(190)
Это — дом авиаконструктора Сикорского в Киеве. Теперь тут мусорник(0)
В полиции озвучили основную версию убийства главы "Киевоблэнерго" Полывяного(74)
"Черный Тюльпан" обнаружил на Донетчине останки человека, вероятно пропавшего без вести в 2014 году. ФОТО(18)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
опять мимо...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить