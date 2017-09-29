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Все про:Госпогранслужба (3103) пограничники (1341) смерть (5314)

 Госпогранслужба обнародовала имена погибших вчера пограничников. ФОТО

В четверг, 28 сентября, в Луганской области трагически погибли военнослужащие Государственной пограничной служба, которые проходили службу в погранотделе "Станично-Луганское".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.

Пограничники подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время несения службы недалеко от населенного пункта Ильинка, что в 1 км от границы с Россией. От полученных ранений военнослужащие погибли на месте.

Старший прапорщик Дмитрий Деде и старшина Сергей Гувир оба родом из Одесской области. В районе проведения АТО службу несли с осени прошлого года, а до этого занимали должности в подразделениях Южного регионального управления пограничного ведомства.

"В результате российской агрессии сыновей потеряли родители, мужей жены, а без родителей остались маленькие дети", - говорится в сообщении.


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С целью объективного изучения всех обстоятельств этого происшествия проинформирована военная прокуратура АТО, штаб АТО, Нацполиция, СБУ и ОБСЕ.

В настоящее время оперативно-следственной группой предварительно установлено, что подрыв пограничного наряда состоялся на фугасе на растяжке, в частности выявлены элементы детонатора, растяжки, мины.


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Продолжаются следственные действия.

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