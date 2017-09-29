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Все про:Бабий Яр (75) Холокост (89) Олег Богачук (643)

 "История имеет значение": в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

29 сентября 2017 к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яре, по инициативе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (BYHMC), состоялся флешмоб под названием "История имеет значение".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр".

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Видео Олег Богачук

История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре 01История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре 02


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История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре 10История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре 04История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре 05

В 12 часов, желающие принять участие во флешмобе, собрались на пересечении улиц Мельникова и Дорогожицкой, где в 1941 году располагался первый контрольно-пропускной пункт, с которого начиналась "Дорога смерти".


История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре 06История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре 07История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре 08


В период 1941-1943 годов в Бабьем Яре происходили расстрелы людей разных национальностей. Среди жертв были евреи, ромы, члены ОУН, подпольщики, военнопленные, заключенные Сырецкого концлагеря, пациенты психиатрической больницы и др.


История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре 09История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре 10

"Дорога смерти" символизирует маршрут, которым шли первые жертвы расстрелов, не осознавая, что идут навстречу смерти.

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История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре 11

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История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре 12


История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре 13
История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре 14

История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре 15

Пройдя путь до Бабьего Яра, волонтеры почтили память жертв трагедии.


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Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх


История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре 19История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре 20

Посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковский


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Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх и политик Евгений Червоненко


История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре 25

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История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре 26

Фото - Олег Богачук
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місце вбивства тисяч вбивць українського народу, що захопили владу у 1917-му. По ділам і воздастся...
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Владимир Лобанов - там еще до немцев украинцев растравливали и при немцах тоже...- не только евреев.. Только до немцев расстреливали евреи...
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те, що вбивць українського народу вбили інші вбивці українського народу, для українців нічого е змінює.
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а что не видно официальных лиц?
даже рабинович (все равно какой)... заболтался и не пришел
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ой, я не о том, о ком Вы подумали (шутка)
Червоненко видел
а я про гения теледебат и суперкритика-юмориста
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так он на фото за червоненко прячеться - почему не понятно ))
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Он нулевой. И явно невменяем. Пишет а бы кто-то ответил
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Менора менорой , но и своих героев Украины должна не забывать. Что-то слишком много пейсатых в последнее время шастают по стране. А в Бабьем Яру нацисты убивали не только евреев, но и украинцев, и русских, и цыган и просто военнопленных из РККА
Цитата "Ныне, по всем оценкам, установлено, что в Бабьем яру погибло 39-40 тыс. евреев. По сравнению с общим числом погибших в Киеве от рук нацистов 195 тысяч киевлян это составляет около 20-30%." Вот так
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Вчіться самоповазі у євреїв і тоді нас будуть поважати інші народи і держави, в тому числі і євреї. Вони, я маю на увазі етнічні євреї але громадяни України - українці за паспортом, прийшли пом'янути жертв Бабиного Яру. Вони молодці! Прийшли пом'янути жертв Бабиного Яру - правда тільки євреїв. Прийшов Головний Рабин, прийшли відомі політики України і просто люди які не байдужі. Чому вони не пом'янули інших убієнних? Це інше питання. Бог їм суддя. Але де були представники інших постраждалих народів і націй ?! Чому вони не прийшли пом'янути ВСІХ жертв Бабиного Яру?!! Чому не прийшли представники українських церков наприклад ??? Їм що наплювати ??? Ми українці зобов'язані навчитися поваги спочатку себе, і як народу і як політичної нації потім ми почнемо поважати інших а потім нас почнуть поважати. Інакше ми так і залишимося ресурсом для інших націй і держав. Поки і згинемо в пітьмі віків. Вчіться у євреїв. Вони дійсно унікальний народ. Вони і через тисячі років не забули хто вони і знову відбудували і свою державу і відродили 2 тисячі років забуту мову. Українці маючи свою державу ніяк не заговорять українською ... A все тому що вони, євреї, себе поважають і не сподіваються що хтось за них все зробить. Українці почніть нарешті себе поважати!
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Мысль в целом верная но есть но...
1. Кто сейчас у власти в Украине? Президент - еврей,премьер министр - еврей, глава СНБО - еврей, экс-премьер - еврей. А есть еще Тягнибок, Кернес, Кличко, Гурвиц и т.д.
2. Все бы ничего, но когда президент Израиля в здании ВР Украины обсирает в прямом смысле украинцев, а депутаты при этом безмолвствуют, возникают вопросы к этим избранникам.
Я не отношусь к антисемитам, но все эти Гроси, Кролики, Рабики, Бени видят в Украине только источник для подъема серьезных бабок. И при первом же шухере свалять кто в Израиль, кто в гейропу, ну а кто и в педерашку. Потому и нет у нас ни нормальной полиции, ни судов, ни прокуратуры. Оно им не надо
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Целый день про этот яр.... Где признание Голодомора ? Если не признают Голодомор,я не признаю Бабий Яр.
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На пам'ятному камені написано "фашистські окупанти", що є радянським спотворенням. Фашистами були італійці Муссоліні, а нацистами (націонал-соціалістами) гітлерівці. Скільки можна пояснювати ?
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оккупанты в Крыму и на Домбассе - верные последоватили немецких оккупантов - факт
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Празднік радянських військовополонених, що на фото ?
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Іди похмелись стєкломоєм, бо вже марити почав.
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Це кадр з сучасного художнього фільму. А ти схоже олігофрен в стадії дебільності.
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...Многих киевлян пугали рассказы о зверствах советских карательных органов по отношению к населению, находившемуся на оккупированных территориях. Часть жителей собиралась отступать вместе с немцами. Среди них оказалась и семья Юрия Ольховского: «Половина Киева уезжала таким образом, как и половина Харькова уехала перед этим. Сколько в Вашингтоне харьковчан и киевлян, Боже мой! ...(c)
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27 сентября 1941 года. какие советские каратели, каким же дебилом надо быть?
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.Многих киевлян пугали рассказы о зверствах советских карательных органов по отношению к населению, находившемуся на оккупированных территориях.

.Многих киевлян пугали рассказы о зверствах советских карательных органов

красопузый игде ты видишь у меня 1941 г НЕ каратели А КЕАРАТЕЛЬНЫЕОРГАНЫ ну типо
Тройка СМЕРШ СМЕРШ-2 это краснопузый хуже карателей гебнявых
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Здивований, що шановний посол Еліав Білоцерковський і рабин Яков Дов Блайх не говорять українською мовою . Невже і так сойдьот ? Якось це не по-єврейські.
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Царство Небесное жертвам фашистов в Бабином Яру и в Беслане России --где фашисты такие же как в гитлеровской Германии -- а скорее намного хуже -- убили 186 детей и 140 их родителей и учителей , жертвам в моем родном Донбассе -- снаряды России и Утесы ( новейшие крупнокалиберные пулеметы и т д . ) бьют по Пескам и Авдеевке ( это пригороды Донецка ) по Мариуполю и Счастью -- и убивают сегодня живых русскоязычных Донбасса и Украинских воинов освобождающих по полному праву нашу землю УКраины .
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В Беслане детей убивали радикалы, нельзя смешивать.
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3 сентября 2004 года произошел штурм школы № 1 в Беслане. Теракт унес 334 жизни, в том числе 186 детей. 1 сентября 2016 года во время панихиды несколько женщин, чьи родные были захвачены в заложники, устроили молчаливую акцию. Они сняли куртки, под которыми на них были надеты футболки со словами «Путин - палач Беслана», за что почти сразу были жестко задержаны. 2 сентября суд приговорил их к штрафам и общественным работам. Организация «Матери Беслана» уже давно обвиняет президента в гибели людей в результате теракта. Открытая Россия кратко напоминает, почему их точка зрения широко распространена"История имеет значение": в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре - Цензор.НЕТ 7746
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Тем более нельзя героизировать ОУН, которые и стреляли Бабий Яр.
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В Бабиному Яру колишні спільники і друзі сталіністів німецькі нацисти розстріляли 621 члена ОУН.
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Євреїв Шевченків знаю. Чайковських знаю, Франків знаю, Мазеп знаю, Махна поки що не знаю.
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В Беслане убивали детей ВСЕ спецназы России и это сказал суд в Гааге -- официально !!! Хватить крутить хвост коровам -- все бля уже давно знают кто убивает детей в России и взрывает их то в театрах то в троллейбусах с метро и школах .
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Христос сказал -- киньте в меня камень --если я безгрешен . А у вас как с грехами ???
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Новейшая история Украины? Телигу там расстреляли?
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Там сіонобільшовики розстрілювали десятки тисяч українців з 1937 року. Ще німці розстріляли Київську ОУН, Олену Телігу з її чоловіком. Більше розстрілів не було поки що.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"История имеет значение": в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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