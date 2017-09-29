 "История имеет значение": в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем Яре. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Видео Олег Богачук
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В 12 часов, желающие принять участие во флешмобе, собрались на пересечении улиц Мельникова и Дорогожицкой, где в 1941 году располагался первый контрольно-пропускной пункт, с которого начиналась "Дорога смерти".
В период 1941-1943 годов в Бабьем Яре происходили расстрелы людей разных национальностей. Среди жертв были евреи, ромы, члены ОУН, подпольщики, военнопленные, заключенные Сырецкого концлагеря, пациенты психиатрической больницы и др.
"Дорога смерти" символизирует маршрут, которым шли первые жертвы расстрелов, не осознавая, что идут навстречу смерти.
Пройдя путь до Бабьего Яра, волонтеры почтили память жертв трагедии.
Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх
Посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковский
Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх и политик Евгений Червоненко
Фото - Олег Богачук
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даже рабинович (все равно какой)... заболтался и не пришел
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Червоненко видел
а я про гения теледебат и суперкритика-юмориста
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Соколиный глаз из меня никакой!!!!
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Цитата "Ныне, по всем оценкам, установлено, что в Бабьем яру погибло 39-40 тыс. евреев. По сравнению с общим числом погибших в Киеве от рук нацистов 195 тысяч киевлян это составляет около 20-30%." Вот так
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1. Кто сейчас у власти в Украине? Президент - еврей,премьер министр - еврей, глава СНБО - еврей, экс-премьер - еврей. А есть еще Тягнибок, Кернес, Кличко, Гурвиц и т.д.
2. Все бы ничего, но когда президент Израиля в здании ВР Украины обсирает в прямом смысле украинцев, а депутаты при этом безмолвствуют, возникают вопросы к этим избранникам.
Я не отношусь к антисемитам, но все эти Гроси, Кролики, Рабики, Бени видят в Украине только источник для подъема серьезных бабок. И при первом же шухере свалять кто в Израиль, кто в гейропу, ну а кто и в педерашку. Потому и нет у нас ни нормальной полиции, ни судов, ни прокуратуры. Оно им не надо
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.Многих киевлян пугали рассказы о зверствах советских карательных органов
красопузый игде ты видишь у меня 1941 г НЕ каратели А КЕАРАТЕЛЬНЫЕОРГАНЫ ну типо
Тройка СМЕРШ СМЕРШ-2 это краснопузый хуже карателей гебнявых
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Главному раввину Украины Блайху грозит тюрьма за уклонение от возврата 44 млн грн кредита (ДОКУМЕНТ)
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