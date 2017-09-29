 "История имеет значение": в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем яре. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр".
В 12 часов, желающие принять участие во флешмобе, собрались на пересечении улиц Мельникова и Дорогожицкой, где в 1941 году располагался первый контрольно-пропускной пункт, с которого начиналась "Дорога смерти".
В период 1941-1943 годов в Бабьем Яре происходили расстрелы людей разных национальностей. Среди жертв были евреи, ромы, члены ОУН, подпольщики, военнопленные, заключенные Сырецкого концлагеря, пациенты психиатрической больницы и др.
"Дорога смерти" символизирует маршрут, которым шли первые жертвы расстрелов, не осознавая, что идут навстречу смерти.
Пройдя путь до Бабьего Яра, волонтеры почтили память жертв трагедии.
Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх
Посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковский
Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх и политик Евгений Червоненко
Фото - Олег Богачук
251 5
Гройсман в Иерусалиме почтил память жертв Холокоста: "Эта ужасная трагедия не должна повториться!". ФОТОрепортаж(114)
Вандалы в Тернополе осквернили памятник жертвам Холокоста. ФОТО(108)
Стена у памятника жертвам Холокоста разрушена в городе Саврань Одесской области. ФОТОрепортаж(85)
Сейчас в Украине проживает около 2700 человек, переживших Холокост, - глава ассоциации бывших узников концлагерей(528)
Танцы на костях: возмутительные селфи на фоне мемориала жертвам Холокоста(0)
"Юродство на Холокосте" - в России фигуристы Навка и Бурковский исполнили номер в еврейских робах узников концлагеря. ВИДЕО(478)
Честный взгляд на историю взаимоотношений еврейского и украинского народов помогает развитию прекрасных отношений сегодня, - спикер Кнессета Эдельштейн(43)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
даже рабинович (все равно какой)... заболтался и не пришел
Ответить