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 Фоторепортаж
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Все про:Бабий Яр (75) Холокост (89)

 "История имеет значение": в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем яре. ФОТОрепортаж

29 сентября 2017 к 76-й годовщине трагедии в Бабьем Яре, по инициативе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (BYHMC), состоялся флешмоб под названием "История имеет значение".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Мемориального Центра Холокоста "Бабий Яр".


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В 12 часов, желающие принять участие во флешмобе, собрались на пересечении улиц Мельникова и Дорогожицкой, где в 1941 году располагался первый контрольно-пропускной пункт, с которого начиналась "Дорога смерти".


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В период 1941-1943 годов в Бабьем Яре происходили расстрелы людей разных национальностей. Среди жертв были евреи, ромы, члены ОУН, подпольщики, военнопленные, заключенные Сырецкого концлагеря, пациенты психиатрической больницы и др.


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"Дорога смерти" символизирует маршрут, которым шли первые жертвы расстрелов, не осознавая, что идут навстречу смерти.

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История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем яре 11

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История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем яре 12


История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем яре 13
История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем яре 14

История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем яре 15

Пройдя путь до Бабьего Яра, волонтеры почтили память жертв трагедии.


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Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх


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Посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковский


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Главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх и политик Евгений Червоненко


История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем яре 25

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История имеет значение: в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем яре 26

Фото - Олег Богачук
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місце вбивства тисяч вбивць українського народу, що захопили владу у 1917-му. По ділам і воздастся...
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Владимир Лобанов - там еще до немцев украинцев растравливали и при немцах тоже...- не только евреев.. Только до немцев расстреливали евреи...
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а что не видно официальных лиц?
даже рабинович (все равно какой)... заболтался и не пришел
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"История имеет значение": в Киеве почтили память жертв трагедии в Бабьем яре. ФОТОрепортаж
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