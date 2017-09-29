 Автомобиль депутата облсовета, главы фракции "УКРОП" Кокитко взорвали на Житомирщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала на странице в Facebook руководитель пресс-службы партии "УКРОП" Евгения Кравчук.
Как сообщила пострадавшая, взрыв произошел около 4 часов утра. В результате в огне оказались капот, двигатель, передняя панель и передние сиденья автомобиля марки Hyundai.
"Специалисты еще не сделали выводов, но вряд ли машина взорвалась сама. Если ее взорвали преднамеренно, то это может быть связано с моей депутатской и общественной деятельностью", - заявляет Кокитко.
Глава пресс-службы "УКРОПа" также приводит слова председателя житомирской областной организации политсилы Андрея Ковалева, который видит политическую составляющую в этом инциденте и обещает контролировать ход расследования дела.
"Депутаты-"укроповцы" в областном совете не раз проявляли принципиальную позицию, которая шла вразрез с мнениями других депутатов. Например, фракция "УКРОП" была единственной, которая в полном составе проголосовали против того, чтобы предоставить в аренду предприятию олигарха Дмитрия Фирташа более 80 га земли в Коростенском районе для добычи ильменита. Было немало других дискуссионных вопросов, в которых затрагивались интересы высокопоставленных лиц", - подчеркнул Ковалев.
Кравчук также напомнила, что 28 сентября в Черкассах неизвестные застрелили главу Черкасской областной организации "УКРОПа", депутата горсовета Михаила Бинусова.
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