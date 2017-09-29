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Все про:авто (4597) взрыв (4455) депутат (3055) Житомирщина (686) УКРОП (164)

 Автомобиль депутата облсовета, главы фракции "УКРОП" Кокитко взорвали на Житомирщине. ФОТО

В ночь на 29 сентября в пгт. Першотравенск Барановской общины взорвали автомобиль председателя фракции "УКРОП" в Житомирском областном совете, заместителя Барановского городского головы Натальи Кокитко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала на странице в Facebook руководитель пресс-службы партии "УКРОП" Евгения Кравчук.

Как сообщила пострадавшая, взрыв произошел около 4 часов утра. В результате в огне оказались капот, двигатель, передняя панель и передние сиденья автомобиля марки Hyundai.

"Специалисты еще не сделали выводов, но вряд ли машина взорвалась сама. Если ее взорвали преднамеренно, то это может быть связано с моей депутатской и общественной деятельностью", - заявляет Кокитко.

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Автомобиль депутата облсовета, главы фракции УКРОП Кокитко взорвали на Житомирщине 01Автомобиль депутата облсовета, главы фракции УКРОП Кокитко взорвали на Житомирщине 02

Автомобиль депутата облсовета, главы фракции УКРОП Кокитко взорвали на Житомирщине 03


Глава пресс-службы "УКРОПа" также приводит слова председателя житомирской областной организации политсилы Андрея Ковалева, который видит политическую составляющую в этом инциденте и обещает контролировать ход расследования дела.

"Депутаты-"укроповцы" в областном совете не раз проявляли принципиальную позицию, которая шла вразрез с мнениями других депутатов. Например, фракция "УКРОП" была единственной, которая в полном составе проголосовали против того, чтобы предоставить в аренду предприятию олигарха Дмитрия Фирташа более 80 га земли в Коростенском районе для добычи ильменита. Было немало других дискуссионных вопросов, в которых затрагивались интересы высокопоставленных лиц", - подчеркнул Ковалев.

Кравчук также напомнила, что 28 сентября в Черкассах неизвестные застрелили главу Черкасской областной организации "УКРОПа", депутата горсовета Михаила Бинусова.

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Шото не очень похоже на взрыв. Скорее поджог.
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та мне чего то кажется что сами взорвали для своего рейтинга подумаеш не последнюю наверняка
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Слонёнок совсем маленький стал и худенький-на всех не хватает.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАвтомобиль депутата облсовета, главы фракции "УКРОП" Кокитко взорвали на Житомирщине. ФОТО
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