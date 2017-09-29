 Полиция задержала бандитов, совершивших вооруженное ограбление иностранца в Одессе. ФОТО+ВИДЕО

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"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали преступников. Они пояснили, что получали необходимую информацию от местной жительницы, которая познакомилась с потерпевшим через социальные сети. Правоохранители проверяют информацию о причастности девушки к совершению других аналогичных уголовных правонарушений", - отметили в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. В настоящее время в отношении одного из правонарушителей уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное расследование.