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 Полиция задержала бандитов, совершивших вооруженное ограбление иностранца в Одессе. ФОТО+ВИДЕО

Сотрудники Шевченковского отделения полиции Одессы задержали группу злоумышленников, которые в июле этого года проникли в жилище иностранного гражданина и, угрожая пистолетом, завладели его личным имуществом.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП, информирует Цензор.НЕТ.

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"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали преступников. Они пояснили, что получали необходимую информацию от местной жительницы, которая познакомилась с потерпевшим через социальные сети. Правоохранители проверяют информацию о причастности девушки к совершению других аналогичных уголовных правонарушений", - отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. В настоящее время в отношении одного из правонарушителей уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.

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Полиция задержала бандитов, совершивших вооруженное ограбление иностранца в Одессе 01Полиция задержала бандитов, совершивших вооруженное ограбление иностранца в Одессе 02Полиция задержала бандитов, совершивших вооруженное ограбление иностранца в Одессе 03Полиция задержала бандитов, совершивших вооруженное ограбление иностранца в Одессе 04
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