 В Киевской области налоговики обнаружили более 100 гектаров насаждений табака для незаконного производства сигарет. ФОТОрепортаж

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что на земельных участках, общей площадью более 100 га, которые находятся в пользовании одного из предприятий, осуществляется выращивание, сбор и обработка табака. В дальнейшем полученная продукция продавалась и использовалось в незаконном производстве табачных изделий, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

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В результате проведенного обыска было обнаружено и изъято шесть тонн табачного сырья, а также специальное оборудование для обработки табака. Общая стоимость изъятого составляет 10,2 миллиона гривен.В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ст. 227 УК Украины.