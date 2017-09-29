 В Киевской области налоговики обнаружили более 100 гектаров насаждений табака для незаконного производства сигарет. ФОТОрепортаж

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что на земельных участках, общей площадью более 100 га, которые находятся в пользовании одного из предприятий, осуществляется выращивание, сбор и обработка табака. В дальнейшем полученная продукция продавалась и использовалось в незаконном производстве табачных изделий, сообщили Цензор.НЕТ
в пресс-службе ГФС. Читайте также: В Ивано-Франковской области полиция раскрыла схему хищения нефти и задержала двух ее участников. ФОТОрепортаж
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В результате проведенного обыска было обнаружено и изъято шесть тонн табачного сырья, а также специальное оборудование для обработки табака. Общая стоимость изъятого составляет 10,2 миллиона гривен.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ст. 227 УК Украины.
а может быть законного!
или у нас уже нет табачных фабрик, куда бы фермер смог сдать свой урожай табака?
ну это же не конопля, в самом деле...
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Что за бред,хотя в нашей стране,это нормальное состояние..
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Самокрутка с нормальным табаком, а не резаной соломой, что пихают в "сигареты" - оно тоже хорошо. )
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А помогают им доблестные СБУ..
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