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Все про:Киевская область (1761) сигареты (710) ГФС (3285)

 В Киевской области налоговики обнаружили более 100 гектаров насаждений табака для незаконного производства сигарет. ФОТОрепортаж

В Киевской области сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков совместно с Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры выявили более 100 гектаров насаждений табака, который планировалось использовать для незаконного производства сигарет.

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что на земельных участках, общей площадью более 100 га, которые находятся в пользовании одного из предприятий, осуществляется выращивание, сбор и обработка табака. В дальнейшем полученная продукция продавалась и использовалось в незаконном производстве табачных изделий, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

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В Киевской области налоговики обнаружили более 100 гектаров насаждений табака для незаконного производства сигарет 01

В Киевской области налоговики обнаружили более 100 гектаров насаждений табака для незаконного производства сигарет 02

В Киевской области налоговики обнаружили более 100 гектаров насаждений табака для незаконного производства сигарет 03

В Киевской области налоговики обнаружили более 100 гектаров насаждений табака для незаконного производства сигарет 04

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В Киевской области налоговики обнаружили более 100 гектаров насаждений табака для незаконного производства сигарет 05


В результате проведенного обыска было обнаружено и изъято шесть тонн табачного сырья, а также специальное оборудование для обработки табака. Общая стоимость изъятого составляет 10,2 миллиона гривен.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ст. 227 УК Украины.
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а чего - не законного?
а может быть законного!
или у нас уже нет табачных фабрик, куда бы фермер смог сдать свой урожай табака?
ну это же не конопля, в самом деле...
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Если я буду знакомится с девушкой,меня можно обвинить в планированном изнасиловании?
Что за бред,хотя в нашей стране,это нормальное состояние..
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Если такие цены на сигареты, то что же они хотели...? Я тоже наверное посажу у себя в огороде хороший табак... - буду кубинские сигары крутить... Качественное спиртное давно сам делаю... Государство - сосите ЙУХ...!!!
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Да ладно уж кубинские сигары. )
Самокрутка с нормальным табаком, а не резаной соломой, что пихают в "сигареты" - оно тоже хорошо. )
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Для нормальных сигар надо минимум три различных сорта табака, для хороших - семь. Соседи пусть засеют.
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Крысы оберегают свой бизнес,конкуренты им не нужны..
А помогают им доблестные СБУ..
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Когда уже наступит время, в котором государство не будет лезть со своей уголовщиной к предприимчивым людям, а вместо этого, будет собирать с каждым годом увеличивающийся в сумме налог на прибыль...
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А в тех сигаретах, которые в магазине ныне точно табак присутствует?
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Раньше садили тютюн по селам и не было никакой уголовщины и никто не запрещал.
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...раньше олигархи не так сильны в своих монополиях были. Теперь все заточено на олигарх-офшор-монополия на локальном рынке.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киевской области налоговики обнаружили более 100 гектаров насаждений табака для незаконного производства сигарет. ФОТОрепортаж
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