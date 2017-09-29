 Полиция задержала торговца оружием на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции.
"В гаражном помещении 39-летнего жителя села полицейские Сарненского отдела полиции разоблачили и задокументировали факт сбыта автомата АКС-74 (В) и 54 патронов к нему", - сказано в сообщении.
По информации правоохранителей, задержанный и ранее занимался незаконными операциями с оружием. Сейчас происхождение автомата Калашникова устанавливают, все изъятое направили на экспертизу в Ривненский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.
По факту открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Если докажут его вину, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.
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