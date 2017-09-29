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Все про:оружие (4164) Нацполиция (8913) Ривненщина (700)

 Полиция задержала торговца оружием на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Полицейские задержали 39-летнего жителя одного из сел Ривненской области, который продал автомат Калашникова и патроны к нему за 16 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции.

"В гаражном помещении 39-летнего жителя села полицейские Сарненского отдела полиции разоблачили и задокументировали факт сбыта автомата АКС-74 (В) и 54 патронов к нему", - сказано в сообщении.

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По информации правоохранителей, задержанный и ранее занимался незаконными операциями с оружием. Сейчас происхождение автомата Калашникова устанавливают, все изъятое направили на экспертизу в Ривненский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

По факту открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Если докажут его вину, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.
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