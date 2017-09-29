 Православный священник в оккупированном Донецке освятил "ЗАГС" в "отжатом" у мормонов здании. ФОТОфакт

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ОстроВ", СМИ сепаратистов анонсировали открытие 28 сентября "нового здания ЗАГСа" в Кировском районе Донецка по улице Ляшенко, 10.
Однако, здание не является "новым". Оно было построено общиной мормонов за свои деньги. В мирное время там располагалась "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней".
Факт откровенного воровства не смутил не только боевиков, но и представителя православной церкви, который освятил "отжатое" здание.
Это уже далеко не первое здание, которое оккупанты забрали у общины мормонов. Ранее неоднократно сообщалось о том, что на оккупированной территории Донецкой области начали борьбу с "сектами".
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тамжынашилюди - низабудим нипрастим?
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Для них это дело привычное.
Воровство на богоугодное дело.
)))
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А курощуп, что, хуже?
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паходу, че на эту тему хероводители "упц (мп)" скажут? суппортим сепаров по-тиху, благославляем, т.с.?
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Ого, как у ольгинских упырей полыхает! А еще Штепа нам на Карачун патроны подносила, раненых перевязывала ну и "Нону"... тоже она подбила!
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· 17 год ·
Будни ДНР.
Пропагандист Роман Манекен похищен и увезён неизвестно куда из собственной квартиры. Накануне он писал в Фейсбуке какие-то гадости про окружение Захарченко.
Наконец-то фанаты Сталина получили то, что хотели. Теперь все, как при Сталине - приехал воронок, вломились в квартиру, увезли на подвал.
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Александр Коваленко, военно-политический обозреватель
Пятница , 29 сентября 2017, 12:49
Намедни состоялась премьера пропагандистского фильма «Крым» снятого по заказу Кремля, для повышения значимости оккупации полуострова в глазах ура-патриотических слоёв. Но, что-то фильм оказался в этих самых слоях населения не популярным.
Пропагандистский фильм «Крым» вчера стартовал в российском прокате, а так же на территории оккупированного полуострова. Причём старт этот ознаменовался скандалом, ярко демонстрирующем то, на что идёт кремлевская пропаганда, дабы улучшить впечатление от своего вторичного и уже противного, даже для потребления на внутреннем рынке, продукта.
Так, накануне премьеры фильма, множество пользователей сайта «Кинопоиск», являющего крупнейшим ресурсом посвящённым кинематографу на территории не только РФ, но и СНГ, обратились в администрацию с претензиями, что в их списке «ожидаемых премьер» вдруг оказался фильм «Крым», хотя они его таковым не отмечали. Обращений было так много, что администрация сайта начала внутреннее расследование, а пользователям рекомендовала сменить пароль на более сложный.
Но важно другое. «Крым», за считанные дни получил почти 18 тысяч зачислений в список «ожидаемых», что, соответственно, повысило его в рейтинге премьер. Но, что самое интересное, сама картина показала просто катастрофический старт! К примеру, за весь день премьеры, в Симферополе пришло не более 100 человек!
Забавно выглядит и рейтинг фильма, который на сегодняшний день, по отзывам 6 968 зрителей составляет чуть более 2-х балов по 10 бальной шкале! При этом, более 74% зрителей поставили фильму оценку «1»!
По сути, пропагандистская картина, спонсируемая «Фондом Кино», оказалась настолько невостребованной в ура-патриотических массах, что пришлось взламывать аккаунты крупнейшего кино-сайта страны, дабы хоть как-то этот рейтинг накрутить. Но и это «Крыму», как мёртвому припарки, не помогло, а наоборот, только вызвало волну негатива по отношению к теме, которая у многих россиян, оплачивающих житие-бытие «вернувшихся в родную гавань», как гость в горле.
Правда, можно отдать приказ школам и вместо занятий водить на фильм табунами школьников, так хоть какую-то копеечку да отобьют.
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