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Все про:АЗС (297) ГФС (3283) Ивано-Франковская область (324)

 В селе Ивано-Франковской области налоговики ликвидировали незаконную АЗС: стоимость изъятого - 750 тыс.грн. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность незаконной автозаправочной станции.

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в одном из сел области осуществляется реализация дизельного топлива без надлежащей государственной регистрации. Также на АЗС отсутствовали документы, подтверждающие происхождение горюче-смазочных материалов, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

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В селе Ивано-Франковской области налоговики ликвидировали незаконную АЗС: стоимость изъятого - 750 тыс.грн 01

В селе Ивано-Франковской области налоговики ликвидировали незаконную АЗС: стоимость изъятого - 750 тыс.грн 02

В селе Ивано-Франковской области налоговики ликвидировали незаконную АЗС: стоимость изъятого - 750 тыс.грн 03


В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 27 тысяч литров дизельного топлива, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет около 750 тысяч гривен.

По данному факту составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.
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Какое село, это окраина Ивано-Франковска, микрорайон БАМ, минута хода к облвоенкомату))
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Изъятое оборудование переедет в другое место,а владельцем станет тот,кто так сказать изымал.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ селе Ивано-Франковской области налоговики ликвидировали незаконную АЗС: стоимость изъятого - 750 тыс.грн. ФОТОрепортаж
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