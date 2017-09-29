 В селе Ивано-Франковской области налоговики ликвидировали незаконную АЗС: стоимость изъятого - 750 тыс.грн. ФОТОрепортаж

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в одном из сел области осуществляется реализация дизельного топлива без надлежащей государственной регистрации. Также на АЗС отсутствовали документы, подтверждающие происхождение горюче-смазочных материалов, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.
В результате проведенных мероприятий было обнаружено и изъято 27 тысяч литров дизельного топлива, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет около 750 тысяч гривен.
По данному факту составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.
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