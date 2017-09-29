 Полиция на Киевщине разоблачила группу лиц, массово производивших и продававших фальсифицированное топливо. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, группа лиц, в составе девяти человек, наладили на территории Киева и Киевской области массовое изготовление фальсифицированного топлива. Фальсификат производился на основе дизельного топлива, купленного в Беларуси и Российской Федерации. Топливо смешивалось с керосином и химическими присадками. В дальнейшем топливо продавалось через подконтрольные предприятия на АЗС, расположенных на территории Киева и области.
"В 2017 году этими предприятиями было проведено финансово - хозяйственных операций на сумму более 130 миллионов гривен. В результате 21 обыска, проведенного на нефтебазах, АЗС, а также в офисных помещениях по адресам проживания фигурантов расследования, было обнаружено и изъято более 243 тысяч гривен и 31,3 тысячи долларов наличными, 17 заправочных колонок, 30 цистерн, более 100 кубических метров дизельного топлива, финансово-хозяйственные документы и черновые записи. Кроме того, на расчетные счета двух предприятий наложен арест", - рассказала Калиновская.
Она также подчеркнула, что восьмерым членам группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ч. 2 ч. 3 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса. В отношении еще одного ведутся следственные действия.
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