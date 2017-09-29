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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Нацполиция (8913) фальсификат (354) топливо (439)

 Полиция на Киевщине разоблачила группу лиц, массово производивших и продававших фальсифицированное топливо. ФОТОрепортаж

В Киевской области сотрудники столичного управления защиты экономики Национальной полиции совместно со следствием полиции разоблачили группу лиц, которые занимались массовым изготовлением и продажей фальсифицированного топлива.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, группа лиц, в составе девяти человек, наладили на территории Киева и Киевской области массовое изготовление фальсифицированного топлива. Фальсификат производился на основе дизельного топлива, купленного в Беларуси и Российской Федерации. Топливо смешивалось с керосином и химическими присадками. В дальнейшем топливо продавалось через подконтрольные предприятия на АЗС, расположенных на территории Киева и области.

"В 2017 году этими предприятиями было проведено финансово - хозяйственных операций на сумму более 130 миллионов гривен. В результате 21 обыска, проведенного на нефтебазах, АЗС, а также в офисных помещениях по адресам проживания фигурантов расследования, было обнаружено и изъято более 243 тысяч гривен и 31,3 тысячи долларов наличными, 17 заправочных колонок, 30 цистерн, более 100 кубических метров дизельного топлива, финансово-хозяйственные документы и черновые записи. Кроме того, на расчетные счета двух предприятий наложен арест", - рассказала Калиновская.

Она также подчеркнула, что восьмерым членам группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ч. 2 ч. 3 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса. В отношении еще одного ведутся следственные действия.

Полиция на Киевщине разоблачила группу лиц, массово производивших и продававших фальсифицированное топливо 01

Полиция на Киевщине разоблачила группу лиц, массово производивших и продававших фальсифицированное топливо 02

Полиция на Киевщине разоблачила группу лиц, массово производивших и продававших фальсифицированное топливо 03

Полиция на Киевщине разоблачила группу лиц, массово производивших и продававших фальсифицированное топливо 04


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А как сырье попадало в Украину, ведрами таскали через заставы?
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На какой секунде,после задержания,они были оправданы?
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Ни одна нормальная сеть АЗС не возьмёт это бодяжное палево! А вот специально созданные, галимые АЗС под эту бодягу и торгуют ею! Это всё хорошо налажено и надёжно крышуется, поскольку вагонами завозить тонны мимо энергетической таможни может серёзная организация. А это так для шоу, для показухи!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция на Киевщине разоблачила группу лиц, массово производивших и продававших фальсифицированное топливо. ФОТОрепортаж
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