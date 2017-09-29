Стык цивилизаций, особенности русского православия, грабли Министерства обороны. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".
Реальные шаги
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Интрига
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кандидат от "Батькивщины" на президентских выборах точно будет", - Тимошенко
Особенности русского православия
Трудная задачка
Меняющие реальность
Спонсор
"... и реформы тоже он мешал делать..."
С Днем рождения!
Стык цивилизаций
Робин Гуд по-русски
Грабли Министерства обороны
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Наснаги, вам хлопаки! :D
Слава Україні!
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Интересно,что за акция...?????
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детские лагеря пошутите,
чего к Тимошенко прицепились ?
у неё завод в липедске или ее дети в футболках "расия" шляются по Англии ?
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А нам смішно! ))) Слава Україні!
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