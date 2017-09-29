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 Фоторепортаж
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 Стык цивилизаций, особенности русского православия, грабли Министерства обороны. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".

Стык цивилизаций, особенности русского православия, грабли Министерства обороны. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01
Реальные шаги

Читайте на "Цензор.НЕТ": По случаю празднования Рош а-Шана Умань посетили более 33 тыс. иностранцев из 16 стран, - МВД. ВИДЕО

Стык цивилизаций, особенности русского православия, грабли Министерства обороны. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02
Интрига

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кандидат от "Батькивщины" на президентских выборах точно будет", - Тимошенко

Стык цивилизаций, особенности русского православия, грабли Министерства обороны. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03
Особенности русского православия

Стык цивилизаций, особенности русского православия, грабли Министерства обороны. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04
Трудная задачка

Стык цивилизаций, особенности русского православия, грабли Министерства обороны. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05
Меняющие реальность

Стык цивилизаций, особенности русского православия, грабли Министерства обороны. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06
Спонсор

Стык цивилизаций, особенности русского православия, грабли Министерства обороны. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07
"... и реформы тоже он мешал делать..."

Стык цивилизаций, особенности русского православия, грабли Министерства обороны. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08
С Днем рождения!

Стык цивилизаций, особенности русского православия, грабли Министерства обороны. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09
Стык цивилизаций

Стык цивилизаций, особенности русского православия, грабли Министерства обороны. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10
Робин Гуд по-русски

Стык цивилизаций, особенности русского православия, грабли Министерства обороны. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11
Грабли Министерства обороны

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Начальник Генштаба должен был написать рапорт об отставке", - советник Президента Бирюков. ВИДЕО

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Креатива 0 и привязки к реальному. При чем к нему марихуана? Типа он накурился и ... ахаха, смешно. А Коломой при чем к нему? Их видели как петю с фирташем в закаулках? Где шутки про педю и садьбу с гелетеем?
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Знову зрада,... знову зрада.... ай-я-я-й!... А які ж запитання складні: де пеця, де коломой, де гелетей?.....Ох ви ж наші " інтелектуали" - ніфіга вам незрозуміло без нових методичок...
Наснаги, вам хлопаки! :D
Слава Україні!
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А разве там не смешно? Гелетей, вместо того что бы сидеть в тюрьме организовывает свадьбу куда приезжает ваш босс педя, при этом лупашит журналистов используя админресурс! Сюжет же!
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"всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно" (Лермонтов, М.Ю.)
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это единственное,что смешно .там где саака там всегда смешно.
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Про могилу Цадика смешно, остальное таки бред
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Цитата Достоевского-не в бровь, а в глаз...
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позор админам! выставляют фотожабы за которые до этого забанили юзера!
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редактор и админ-это несколько разные личности
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лучше барыгу порошенка, как он открывает обворованные им и его шоблой/семейкой
детские лагеря пошутите,
чего к Тимошенко прицепились ?
у неё завод в липедске или ее дети в футболках "расия" шляются по Англии ?
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У ватанів з вишиватанами знову зрада!.. Хай йому грець...знову зрада!..... Злий кріт он як запереживав аж в Пітєрі: про Міхуя йому бачите "нє смєшно"!..
А нам смішно! ))) Слава Україні!
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Главные события недели свадьбы сына Луценко, там был вот такой бугор- от Гелетея, и взрывы складов. По свадьбе аж ничего. По Гелетею и бугру вообще ничего. Про рзрывы складов аж 2 фото жабы. В основном Цензор сосредоточился на личностях из оппозиции- Тимоха и Саакашвили. Как- будто это актуально? Слабаки и трусы.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСтык цивилизаций, особенности русского православия, грабли Министерства обороны. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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