 Житель Желтых Вод хранил дома арсенал оружия и коллекцию символики "ДНР", - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации НП Украины.
Всего во время обыска в квартире правоохранители изъяли 13 образцов короткоствольного огнестрельного оружия (пистолеты Макарова, Токарева), 2 гранаты Ф-1 и РГД-5, а также 54 патрона к автоматическому оружию.
Кроме того, полицейские нашли запасные части и принадлежности для ремонта и переделки короткоствольного огнестрельного оружия, которые злоумышленник хранил в доме.
Еще в квартире находилась коллекция флагов, эмблем и удостоверений самопровозглашенной "ДНР".
Обыск провели сотрудники криминальной полиции Днепропетровской области и СБУ с привлечением спецназовцев подразделения КОРД. Изъятые предметы направили на экспертизу.
Владельца арсенала оружия доставили в Желтоводский отдел полиции для допроса и решения вопроса о его задержании в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
2920 32
Российская ФСБ заявила о ликвидации крупных каналов поставок оружия из Украины(138)
В канализационном колодце в Днепре нашли гранатомет, гранаты, револьверы и патроны. ФОТОрепортаж(41)
Предложение о летальном оружии для Украины уже находится в Белом доме, - генерал Данфорд(67)
Обвинения в адрес Украины связаны с конкуренцией на рынке вооружений, - Елисеев(17)
Дацюк: Самовизначення – основа розмежування імперської Росії та постколоніальної України(0)
МИД РФ: Решение США о поставках оружия в Украину может грозить серьезным обострением ситуации(98)
С помощью Украины европейские компании преодолевают эмбарго на поставку оружия в Африку и на Ближний Восток, - расследование OCCRP(77)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Рушник ДНР - это конечно полный нонсенс (как в прочем и само ДНР)
Ответить
Ответить
Ответить
Хвора людына....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
отбросоврыгионов" и флажок "днр"... и през - витя и стволы с ножами... Ну просто весь спектр всей х.уйни! Но не посодят, потому как однопартийцы своих "рыгионалов" не бросают. Правда? Гениальный прокурор...
Ответить
Однажды в 90-х я написал для "Независимой газеты" коллективный политический портрет руководителей российских регионов. Текст занял целую полосу - что было неудивительно, учитывая число субъектов федерации. Но работать над ним мне было несложно - просто потому, что практически каждый из региональных руководителей был личностью. Я не скажу даже политиком - политика в России тогда только начиналась, многие губернаторы переквалифицировались из первых секретарей обкомов. И все же эти люди по-настоящему боролись за власть и за свое будущее - с оппонентами и конкурентами, с Кремлем, с самой историей.
Нынешние губернаторы настолько безлики, что остается только констатировать: от портрета осталась одна рама. "Отставники" могут привлечь внимание разве что своим прошлым. Ни изгнанный из Нижнего Шанцев, ни убираемый из Махачкалы Абдулатипов так и не стали фигурами местной политики, зато имеют исторические биографии. И именно это - а вовсе не влияние их отставок на ситуацию в Нижегородской области или Дагестане - заставляет следить за их судьбой. Согласитесь, что это совсем не то же самое, когда из Нижнего Новгорода уезжал Немцов, а должность главы Госсовета Дагестана покидал Магомедов. О фигурах уровня Шаймиева, Рахимова, Николаева, Лужкова я уж не говорю - каждый из этих региональных лидеров создавал вокруг себя центр влияния. Блок "Отечества" и "Всей России" потому и смог возникнуть - и чуть было не отодвинул от власти ельцинское семейство, - что на определенном этапе новейшей российской истории региональная власть стала чуть ли не авторитетнее центральной.
Новые избранники Путина свидетельствуют о том, что это время безвозвратно прошло. Губернаторы похожи внешне, фамилиями, повадками. Каждый из них никто и звать его никак. Россией правит коллективный поручик Киже. Самое интересное, что таким же поручиком Киже является и сам Путин, извлеченный ушлым Березовским из ниоткуда и даже за 18 лет правления не приобретший хоть чего-то, отдаленно напоминающего личностные качества. Пустота, окружающая себя пустотой и безликостью, - как это логично!
Скажут, что ничего страшного в этом нет, так как безликость губернаторов - залог сохранения территориальной целостности России, а личности не раз пытались разорвать государство. Но в этом-то и кроется самая главная ошибка. В момент предыдущего краха империи отнюдь не каждый глава республиканской компартии был личностью, по большей части это были как раз посредственности - что никак не помешало центробежным процессам. Но преимуществом тех начальников перед нынешними было то, что они имели очевидную связь с регионом (за редкими исключениями вроде Колбина, которого пришлось забирать из Казахстана, или Ивашко, которого пришлось отзывать с Украины) и оказались гарантами стабильности после развала. А вот там, где начальство такого кредита доверия не имело, - и в бывшем Союзе, и в России - там начались войны. В Таджикистане, например, или в Чечне, если кто забыл.
Нынешние губернаторы правят Россией просто как московские баскаки. Никакой связи с регионом у них нет, да и не нужна она им. У них одна задача - служить президенту и распределять бабло. Это уже не ельцинская, даже не брежневская номенклатура. Это типичные сталинские соколы, которых можно переставлять с места на место или выгонять всех вместе. Сталин таких расстреливал, Путин просто снимает - времена просто пока что не такие людоедские. Но вопрос о том, что будут делать бессмысленные наместники, когда кончится московское бабло, по-прежнему остается открытым.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить