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 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Днепропетровщина (1369) оружие (4164) Нацполиция (8913) сепаратизм (12838)

 Житель Желтых Вод хранил дома арсенал оружия и коллекцию символики "ДНР", - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оперативники полиции Днепропетровщины установили, что в г. Желтые Воды 41-летний мужчина хранил в квартире арсенал оружия и флаги террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации НП Украины.

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Всего во время обыска в квартире правоохранители изъяли 13 образцов короткоствольного огнестрельного оружия (пистолеты Макарова, Токарева), 2 гранаты Ф-1 и РГД-5, а также 54 патрона к автоматическому оружию.

Кроме того, полицейские нашли запасные части и принадлежности для ремонта и переделки короткоствольного огнестрельного оружия, которые злоумышленник хранил в доме.

Еще в квартире находилась коллекция флагов, эмблем и удостоверений самопровозглашенной "ДНР".

Обыск провели сотрудники криминальной полиции Днепропетровской области и СБУ с привлечением спецназовцев подразделения КОРД. Изъятые предметы направили на экспертизу.

Владельца арсенала оружия доставили в Желтоводский отдел полиции для допроса и решения вопроса о его задержании в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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Житель Желтых Вод хранил дома арсенал оружия и коллекцию символики ДНР, - Нацполиция 01Житель Желтых Вод хранил дома арсенал оружия и коллекцию символики ДНР, - Нацполиция 02Житель Желтых Вод хранил дома арсенал оружия и коллекцию символики ДНР, - Нацполиция 03Житель Желтых Вод хранил дома арсенал оружия и коллекцию символики ДНР, - Нацполиция 04Житель Желтых Вод хранил дома арсенал оружия и коллекцию символики ДНР, - Нацполиция 05Житель Желтых Вод хранил дома арсенал оружия и коллекцию символики ДНР, - Нацполиция 06Житель Желтых Вод хранил дома арсенал оружия и коллекцию символики ДНР, - Нацполиция 07Житель Желтых Вод хранил дома арсенал оружия и коллекцию символики ДНР, - Нацполиция 08
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Хорошая коллекция оружия ,тряпки и магнитики на помойку.
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не могли же 12 млн человек (лохторат януковича) за 5 лет все переделаться
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Пипец, пардон! Нет слов! Фото вити, флаг на иконе Да это псих!
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Скажу больше - это рушник! Потому что на иконы цепляют только его.
Рушник ДНР - это конечно полный нонсенс (как в прочем и само ДНР)
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Он преступник и должен сидеть, но тот кто его отпустит, должен сидеть два срока, за него и за себя
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и флажок Партии регионов в придачу. Он не больной - он идейный
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коллекция символики "ДНР" это из области визитка Яроша
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Сидела консерва ватная ждала сигнала с наваросии а его все нет нужно хорошо потрусить там еще окажется что оно еще и голубей кормило на блокпосту в лугандоне
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Вполне возможно. Но боюсь, с "правосудие" в Украине проблема.
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в таком случае ему в психушку надо. коллекция символики, значит шиза конкретная. а оружие - значит шиза агрессивная
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теперь эти дЫровские флаги должны торчать у него из глотки.)
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не я понял. за торговлю оружием ему впаяли бы чирик , и парился бы от звонка до звонка. а так пойдёт по сепоратистской статье . дадут трешку. а может обменяют.
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Пока лет пятнадцать ,за ношение(приобретение ,хранение ) оружия давать не будут ,никогда ничего с бандюганами ,ватниками и другой подобной им шолупенью, у нас (народа Украины) не получится .Валять на полную .а там поглядим что с ними делать .годков через пять.(разные УДО ,за прихорошее поведение или утрату здоровья .можно и отпускать ,а нет .то пятнашку мотать как заслужил.а символику ))) утилизировать исключительно только через жопу ватника,что бы прочувствовал всю прелесть русской весны ,скотина.
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Ви чого розкричалися? Це новий голова поліції буде.... авакян з педром ще й нагородять його!!!....
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А почему третья фотка датирована прошлым годом?
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И флажок "партии отбросов рыгионов" и флажок "днр"... и през - витя и стволы с ножами... Ну просто весь спектр всей х.уйни! Но не посодят, потому как однопартийцы своих "рыгионалов" не бросают. Правда? Гениальный прокурор...
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Новые избранники Путина


Однажды в 90-х я написал для "Независимой газеты" коллективный политический портрет руководителей российских регионов. Текст занял целую полосу - что было неудивительно, учитывая число субъектов федерации. Но работать над ним мне было несложно - просто потому, что практически каждый из региональных руководителей был личностью. Я не скажу даже политиком - политика в России тогда только начиналась, многие губернаторы переквалифицировались из первых секретарей обкомов. И все же эти люди по-настоящему боролись за власть и за свое будущее - с оппонентами и конкурентами, с Кремлем, с самой историей.

Нынешние губернаторы настолько безлики, что остается только констатировать: от портрета осталась одна рама. "Отставники" могут привлечь внимание разве что своим прошлым. Ни изгнанный из Нижнего Шанцев, ни убираемый из Махачкалы Абдулатипов так и не стали фигурами местной политики, зато имеют исторические биографии. И именно это - а вовсе не влияние их отставок на ситуацию в Нижегородской области или Дагестане - заставляет следить за их судьбой. Согласитесь, что это совсем не то же самое, когда из Нижнего Новгорода уезжал Немцов, а должность главы Госсовета Дагестана покидал Магомедов. О фигурах уровня Шаймиева, Рахимова, Николаева, Лужкова я уж не говорю - каждый из этих региональных лидеров создавал вокруг себя центр влияния. Блок "Отечества" и "Всей России" потому и смог возникнуть - и чуть было не отодвинул от власти ельцинское семейство, - что на определенном этапе новейшей российской истории региональная власть стала чуть ли не авторитетнее центральной.

Новые избранники Путина свидетельствуют о том, что это время безвозвратно прошло. Губернаторы похожи внешне, фамилиями, повадками. Каждый из них никто и звать его никак. Россией правит коллективный поручик Киже. Самое интересное, что таким же поручиком Киже является и сам Путин, извлеченный ушлым Березовским из ниоткуда и даже за 18 лет правления не приобретший хоть чего-то, отдаленно напоминающего личностные качества. Пустота, окружающая себя пустотой и безликостью, - как это логично!

Скажут, что ничего страшного в этом нет, так как безликость губернаторов - залог сохранения территориальной целостности России, а личности не раз пытались разорвать государство. Но в этом-то и кроется самая главная ошибка. В момент предыдущего краха империи отнюдь не каждый глава республиканской компартии был личностью, по большей части это были как раз посредственности - что никак не помешало центробежным процессам. Но преимуществом тех начальников перед нынешними было то, что они имели очевидную связь с регионом (за редкими исключениями вроде Колбина, которого пришлось забирать из Казахстана, или Ивашко, которого пришлось отзывать с Украины) и оказались гарантами стабильности после развала. А вот там, где начальство такого кредита доверия не имело, - и в бывшем Союзе, и в России - там начались войны. В Таджикистане, например, или в Чечне, если кто забыл.

Нынешние губернаторы правят Россией просто как московские баскаки. Никакой связи с регионом у них нет, да и не нужна она им. У них одна задача - служить президенту и распределять бабло. Это уже не ельцинская, даже не брежневская номенклатура. Это типичные сталинские соколы, которых можно переставлять с места на место или выгонять всех вместе. Сталин таких расстреливал, Путин просто снимает - времена просто пока что не такие людоедские. Но вопрос о том, что будут делать бессмысленные наместники, когда кончится московское бабло, по-прежнему остается открытым.
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Знову якомусь бомжеві не пощастило................
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Опять пневматы и стартовые. И за это наши менты погоны получают...
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mp-654k у меня такой же есть. жду в гости сбу с вебками на головах на хаммерах, и вертолет что бы был обязательно.
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Уууууу...какая прелесть...Вот с этими символами,нгаклеенными от лба и до Ж в камеру СИЗО Львова или Тернополя...а ещё лучшен в Луцк-Волынь наибольше понесла потерь в АТО..
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Пневматы мелочь, а вот значки на память где такие взять? На ебейке только флаги можно купить.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖитель Желтых Вод хранил дома арсенал оружия и коллекцию символики "ДНР", - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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